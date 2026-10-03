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Sem caça às bruxas! Montella defende estrelas após atuação de gala da Bélgica deixar a Turquia em risco de rebaixamento
Turquia de Montella sofre terceira derrota consecutiva na Liga das Nações
O técnico da Turquia, Vincenzo Montella, viu sua equipe ser derrotada por 3 a 0 pela Bélgica no Estádio Maurice Dufrasne. Uma atuação de gala de Kevin De Bruyne e um gol nos minutos finais de Romelu Lukaku condenaram os visitantes à terceira derrota consecutiva no Grupo A da Liga das Nações da Uefa.
Apesar de começar com os talentosos atacantes Arda Guler e Baris Alper Yilmaz, a Turquia teve dificuldades para furar a disciplinada defesa belga.
O resultado deixa a Turquia na lanterna da tabela, sem somar um único ponto.
Técnico insiste que a disputa foi equilibrada apesar da margem apertada
Falando após o apito final, Montella se recusou a colocar toda a culpa apenas em sua equipe, afirmando que a partida permaneceu equilibrada por longos períodos. No entanto, admitiu que adversários de elite como a Bélgica exploram falhas defensivas de forma implacável.
Montella enfatizou que jogar no mais alto nível do futebol europeu não deixa margem para erro.
"Foi uma partida equilibrada", disse Montella. "Neste nível, você simplesmente não pode se dar ao luxo de cometer erros. Os jogadores quase não têm culpa esta noite. Jogos como este acontecem."
Fragilidade defensiva deixa a Turquia sob ameaça de rebaixamento
A Turquia criou bons momentos ofensivos ao longo do duelo franco e aberto, mas não conseguiu superar o sistema defensivo montado diante do goleiro belga. Do outro lado, o gol de abertura de De Bruyne aos 10 minutos e o golaço aos 60 expuseram os espaços defensivos que Montella havia tentado fechar.
A cabeçada de Lukaku no fim destacou a vulnerabilidade física da Turquia dentro da própria área.
Montella precisa resolver rapidamente esses problemas estruturais para evitar um possível rebaixamento do Grupo A.
Montella busca reviravolta imediata nos próximos jogos
Montella e sua comissão técnica precisam redirecionar seus esforços para os compromissos restantes da Liga das Nações, enquanto buscam desesperadamente seus primeiros pontos na campanha. O treinador italiano precisa de soluções urgentes para restaurar a confiança em todo o elenco.
A Bélgica segue na briga pela ponta do grupo ao lado da França.
A Turquia tenta interromper sua sequência de derrotas em seu próximo compromisso internacional.
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