O técnico da Turquia, Vincenzo Montella, viu sua equipe ser derrotada por 3 a 0 pela Bélgica no Estádio Maurice Dufrasne. Uma atuação de gala de Kevin De Bruyne e um gol nos minutos finais de Romelu Lukaku condenaram os visitantes à terceira derrota consecutiva no Grupo A da Liga das Nações da Uefa.

Apesar de começar com os talentosos atacantes Arda Guler e Baris Alper Yilmaz, a Turquia teve dificuldades para furar a disciplinada defesa belga.

O resultado deixa a Turquia na lanterna da tabela, sem somar um único ponto.