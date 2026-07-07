Seleção da Noruega é atingida por uma onda de doenças antes do confronto contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo

De acordo com o jornal norueguês Dagbladet, uma onda de doenças atingiu a seleção da Noruega antes de seu primeiro confronto nas quartas de final de uma Copa do Mundo contra a Inglaterra, no sábado. Jorgen Strand Larsen perdeu a partida de estreia devido a uma febre, enquanto Marcus Holmgren Pedersen ficou de fora da vitória de 2 a 1 sobre o Brasil no domingo, nas oitavas de final, devido a um problema de saúde semelhante. Erling Haaland, artilheiro da Noruega com sete gols, marcou dois gols e ajudou a garantir a histórica classificação para as quartas de final.

No entanto, o técnico Stale Solbakken foi visto tossindo violentamente após a derrota por 4 a 1 para a França na fase de grupos, expressando preocupação com o desgaste que as viagens constantes têm causado à equipe.