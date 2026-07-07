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Seleção da Noruega é atingida por uma onda de doenças antes do confronto contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo
Doenças e cansaço da viagem afetam a seleção da Noruega
De acordo com o jornal norueguês Dagbladet, uma onda de doenças atingiu a seleção da Noruega antes de seu primeiro confronto nas quartas de final de uma Copa do Mundo contra a Inglaterra, no sábado. Jorgen Strand Larsen perdeu a partida de estreia devido a uma febre, enquanto Marcus Holmgren Pedersen ficou de fora da vitória de 2 a 1 sobre o Brasil no domingo, nas oitavas de final, devido a um problema de saúde semelhante. Erling Haaland, artilheiro da Noruega com sete gols, marcou dois gols e ajudou a garantir a histórica classificação para as quartas de final.
No entanto, o técnico Stale Solbakken foi visto tossindo violentamente após a derrota por 4 a 1 para a França na fase de grupos, expressando preocupação com o desgaste que as viagens constantes têm causado à equipe.
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Solbakken explica a situação de saúde do elenco
Ao abordar a situação, Solbakken forneceu todos os detalhes sobre o estado de saúde de seu elenco. “Na verdade, só tivemos o Jorgen com febre”, disse Solbakken. “Mas, além disso, tem havido um pouco de tosse e voz rouca, distribuídas de maneira uniforme entre os jogadores. Mas há ar-condicionado, voos, vestiários e tudo mais. Somos mais de 50 pessoas, então seria estranho se um ou outro não ficasse doente.”
O técnico continua otimista de que Pedersen se recupere a tempo para o fim de semana, embora tenha dado confiança a Julian Ryerson para continuar assumindo a responsabilidade. Solbakken acredita que a imensa pressão e as rápidas mudanças do torneio contribuíram para o colapso físico de Pedersen, enquanto a Noruega segue em sua campanha sem precedentes.
O colapso de Pedersen e a ameaça ofensiva da Inglaterra
Solbakken falou mais detalhadamente sobre a ausência de Pedersen, afirmando: “Acho, sem ser médico, que é uma combinação de fatores: o garoto é jovem, veio para a Copa do Mundo e pensou: ‘Vou ser reserva do Julian’. Ele disputou duas partidas e jogou muito bem, acumulou muitas impressões, sua cabeça está cheia, seu corpo está cheio de impressões, e o sistema está entrando um pouco em colapso.”
Enquanto isso, a Inglaterra avança após vencer o México por 3 a 2 em uma emocionante partida das oitavas de final. A equipe de Thomas Tuchel depende fortemente de Harry Kane, que é o artilheiro da Inglaterra com seis gols. No entanto, eles estão enfrentando problemas físicos, já que Reece James está fora da partida devido a uma lesão no tendão da coxa.
- AFP
O que vem a seguir para a Inglaterra e a Noruega?
À medida que se aproxima a partida das quartas de final deste sábado, ambas as seleções enfrentam uma corrida contra o tempo para que seus principais jogadores estejam em plena forma. A Inglaterra sonha em continuar sua trajetória para repetir o triunfo na Copa do Mundo de 1966, mas terá que fazê-lo sem o lesionado Jordan Henderson. A Noruega, por sua vez, precisa superar rapidamente o cansaço da viagem se quiser causar mais uma zebra histórica.
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