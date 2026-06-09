Como a seleção brasileira cuida da saúde mental dos convocados na Copa do Mundo

Voltar ao topo do futebol mundial após 24 anos exige mais do que preparação física, técnica e tática. Na atual edição da Copa do Mundo, a seleção brasileira tem dedicado atenção especial a um fator considerado decisivo para o desempenho dentro de campo: a saúde mental dos jogadores.
O tema ganhou ainda mais relevância nos últimos anos diante da crescente exposição dos atletas, da pressão por resultados e dos impactos das críticas nas redes sociais. Ciente desse cenário, a CBF implementou uma série de medidas voltadas ao bem-estar emocional dos convocados, desde a presença de uma psicóloga na comissão técnica até adaptações na estrutura de hospedagem da delegação nos Estados Unidos.
"O aspecto mental na Copa do Mundo é muito importante", resumiu o técnico Carlo Ancelotti ao destacar a importância do tema na preparação da equipe.