Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Seleção brasileira 2026Getty/GOAL
Gabriel Marin

Como a seleção brasileira cuida da saúde mental dos convocados na Copa do Mundo

Brasil
Copa do Mundo

CBF aposta em acompanhamento psicológico, espaços de relaxamento e controle da rotina para ajudar atletas a lidar com a pressão do Mundial

Voltar ao topo do futebol mundial após 24 anos exige mais do que preparação física, técnica e tática. Na atual edição da Copa do Mundo, a seleção brasileira tem dedicado atenção especial a um fator considerado decisivo para o desempenho dentro de campo: a saúde mental dos jogadores.

O tema ganhou ainda mais relevância nos últimos anos diante da crescente exposição dos atletas, da pressão por resultados e dos impactos das críticas nas redes sociais. Ciente desse cenário, a CBF implementou uma série de medidas voltadas ao bem-estar emocional dos convocados, desde a presença de uma psicóloga na comissão técnica até adaptações na estrutura de hospedagem da delegação nos Estados Unidos.

"O aspecto mental na Copa do Mundo é muito importante", resumiu o técnico Carlo Ancelotti ao destacar a importância do tema na preparação da equipe.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Seleção brasileira 2026Getty/GOAL

    Hotel adaptado para reduzir o desgaste emocional

    A preocupação com a saúde mental começa fora dos gramados. O hotel que abriga a delegação brasileira em Nova Jersey passou por modificações específicas para oferecer mais conforto e qualidade de vida aos cerca de 90 integrantes da comitiva durante o período de concentração.

    Segundo o fisiologista Guilherme Passos, a ideia foi criar ambientes que ajudem os profissionais a enfrentar o desgaste provocado pelo longo período longe de casa.

    "São cerca de 90 pessoas confinadas num hotel por 40 ou até 50 dias. É um tempo muito longe de casa e muitas pessoas no mesmo espaço, então nós preparamos espaços para relaxamento, um local de silêncio para leitura ou se o atleta quiser ficar em um momento mais isolado. Também temos uma área externa com vegetação, que já é do hotel, mas a gente refinou alguns desses locais para ficar mais agradável".

    Além dos espaços de descanso, o ambiente interno recebeu elementos visuais inspirados na natureza e mensagens motivacionais espalhadas pelos corredores.

    "No interior do hotel têm algumas paginações para remeter à paisagem, ao ambiente externo, também frases de vitória, de luta. Diferentemente da Copa da Rússia, por exemplo, em que muitas vezes a gente trocou o hotel, dessa vez, se classificar em primeiro do grupo, a gente vai ficar praticamente a competição inteira no mesmo hotel, então tem que ter esses ambientes para espairecer um pouco".

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!
    • Publicidade
  • Neymar e filhosGetty/GOAL

    Contato com familiares é controlado durante a competição

    Outro aspecto considerado importante para o equilíbrio emocional dos atletas é a relação com familiares. A CBF optou por permitir encontros apenas nos dias de folga, normalmente programados para o dia seguinte às partidas.

    Nos demais momentos, as visitas não serão autorizadas na concentração. A medida busca equilibrar dois objetivos: preservar o foco competitivo e, ao mesmo tempo, garantir que os jogadores tenham momentos de contato com pessoas próximas durante o torneio.

  • Seleção brasileira 2026Getty/GOAL

    A volta da psicologia à comissão técnica da seleção

    Uma das principais novidades da preparação brasileira para o Mundial é o retorno de uma profissional especializada em saúde mental à comissão técnica. A responsável pela função é Marisa Santiago, especialista em Psicologia do Esporte que atua no Grêmio e vem sendo convocada pela CBF desde 2024.

    A última vez que a seleção contou com uma psicóloga integrada à comissão técnica durante uma Copa do Mundo foi em 2014, quando Regina Brandão trabalhou ao lado de Luiz Felipe Scolari.

    Marisa destaca que seu papel está longe da ideia tradicional de sessões terapêuticas. O foco é oferecer suporte para que os atletas consigam administrar melhor a pressão inerente ao torneio.

    "O trabalho é estar à disposição dos atletas para que eles possam lidar melhor com a pressão e com tudo o que envolve o desempenho e o resultado desses atletas. O tempo todo fazendo com que eles se sintam mais confortáveis para poder colocar em campo o futebol que eles têm".

    A psicóloga também ressalta que o acompanhamento acontece de forma integrada com os demais profissionais da comissão.

    "A gente entende como um trabalho multidisciplinar. Por exemplo: a fisioterapia muitas vezes fala: 'olha, fulano está um pouco mais chateado por causa dessa lesão'. Os atletas também entenderem que tem essa figura da psicóloga ali, isso também foi uma construção. Hoje em dia é bem mais fácil lidar do que foi no início de 2024, quando eu cheguei".

  • Seleção brasileira 2026Getty/GOAL

    Conversas individuais e atividades em grupo fazem parte da rotina

    O trabalho de Marisa Santiago ocorre em diferentes momentos do dia a dia da seleção. Muitas vezes, os atendimentos acontecem logo após os treinamentos ou durante períodos de descanso dos atletas.

    Além das conversas individuais, também são realizadas dinâmicas coletivas quando a comissão técnica considera necessário.

    "Dentro da seleção, a gente faz um trabalho de acolhimento mesmo, individualizado e também em grupo, de acordo com as demandas e com o que a comissão entende que é importante no momento".

    Ela ressalta ainda que a atuação no contexto da seleção tem características diferentes do acompanhamento clínico tradicional.

    "Às vezes, as pessoas entendem psicologia como um trabalho a longo prazo, que é o trabalho terapêutico. Mas na seleção é muito mais pontual para a questão do aqui e agora".

  • Seleção brasileira 2026Getty/GOAL

    Jogadores aprovam acompanhamento psicológico

    A presença de uma profissional especializada tem recebido aprovação dentro do elenco. Um dos líderes do grupo, o meio-campista Bruno Guimarães destacou os benefícios que o acompanhamento psicológico trouxe para sua carreira e para sua vida pessoal.

    "Eu acho muito isso importante não só para o futebol como para a vida. Eu tenho a minha própria psicóloga também, então acho que isso me levou a outro nível de como balancear a pressão, não se importar muito com as coisas de fora".

    Bruno também destacou os desafios enfrentados pela atual geração de jogadores diante da exposição constante e lembrou casos recentes de atletas que sofreram com problemas emocionais.

    "A gente vê que é uma geração que se abalou muito com críticas. A gente viu a situação do Richarlison, o quanto ele passou por um momento difícil e ter uma pessoa como essa dentro da seleção é importante. A gente teve trocas com elas individualmente e coletivamente, acho que foi positivo".

  • Seleção brasileira 2026Getty/GOAL

    Mudança de cultura marca nova fase da seleção

    A atual estrutura representa uma mudança importante em relação aos dois ciclos anteriores da seleção brasileira. Nas Copas de 2018 e 2022, o técnico Tite optou por não incluir um psicólogo de forma permanente em sua comissão técnica, entendendo que o curto período de convivência dificultaria a criação de vínculos de confiança com os atletas.

    Desde então, o debate sobre saúde mental ganhou força no futebol brasileiro. Jogadores passaram a falar com mais naturalidade sobre o tema, enquanto atletas como Danilo transformaram o assunto em uma bandeira pessoal.

    Agora, com uma abordagem mais ampla e integrada, a seleção brasileira espera que o cuidado emocional seja mais um aliado na busca pelo tão sonhado hexacampeonato mundial.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR