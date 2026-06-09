Como a seleção brasileira cuida da saúde mental dos convocados na Copa do Mundo

A preocupação com a saúde mental começa fora dos gramados. O hotel que abriga a delegação brasileira em Nova Jersey passou por modificações específicas para oferecer mais conforto e qualidade de vida aos cerca de 90 integrantes da comitiva durante o período de concentração.

Segundo o fisiologista Guilherme Passos, a ideia foi criar ambientes que ajudem os profissionais a enfrentar o desgaste provocado pelo longo período longe de casa.

"São cerca de 90 pessoas confinadas num hotel por 40 ou até 50 dias. É um tempo muito longe de casa e muitas pessoas no mesmo espaço, então nós preparamos espaços para relaxamento, um local de silêncio para leitura ou se o atleta quiser ficar em um momento mais isolado. Também temos uma área externa com vegetação, que já é do hotel, mas a gente refinou alguns desses locais para ficar mais agradável".

Além dos espaços de descanso, o ambiente interno recebeu elementos visuais inspirados na natureza e mensagens motivacionais espalhadas pelos corredores.

"No interior do hotel têm algumas paginações para remeter à paisagem, ao ambiente externo, também frases de vitória, de luta. Diferentemente da Copa da Rússia, por exemplo, em que muitas vezes a gente trocou o hotel, dessa vez, se classificar em primeiro do grupo, a gente vai ficar praticamente a competição inteira no mesmo hotel, então tem que ter esses ambientes para espairecer um pouco".