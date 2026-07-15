Segundo retorno de Jadon Sancho? O BVB parece ter um plano de transferências bem definido

Nesse sentido, o BVB teria, pelo menos, entrado em contato com Ibrahim Mbaye, do Paris Saint-Germain, para sondar sua disposição em se transferir no meio do ano. Mbaye disputou todas as quatro partidas do Senegal na Copa do Mundo e marcou justamente contra a França na primeira partida da fase de grupos. No PSG, ele está longe de ser titular, mas, na última temporada, pelo menos na Ligue 1, teve participação regular (998 minutos, três gols, duas assistências).

Ao contrário de Sancho, porém, Mbaye, de 18 anos, certamente não seria uma pechincha, considerando que seu contrato vai até 2028, a menos que o PSG concordasse com uma transferência por empréstimo.

Até o momento, o BVB registrou três contratações de destaque, mas ainda muito jovens: o zagueiro central Joane Gadou, o lateral-esquerdo Kaua Prates e o meio-campista Justin Lerma, enquanto jogadores experientes como Niklas Süle (fim de carreira), Julian Brandt (contrato expirado) e Salih Özcan (Beşiktaş) deixaram o clube.

Ricken já anunciou que pretende realizar mais “uma, duas, três contratações realmente boas” até o fechamento da janela de transferências. Além de Sancho, os nomes de Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club Brugge) e Konstantinos Karetsas (KRC Genk) são frequentemente citados nesse contexto.

Sancho passou por momentos difíceis após sua transferência de 85 milhões de euros do Dortmund para o Manchester United. Nos Red Devils, ele raramente teve atuações positivas; chegou a ser suspenso e relegado ao time de reservas após um desentendimento com o técnico Erik ten Hag. Seguiram-se empréstimos pouco bem-sucedidos ao Chelsea e, depois, ao Aston Villa. Com os Villans, Sancho conquistou sua segunda taça europeia após a vitória na Conference League com o Chelsea, mas também teve pouca participação na conquista da Liga Europa pelo clube de Birmingham.

No total, Sancho, que atuou como jogador emprestado, disputou 39 partidas oficiais, marcando apenas um gol e dando três assistências em 1.672 minutos. O Aston Villa decidiu não contratar o ponta de forma definitiva.