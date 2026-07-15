Esse acordo prevê que o próprio Sancho cumpra uma condição básica imprescindível: segundo o jornal *Bild*, o diretor esportivo Ole Book e o diretor executivo esportivo Lars Ricken esperam que Sancho aceite um contrato baseado no desempenho, cujo salário não tenha mais nada a ver com o seu lucrativo contrato no Manchester United.
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Segundo retorno de Jadon Sancho? O BVB parece ter um plano de transferências bem definido
Os dirigentes do BVB pretendem, portanto, oferecer no máximo cinco milhões de euros por Sancho. Não haveria bônus de assinatura nem adiantamento. O inglês estaria disposto a aceitar perdas financeiras e continuaria aberto a um retorno a Dortmund, onde viveu a melhor fase de sua carreira e também teve um desempenho bastante positivo durante seu breve retorno por empréstimo de meio ano.
Book e Ricken teriam assistido pessoalmente a partidas de Sancho pelo Aston Villa; além disso, olheiros teriam sido enviados na primavera. De acordo com a reportagem, internamente no BVB chegou-se à conclusão de que Sancho poderia recuperar sua antiga forma sob o comando do técnico Niko Kovac. Sua popularidade entre os torcedores também teria desempenhado um papel importante nessa decisão.
Ainda não houve nenhum contato com o próprio Sancho, pois os “amarelos e pretos” não queriam criar “expectativas muito altas” em relação a um segundo retorno a Dortmund. Em vez disso, o plano seria contratar Sancho como uma “pechincha de última hora” na janela de transferências de verão, caso ainda não tenha sido encontrado um sucessor para Karim Adeyemi, que está de saída para o FC Barcelona.
- Getty Images
O BVB estaria tentando contratar a joia do PSG
Nesse sentido, o BVB teria, pelo menos, entrado em contato com Ibrahim Mbaye, do Paris Saint-Germain, para sondar sua disposição em se transferir no meio do ano. Mbaye disputou todas as quatro partidas do Senegal na Copa do Mundo e marcou justamente contra a França na primeira partida da fase de grupos. No PSG, ele está longe de ser titular, mas, na última temporada, pelo menos na Ligue 1, teve participação regular (998 minutos, três gols, duas assistências).
Ao contrário de Sancho, porém, Mbaye, de 18 anos, certamente não seria uma pechincha, considerando que seu contrato vai até 2028, a menos que o PSG concordasse com uma transferência por empréstimo.
Até o momento, o BVB registrou três contratações de destaque, mas ainda muito jovens: o zagueiro central Joane Gadou, o lateral-esquerdo Kaua Prates e o meio-campista Justin Lerma, enquanto jogadores experientes como Niklas Süle (fim de carreira), Julian Brandt (contrato expirado) e Salih Özcan (Beşiktaş) deixaram o clube.
Ricken já anunciou que pretende realizar mais “uma, duas, três contratações realmente boas” até o fechamento da janela de transferências. Além de Sancho, os nomes de Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club Brugge) e Konstantinos Karetsas (KRC Genk) são frequentemente citados nesse contexto.
Sancho passou por momentos difíceis após sua transferência de 85 milhões de euros do Dortmund para o Manchester United. Nos Red Devils, ele raramente teve atuações positivas; chegou a ser suspenso e relegado ao time de reservas após um desentendimento com o técnico Erik ten Hag. Seguiram-se empréstimos pouco bem-sucedidos ao Chelsea e, depois, ao Aston Villa. Com os Villans, Sancho conquistou sua segunda taça europeia após a vitória na Conference League com o Chelsea, mas também teve pouca participação na conquista da Liga Europa pelo clube de Birmingham.
No total, Sancho, que atuou como jogador emprestado, disputou 39 partidas oficiais, marcando apenas um gol e dando três assistências em 1.672 minutos. O Aston Villa decidiu não contratar o ponta de forma definitiva.
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