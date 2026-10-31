Seedorf exalta entrega do Corinthians sob pressão, mas mantém alerta: “Não acabou aqui”

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O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após mais de dois meses de jejum, mas ainda tem um longo caminho pela frente para escapar do rebaixamento. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Mirassol, nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, Clarence Seedorf valorizou a postura dos jogadores e destacou o trabalho realizado para recuperar a confiança do elenco. O treinador, porém, fez questão de lembrar que o resultado representa apenas o primeiro passo na luta pela permanência na Série A.

Em entrevista coletiva, o holandês afirmou que a recuperação do time passa, principalmente, pelo fortalecimento mental dos atletas. Seedorf também demonstrou orgulho pela evolução apresentada desde sua chegada e cobrou a manutenção da intensidade nos próximos compromissos.

"Passei por esses momentos na minha carreira. Única coisa é trabalho. A mentalidade que eles precisam ter é 'Não esqueci como jogar futebol'. É uma luta mental, porque as coisas não saem, é acreditar em si. É igual ir à academia para fazer musculação, é trabalhar a mente. É um processo, estou muito orgulhoso deste grupo. Desde o primeiro dia, contra o Vitória, vocês viram uma mudança muito rápida."

O comandante reforçou que a vitória precisa servir como combustível para a sequência da temporada, sem provocar acomodação no elenco. Para ele, a entrega demonstrada nos treinamentos e nas partidas precisa se tornar um hábito.

"Estou muito feliz por eles, merecem essa vitória, dessa maneira, vão ter que seguir trabalhando. A gente sabe que não acabou aqui. É um bom primeiro passo. Temos muita confiança de poder continuar dessa maneira [...] Nada é por acaso. No treinamento, concordamos em nos cobrar muito sobre isso. Vira essa coisa de mentalidade, vira outro hábito. Esse hábito (entrega) faz parte do DNA do Corinthians e do grupo", argumentou Seedorf.

Na próxima rodada, o Timão terá pela frente o clássico contra o São Paulo, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Tricolor será o mandante do confronto, transferido para Santos em razão da cessão do Morumbis para um show do grupo sul-coreano BTS.