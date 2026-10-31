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Corinthians v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Seedorf exalta entrega do Corinthians sob pressão, mas mantém alerta: “Não acabou aqui”

Corinthians
C. Seedorf
Corinthians x Mirassol
Brasileirão

Treinador holandês valoriza resposta do elenco após fim do jejum, mas reforça que a luta contra o rebaixamento ainda exige trabalho

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04 de nov. de 2026

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O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após mais de dois meses de jejum, mas ainda tem um longo caminho pela frente para escapar do rebaixamento. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Mirassol, nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, Clarence Seedorf valorizou a postura dos jogadores e destacou o trabalho realizado para recuperar a confiança do elenco. O treinador, porém, fez questão de lembrar que o resultado representa apenas o primeiro passo na luta pela permanência na Série A.

Em entrevista coletiva, o holandês afirmou que a recuperação do time passa, principalmente, pelo fortalecimento mental dos atletas. Seedorf também demonstrou orgulho pela evolução apresentada desde sua chegada e cobrou a manutenção da intensidade nos próximos compromissos.

"Passei por esses momentos na minha carreira. Única coisa é trabalho. A mentalidade que eles precisam ter é 'Não esqueci como jogar futebol'. É uma luta mental, porque as coisas não saem, é acreditar em si. É igual ir à academia para fazer musculação, é trabalhar a mente. É um processo, estou muito orgulhoso deste grupo. Desde o primeiro dia, contra o Vitória, vocês viram uma mudança muito rápida."

O comandante reforçou que a vitória precisa servir como combustível para a sequência da temporada, sem provocar acomodação no elenco. Para ele, a entrega demonstrada nos treinamentos e nas partidas precisa se tornar um hábito.

"Estou muito feliz por eles, merecem essa vitória, dessa maneira, vão ter que seguir trabalhando. A gente sabe que não acabou aqui. É um bom primeiro passo. Temos muita confiança de poder continuar dessa maneira [...] Nada é por acaso. No treinamento, concordamos em nos cobrar muito sobre isso. Vira essa coisa de mentalidade, vira outro hábito. Esse hábito (entrega) faz parte do DNA do Corinthians e do grupo", argumentou Seedorf.

Na próxima rodada, o Timão terá pela frente o clássico contra o São Paulo, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Tricolor será o mandante do confronto, transferido para Santos em razão da cessão do Morumbis para um show do grupo sul-coreano BTS.

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    Evolução defensiva

    O Corinthians construiu a vitória com dois gols no segundo tempo, marcados por Matheus Bidu e Kaio César. Além de encerrar o jejum, o resultado levou a equipe aos 36 pontos e à 17ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento. Na avaliação de Seedorf, um dos principais méritos da atuação esteve na organização sem a bola e na pressão exercida desde o início.

    "A parte mais importante foi a fase defensiva. Como a gente pressionou desde o primeiro minuto. No 11 contra 11, o Corinthians estava dominando o jogo completamente, complicando a saída de bola deles, que é um time que joga muito bem. Dificultamos muito para eles essa saída, roubamos muita bola, isso dava o comando do jogo, quando o adversário não consegue criar, sair do meio-campo. É a gestão da bola."

    O treinador também destacou a agressividade e a disciplina tática da equipe para dificultar a construção do Mirassol, que teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Seedorf elogiou especialmente as participações de Bidu e Kaio César, autores dos gols corintianos.

    "O Mirassol tem um time bem organizado, mas tiveram dificuldade justamente pela nossa agressividade, organização, disciplina. Na fase defensiva, fizemos eles correrem muito de um lado para o outro, ativando nossos jogadores, Bidu e Kaio fizeram um grande jogo. Bastante satisfeito com essa parte", comentou.

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    Trunfo na lateral

    Matheus Bidu também ganhou uma nova função com a chegada de Seedorf. Em razão das limitações físicas provocadas por dores no púbis, o lateral passou a atuar mais avançado em algumas partidas, reduzindo a necessidade de percorrer todo o corredor para participar das ações ofensivas e defensivas.

    Nos primeiros compromissos do treinador, Fabrizio Angileri foi utilizado na lateral esquerda para oferecer maior segurança ao sistema defensivo. Bidu, por sua vez, teve oportunidades em uma faixa mais adiantada do campo. Seedorf explicou que a mudança busca preservar fisicamente o jogador e aproveitar melhor suas características no ataque.

    "O Bidu, quando eu cheguei, estava em uma situação crítica fisicamente. Fizemos uma gestão para o primeiro jogo, por isso ele não começou. Para mim, é um jogador muito importante, o grupo sabe que ele tem muito a dar. Colocando outro jogador atrás dele, isso é um desgaste a menos para ele, para fazer ida e volta. Ele pode concentrar mais na parte ofensiva, que ele tem muito a dar para o time."

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    Desabafo do elenco

    Depois da partida, os autores dos gols também falaram sobre a importância de encerrar a sequência negativa. Matheus Bidu celebrou a contribuição individual, mas fez questão de destacar o esforço coletivo e o apoio da torcida durante o período de pressão.

    "Graças a Deus deu tudo certo. Depois de muita luta conseguimos uma vitória que a gente precisava bastante. Sabemos da entrega que fazemos esses dias, sabemos da luta que estamos passando. Fico muito feliz em ajudar a equipe com mais um gol, e glória a Deus que deu tudo certo e os três pontos vieram", iniciou.

    O lateral ainda agradeceu à torcida pela presença na Neo Química Arena e ressaltou que o elenco não deixou de trabalhar mesmo diante dos resultados negativos.

    "A gente sabe da importância da Fiel, o fator casa nos favoreceu hoje. Eles não deixaram de acreditar em nós em nenhum momento, a gente seguiu trabalhando e vieram os três pontos para coroar o trabalho. Nosso time merece, só a gente sabe o que estamos passando esses dias", completou Bidu.

    Kaio César, responsável pelo segundo gol, seguiu a mesma linha e valorizou a dedicação dos companheiros durante a fase difícil.

    "Enfatizar o trabalho do grupo, porque mesmo com essa situação, o grupo nunca deixou de trabalhar, sempre vem lutando e trabalhando no dia a dia, isso é merecimento nosso", disse o atacante.

    Apesar do resultado, o Corinthians segue na zona de rebaixamento. Com 36 pontos, o Alvinegro subiu para a 17ª posição e ultrapassou o Internacional, mas ainda precisa somar pontos para deixar o Z-4. O próximo desafio será justamente o clássico contra o São Paulo, na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

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