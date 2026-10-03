Sebastien Pocognoli mira a primeira vitória sobre a Escócia para impulsionar a confiança antes do confronto com a Macedônia do Norte

O técnico tem plena consciência de que ideias táticas valem pouco sem o impulso moral que só uma vitória pode proporcionar ao vestiário. "Com certeza, queremos ter a primeira [vitória] realmente positiva em campo", acrescentou. "Em termos de classificação, queremos isso, mas acho que é importante para os jogadores ter uma primeira vitória, que tudo faça sentido, porque a vitória traz a alegria e a alegria dá a liberdade em campo para tomar decisões e acelerar o processo. Se tivermos os três pontos na Eslovênia, que acho que merecemos, talvez falemos de uma forma um pouco diferente, mas é assim."

Se não vencer, Pocognoli ficará ao lado de John Prentice, Berti Vogts e George Burley como os únicos técnicos da Escócia a não conquistar vitórias nos três primeiros jogos. Ainda assim, os escoceses podem se animar por terem perdido apenas uma vez nos sete jogos anteriores fora de casa, além de seguirem invictos nos últimos três encontros com a Macedônia do Norte desde setembro de 2008.