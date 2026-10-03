Getty Images Sport
Traduzido por
Sebastien Pocognoli mira a primeira vitória sobre a Escócia para impulsionar a confiança antes do confronto com a Macedônia do Norte
Técnico belga busca avanço vital
A era de Pocognoli começou com um empate sem gols na Eslovênia antes de seu primeiro jogo em casa terminar em derrota por 3 a 0 para a Suíça, após o cartão vermelho precoce de Jack Hendry. O Exército Tartan agora não consegue marcar há quatro partidas consecutivas apenas pela segunda vez em sua história, repetindo um jejum visto pela última vez em maio de 1971. A viagem de sábado a Skopje representa uma chance imediata de interromper essa sequência antes que a frustração aumente ainda mais.
- Focus Images
Treinador belga rejeita discurso sobre pressão
Embora Pocognoli tenha negado as sugestões de que a Escócia precisa vencer a Macedônia do Norte, ele sabe que seu time precisa de uma vitória mais cedo ou mais tarde. No entanto, quando a BBC Scotland perguntou se ele se sente pressionado para conseguir esse resultado tão esperado, o belga rebateu com firmeza: "Não, porque o desafio vai além desta concentração, sabe, temos que fazer isso passo a passo."
Primeira vitória é crucial para a confiança
O técnico tem plena consciência de que ideias táticas valem pouco sem o impulso moral que só uma vitória pode proporcionar ao vestiário. "Com certeza, queremos ter a primeira [vitória] realmente positiva em campo", acrescentou. "Em termos de classificação, queremos isso, mas acho que é importante para os jogadores ter uma primeira vitória, que tudo faça sentido, porque a vitória traz a alegria e a alegria dá a liberdade em campo para tomar decisões e acelerar o processo. Se tivermos os três pontos na Eslovênia, que acho que merecemos, talvez falemos de uma forma um pouco diferente, mas é assim."
Se não vencer, Pocognoli ficará ao lado de John Prentice, Berti Vogts e George Burley como os únicos técnicos da Escócia a não conquistar vitórias nos três primeiros jogos. Ainda assim, os escoceses podem se animar por terem perdido apenas uma vez nos sete jogos anteriores fora de casa, além de seguirem invictos nos últimos três encontros com a Macedônia do Norte desde setembro de 2008.
- Focus Images
Recorde histórico de gols se aproxima
A Escócia precisa encontrar uma forma de superar a linha defensiva da Macedônia do Norte para evitar ficar cinco jogos consecutivos sem marcar pela primeira vez em sua história. Superar uma complicada partida fora de casa sem o suspenso Hendry colocará à prova a solidez defensiva dos visitantes. Conquistar três pontos longe de casa daria um impulso bem-vindo antes de voltar para casa para enfrentar a Eslovênia na terça-feira, 6 de outubro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.