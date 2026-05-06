O Borussia Dortmund continua a fazer uma campanha de sedução para conquistar Kenneth Eichhorn e, ao que tudo indica, está decidido a contratar neste verão o jovem talento de apenas 16 anos do Hertha BSC.
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Sebastian Kehl parece ter cometido um grande erro: o BVB está trabalhando intensamente para concretizar a contratação de Ole Book
Segundo a revista Sport Bild, o ex-diretor esportivo Sebastian Kehl teria visto a contratação de Eichhorn com certo ceticismo, enquanto, para Ole Book, o jogador seria aparentemente a contratação dos sonhos para o próximo verão.
Book seria um grande fã de Eichhorn e estaria determinado a convencer o meio-campista a se transferir para Dortmund. Por isso, em abril, teria ocorrido um encontro pessoal entre Book e Eichhorn, no qual as chances do BVB de contratar a joia cobiçada para Dortmund teriam aumentado consideravelmente.
Embora o jornal Bild tivesse noticiado há poucos dias que Eichhorn não estava necessariamente encantado com o estilo de jogo do BVB, mais voltado para o resultado e menos criativo, sob o comando do técnico Niko Kovac, Eichhorn agora, após a conversa com Book, parece considerar o BVB uma opção bastante atraente.
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Transferências do BVB: Book não quer repetir o grande erro de Kehl
Com esse encontro pessoal, Book teria também corrigido um erro cometido internamente por seu antecessor, Kehl, segundo a revista *Sport Bild*. Afinal, Kehl nunca teria se encontrado pessoalmente com Fabio Silva, que chegou no verão passado vindo do Wolverhampton Wanderers por quase 23 milhões de euros, mas apareceu no exame médico com um adutor recém-operado, o que teria causado verdadeira consternação no BVB.
A transferência foi concretizada mesmo assim e, apesar de algumas boas atuações esporádicas, Silva ainda não consegue ir muito além do papel de reserva de luxo, pois sempre desperdiça suas chances de entrar no time titular. Além disso, circularam repetidamente rumores de que Silva já queria deixar o BVB após poucos meses, pois não conseguia passar por Serhou Guirassy e, na primeira metade da temporada, jogou muito pouco.
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Eichhorn pode deixar o Hertha BSC por meio de uma cláusula de rescisão — o BVB enfrenta forte concorrência
Na verdade, esse não tem sido o caso de Eichhorn no Berlim desde o início da temporada. O capitão da seleção sub-17 foi prejudicado apenas por uma grave lesão no ligamento sindesmático, que o deixou fora dos gramados por quase três meses, e, posteriormente, por uma suspensão por cartão vermelho. Além disso, sob o comando do técnico Stefan Leitl, ele foi titular no meio-campo do time da capital e um ponto positivo, apesar de mais uma vez o time não ter conseguido o acesso.
É quase certo que Eichhorn vai exercer a cláusula de rescisão do seu contrato, válido até 2029. Por um valor fixo de doze milhões de euros, a jovem promessa pode deixar a capital neste verão.
O plano do jovem e de sua família é marcado por uma maturidade notável, segundo uma reportagem da Sport Bild na semana passada. Eichhorn não estaria buscando um passo intermediário. Se ele se transferir no verão, será apenas para um clube que seja participante regular da Liga dos Campeões e que lhe ofereça imediatamente uma perspectiva realista de tempo de jogo. Um empréstimo de volta a Berlim ou um ano de aprendizado em um clube de nível médio parecem estar fora de questão.
Os clubes ingleses com grande poder financeiro já estão fora da disputa devido às regras do Brexit, já que só podem contratar jogadores a partir dos 18 anos. Eichhorn, porém, só completará a maioridade em julho de 2027.
Isso abre caminho para a elite alemã: Bayern, BVB, Leipzig e Leverkusen estão, segundo informações, em disputa direta. O Eintracht Frankfurt, há muito considerado o favorito secreto, parece não ter mais chances na disputa.
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O FC Bayern parece continuar na disputa por Eichhorn
Por muito tempo, o Leverkusen foi considerado o favorito para contratá-lo. Um fator decisivo: Ibrahim Maza. O ex-jogador do Hertha, que se transferiu para o Bayer no verão passado, vem evoluindo conforme o planejado desde então. Eichhorn e Maza estariam mantendo contato próximo. Além disso, o estilo de jogo baseado no domínio da posse de bola do Werkself impressiona o jogador de 16 anos.
O FC Bayern de Munique, por sua vez, pode se valer de seu status de peso-pesado europeu. O argumento de que os talentos têm dificuldades no clube da Isar foi refutado por Vincent Kompany nos últimos dois anos. A fluidez do time sob o comando do belga está mais alta do que nunca.
Além disso, foi divulgado recentemente que Eichhorn “continua na lista do Bayern” de possíveis contratações para a nova temporada. O clube quer Eichhorn “a todo custo” e o vê “como um jogador do futuro”.
Kennet Eichhorn: Estatísticas do Hertha BSC
Intervenções 18 Partidas com mais de 90 minutos 2 Gols 1 Assistências 0 Cartões amarelos 7 Cartões vermelhos 1