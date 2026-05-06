Sebastian Kehl parece ter cometido um grande erro: o BVB está trabalhando intensamente para concretizar a contratação de Ole Book

Na verdade, esse não tem sido o caso de Eichhorn no Berlim desde o início da temporada. O capitão da seleção sub-17 foi prejudicado apenas por uma grave lesão no ligamento sindesmático, que o deixou fora dos gramados por quase três meses, e, posteriormente, por uma suspensão por cartão vermelho. Além disso, sob o comando do técnico Stefan Leitl, ele foi titular no meio-campo do time da capital e um ponto positivo, apesar de mais uma vez o time não ter conseguido o acesso.

É quase certo que Eichhorn vai exercer a cláusula de rescisão do seu contrato, válido até 2029. Por um valor fixo de doze milhões de euros, a jovem promessa pode deixar a capital neste verão.

O plano do jovem e de sua família é marcado por uma maturidade notável, segundo uma reportagem da Sport Bild na semana passada. Eichhorn não estaria buscando um passo intermediário. Se ele se transferir no verão, será apenas para um clube que seja participante regular da Liga dos Campeões e que lhe ofereça imediatamente uma perspectiva realista de tempo de jogo. Um empréstimo de volta a Berlim ou um ano de aprendizado em um clube de nível médio parecem estar fora de questão.

Os clubes ingleses com grande poder financeiro já estão fora da disputa devido às regras do Brexit, já que só podem contratar jogadores a partir dos 18 anos. Eichhorn, porém, só completará a maioridade em julho de 2027.

Isso abre caminho para a elite alemã: Bayern, BVB, Leipzig e Leverkusen estão, segundo informações, em disputa direta. O Eintracht Frankfurt, há muito considerado o favorito secreto, parece não ter mais chances na disputa.