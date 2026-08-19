Getty Images Sport
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São Paulo x Boca Juniors: time brasileiro chega às quartas de final da Copa Sul-Americana após vencer o Bolívar
Garantindo a classificação para as quartas de final
O São Paulo fez valer o mando de campo para garantir uma vitória por 3 a 1 sobre o Bolivar no Morumbis e carimbar vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida, em grande altitude, em La Paz na semana passada, o São Paulo avançou com um triunfo agregado por 4 a 2.
A vitória também encerrou uma frustrante sequência sem vencer do São Paulo, cujos torcedores não comemoravam um triunfo desde 26 de maio. Agora, o time terá pela frente um explosivo confronto de quartas de final contra o Boca Juniors, que avançou após passar pelo Recoleta.
- Getty Images Sport
Exibição dominante no ataque
Os anfitriões começaram bem, explorando o lado esquerdo com a combinação entre Iago e Danielzinho para abrir o placar aos 18 minutos. Danielzinho cruzou para Luciano, que finalizou de voleio com brilhantismo para vencer o goleiro Carlos Lampe.
O Bolívar silenciou brevemente a torcida da casa no segundo tempo, quando Asprilla acertou uma potente finalização de longa distância para superar Rafael e empatar o placar. No entanto, o São Paulo retomou a vantagem pouco depois, quando Jonathan Calleri converteu um pênalti marcado após revisão do VAR.
Confirmando a vitória
Sabino selou a classificação aos 31 minutos do segundo tempo ao aparecer no primeiro pau para cabecear para o gol após cobrança de escanteio de Artur. O gol decisivo acabou com qualquer esperança de reação tardia do Bolívar e deu início à festa da torcida da casa.
Com a vantagem de dois gols assegurada, o São Paulo administrou a posse de bola com tranquilidade no restante da partida. A defesa se manteve firme para preservar a vantagem no placar agregado até o apito final.
- AFP
De olho nos próximos compromissos
Agora, a atenção volta para os compromissos domésticos antes que o confronto de gala contra o Boca Juniors apareça no horizonte. O São Paulo viajará para enfrentar a Chapecoense fora de casa no Campeonato Brasileiro em 23 de agosto.
Os compromissos seguintes pela liga, contra Red Bull Bragantino e Atletico-MG, vão testar a profundidade do elenco. A equipe busca manter o embalo das vitórias enquanto concilia as obrigações domésticas com suas ambições continentais.
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