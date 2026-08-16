São Paulo avalia contratação de Jamie Vardy como oportunidade de mercado

O São Paulo avalia a possibilidade de contratar Jamie Vardy, atacante inglês de 39 anos que fez história com a camisa do Leicester City e pela seleção da Inglaterra. Livre no mercado desde que deixou a Cremonese, da Itália, em julho, o centroavante passou a ser considerado uma possível oportunidade de mercado pelo clube.

A situação do jogador foi apresentada à diretoria são-paulina, que fez um contato inicial para entender as condições de uma eventual contratação. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano. Neste momento, porém, ainda não existe uma negociação em andamento com os representantes do atacante.

A diretoria tricolor busca reforços que não exijam o pagamento de taxas de transferência, e Vardy se encaixa nesse perfil. O clube agora avalia se os custos envolvidos em um eventual contrato seriam compatíveis com sua realidade financeira.