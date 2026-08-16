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Udinese Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Gabriel Marin

São Paulo avalia contratação de Jamie Vardy como oportunidade de mercado

São Paulo
J. Vardy

Atacante inglês de 39 anos está livre após deixar a Cremonese e entrou no radar tricolor; diretoria ainda analisa viabilidade financeira antes de avançar nas conversas

O São Paulo avalia a possibilidade de contratar Jamie Vardy, atacante inglês de 39 anos que fez história com a camisa do Leicester City e pela seleção da Inglaterra. Livre no mercado desde que deixou a Cremonese, da Itália, em julho, o centroavante passou a ser considerado uma possível oportunidade de mercado pelo clube.

A situação do jogador foi apresentada à diretoria são-paulina, que fez um contato inicial para entender as condições de uma eventual contratação. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano. Neste momento, porém, ainda não existe uma negociação em andamento com os representantes do atacante.

A diretoria tricolor busca reforços que não exijam o pagamento de taxas de transferência, e Vardy se encaixa nesse perfil. O clube agora avalia se os custos envolvidos em um eventual contrato seriam compatíveis com sua realidade financeira.

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  • Udinese Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    Vardy entra no radar como oportunidade de mercado

    O nome do inglês chegou ao São Paulo após a diretoria ser consultada sobre sua situação. Internamente, há quem veja a contratação como uma oportunidade para agregar experiência ao elenco e trazer uma mentalidade diferente ao grupo.

    Por outro lado, existem ressalvas relacionadas principalmente à idade do atacante e aos valores envolvidos em uma possível operação. A avaliação interna ainda está em andamento e não houve avanço para uma proposta oficial.

    A janela de transferências do futebol brasileiro permanece aberta até 11 de setembro, o que dá ao São Paulo tempo para analisar a possibilidade antes de tomar uma decisão.

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  • Leicester City v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Experiência e histórico pesam a favor

    Vardy construiu sua carreira de maior destaque no Leicester City. Entre 2012 e 2025, disputou 500 partidas pelo clube inglês e marcou 200 gols.

    O auge aconteceu na temporada 2015/16, quando o atacante foi um dos principais nomes da campanha histórica que levou o Leicester ao título da Premier League. Vardy marcou 24 gols naquela edição e ajudou o clube, então considerado uma das grandes surpresas do futebol europeu, a conquistar o campeonato inglês.

    O centroavante também defendeu a seleção da Inglaterra e participou da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A equipe inglesa chegou às semifinais, mas acabou eliminada pela Croácia.

  • US Cremonese v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    Passagem pela Cremonese terminou após rebaixamento

    O último clube de Vardy foi a Cremonese. Contratado após sua longa trajetória no futebol inglês, o atacante disputou 29 partidas pela equipe italiana e marcou sete gols.

    Apesar do desempenho individual, a Cremonese acabou rebaixada no Campeonato Italiano. Após a queda, o clube decidiu não renovar o contrato do centroavante, que ficou livre para buscar uma nova equipe.

    Aos 39 anos, Vardy chega ao mercado sem vínculo e, consequentemente, sem a necessidade de pagamento de uma taxa de transferência pelo São Paulo caso o negócio avance.

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  • Sao Paulo v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    São Paulo busca reforços sem custo de transferência

    A possibilidade de contratar Vardy segue a estratégia adotada pelo São Paulo nesta janela de transferências. O clube tem priorizado jogadores que possam chegar sem custos de transferência, diante da necessidade de controlar os investimentos.

    Nesse cenário, o mercado europeu tem sido uma alternativa. O Tricolor contratou recentemente o zagueiro português Domingos Duarte e o lateral-direito luso-angolano Aurélio Buta, ambos sem pagamento de taxa pela transferência.

    Vardy se enquadra na mesma lógica, mas a diretoria ainda precisa avaliar os valores de salário, luvas e demais custos de um eventual contrato.

  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Calleri renovou até 2028

    A possível chegada de Vardy também seria analisada levando em conta o atual elenco do São Paulo. O clube conta com três centroavantes: Jonathan Calleri, André Silva e Ryan Francisco.

    Calleri é o titular da posição e renovou recentemente seu contrato com o São Paulo até 2028. André Silva aparece como principal alternativa ao argentino, enquanto Ryan Francisco é uma das principais apostas das categorias de base do clube.

    A contratação de Vardy, portanto, não seria uma necessidade imediata para preencher uma posição sem opções, mas uma oportunidade que a diretoria avalia diante da experiência e da condição de jogador livre do inglês.

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