Santos deve vender Robinho Jr., que já tem sondagens da Europa

O Santos pode ter mais uma saída importante nos próximos dias. Em meio a uma grave crise financeira e impedido pela Fifa de registrar novos jogadores por causa de uma dívida com o Monaco, da França, o clube busca alternativas para reforçar o caixa. Depois da venda de Adonis Frías, Robinho Jr. aparece como um dos principais candidatos a deixar a Vila Belmiro.

O camisa 7 já recebeu autorização da diretoria santista para ser negociado e desperta interesse de clubes europeus. Segundo apuração do jornal espanhol AS, a expectativa é de que a operação seja concluída nos últimos dias da atual janela de transferências.

A movimentação acontece apesar de o atacante ter renovado recentemente seu contrato com o Santos e ainda ter tido poucas oportunidades no time profissional.