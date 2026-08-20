Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1077447635.jpgAction Plus
Gabriel Marin

Santos deve vender Robinho Jr., que já tem sondagens da Europa

R. Junior
Santos

Atacante de 18 anos entrou na lista de possíveis negociados pelo Peixe em meio à crise financeira; clubes da Itália, Inglaterra e Espanha monitoram a situação

O Santos pode ter mais uma saída importante nos próximos dias. Em meio a uma grave crise financeira e impedido pela Fifa de registrar novos jogadores por causa de uma dívida com o Monaco, da França, o clube busca alternativas para reforçar o caixa. Depois da venda de Adonis Frías, Robinho Jr. aparece como um dos principais candidatos a deixar a Vila Belmiro.

O camisa 7 já recebeu autorização da diretoria santista para ser negociado e desperta interesse de clubes europeus. Segundo apuração do jornal espanhol AS, a expectativa é de que a operação seja concluída nos últimos dias da atual janela de transferências.

A movimentação acontece apesar de o atacante ter renovado recentemente seu contrato com o Santos e ainda ter tido poucas oportunidades no time profissional.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1080857503.jpgSports Press Photo

    Robinho Jr. entra na mira de clubes europeus

    De acordo com o jornalista Eduardo Burgos, do AS, Robinho Jr. é monitorado por equipes de diferentes mercados da Europa.

    O Genoa, da Itália, aparece entre os clubes que fizeram sondagens pelo jogador. O atacante também é acompanhado por equipes da Championship, a segunda divisão inglesa, enquanto intermediários vêm oferecendo o jovem a diversos clubes da Espanha.

    O nome de Robinho Jr. já foi relacionado recentemente a Sevilla e Rayo Vallecano, aumentando a possibilidade de uma transferência para o futebol europeu.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
    • Publicidade
  • imago-sport-1076488580.jpgSports Press Photo

    Santos pede € 8 milhões por 75% dos direitos

    Diante da necessidade de fazer dinheiro, o Santos estabeleceu o valor que pretende receber pela joia.

    Em uma venda definitiva, a diretoria pede 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) por 75% dos direitos econômicos do atacante. A operação permitiria ao clube fazer caixa imediatamente, embora mantivesse uma parcela dos direitos do jogador para uma eventual valorização futura.

    Existe também a possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra. Nesse modelo, o Santos pretende receber um valor um pouco superior ao da negociação direta.

    A multa rescisória de Robinho Jr. para clubes do exterior, por sua vez, está estabelecida em 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 606 milhões).

  • Club Santos Of Brazil Inaugurates A New Youth Training CenterGetty Images Sport

    Crise financeira acelera busca por negociações

    A possível saída do atacante está diretamente relacionada à situação financeira do Santos.

    O clube enfrenta dificuldades de caixa e atualmente está sob transfer ban da Fifa por causa de uma dívida com o Monaco. A punição impede o Peixe de registrar novos jogadores até que a pendência seja resolvida.

    Nesse cenário, a venda de atletas se tornou uma das alternativas para gerar receita e equilibrar as contas. Adonis Frías já deixou o clube, e Robinho Jr. pode ser o próximo jogador negociado.

    A diretoria, portanto, precisa conciliar a necessidade financeira imediata com a preservação de ativos considerados importantes para o futuro do Santos.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1077583668.jpgBrazil Photo Press

    Renovação até 2031 não garantiu espaço

    Em abril, o Santos renovou o contrato de Robinho Jr. até março de 2031. Naquele momento, a extensão do vínculo serviu para afastar especulações sobre uma possível transferência, tanto para outros clubes brasileiros quanto para o exterior.

    O jogador, porém, esperava ganhar mais espaço na equipe profissional, algo que não aconteceu como planejado.

    Promovido ao elenco principal no ano passado, o atacante teve poucas oportunidades desde então. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, participou de apenas quatro partidas.

    Sua última aparição aconteceu em 28 de julho, contra o Universidad Central de Venezuela, pela Sul-Americana.

  • imago-sport-1077341601.jpgSports Press Photo

    Joia começa no banco contra o Macará

    Mesmo com o futuro indefinido, Robinho Jr. continua integrado ao elenco santista.

    O atacante está relacionado para o confronto contra o Macará, nesta quinta-feira (20), pela Sul-Americana. A tendência, entretanto, é que o camisa 7 comece a partida no banco de reservas.

    Enquanto o Santos aguarda uma possível proposta definitiva da Europa, o jovem vive os últimos capítulos de sua passagem pelo clube que o formou.

Brasileirão
Santos crest
Santos
SAN
Mirassol crest
Mirassol
MIR