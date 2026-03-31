Sam Allardyce pede a Harry Maguire que considere desistir do processo de seleção para a Copa do Mundo após comentários “duros” do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel

O ex-técnico da Inglaterra, Sam Allardyce, pediu a Harry Maguire que reconsidere sua disponibilidade para a seleção nacional, após o que considerou um tratamento “severo” por parte de Thomas Tuchel.

Allardyce expressou sua decepção com a forma como o veterano tem sido tratado, dizendo ao Footy Accumulators: “É um pouco severo. Harry passou por um momento muito difícil no Manchester United quando o clube tentou menosprezá-lo – especialmente o técnico da época. Ele perdeu a braçadeira de capitão, seu lugar na seleção inglesa e tem sido duramente criticado nos últimos anos. Ele aceitou todas as críticas de peito aberto e está provando que todos estavam errados.

Ele acrescentou: “Se eu estivesse na posição de Harry, reconsideraria ir para o campo de treinamento. Talvez em seu próprio prejuízo, Harry disse que os comentários de Tuchel não causariam nenhum problema. Isso faz você se perguntar se ele é gentil demais!”







