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Sam Allardyce pede a Harry Maguire que considere desistir do processo de seleção para a Copa do Mundo após comentários “duros” do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel
Maguire é aconselhado a reconsiderar seu futuro na seleção inglesa
O ex-técnico da Inglaterra, Sam Allardyce, pediu a Harry Maguire que reconsidere sua disponibilidade para a seleção nacional, após o que considerou um tratamento “severo” por parte de Thomas Tuchel.
Allardyce expressou sua decepção com a forma como o veterano tem sido tratado, dizendo ao Footy Accumulators: “É um pouco severo. Harry passou por um momento muito difícil no Manchester United quando o clube tentou menosprezá-lo – especialmente o técnico da época. Ele perdeu a braçadeira de capitão, seu lugar na seleção inglesa e tem sido duramente criticado nos últimos anos. Ele aceitou todas as críticas de peito aberto e está provando que todos estavam errados.
Ele acrescentou: “Se eu estivesse na posição de Harry, reconsideraria ir para o campo de treinamento. Talvez em seu próprio prejuízo, Harry disse que os comentários de Tuchel não causariam nenhum problema. Isso faz você se perguntar se ele é gentil demais!”
- (C)Getty Images
Tuchel revela a hierarquia defensiva
A polêmica surgiu a partir da avaliação sincera de Tuchel sobre suas opções defensivas após o recente empate de 1 a 1 da Inglaterra com o Uruguai. Embora o técnico alemão tenha reconhecido que o jogador do Manchester United apresentou "um desempenho sólido, muito sólido como zagueiro central", ele foi brutalmente honesto sobre a posição dele em relação a alternativas mais jovens e ágeis no elenco atual.
O técnico da Inglaterra admitiu que Maguire continua firmemente à margem da equipe, apesar de o veterano ter sido titular no amistoso e assumido a braçadeira de capitão no segundo tempo. Tuchel explicou seu raciocínio afirmando: “Não mudei de ideia, mas vejo outros jogadores que gosto de escalar como titulares, vejo outros jogadores à frente com um perfil diferente. Vejo Ezri Konsa à frente, vejo Marc Guehi à frente. Não é segredo. Vejo que Trevoh Chalobah, em termos de mobilidade, estava um pouco à frente dele. John Stones também, mas ele teve lesões, então precisava vir para o estágio.”
Ferdinand junta-se às críticas
Allardyce não é a única figura de destaque a manifestar preocupação com a transparência de Tuchel, com Rio Ferdinand afirmando que os comentários foram “insultuosos” para um jogador com 65 partidas pela seleção.
“Acho que Harry Maguire vai interpretar isso como um insulto, de certa forma”, disse Ferdinand em seu canal no YouTube. “Ele vai ficar sentado lá e pensar: ‘espera aí, eu sou mais do que isso’. Na visão de Tuchel, ele usa a palavra mobilidade. Outros jogadores têm mais. Eu entendo o que ele está dizendo. Ninguém precisa concordar com isso.”
- Getty Images Sport
Não há garantias para a Copa do Mundo
Com o prazo final para a definição da convocatória se aproximando, Tuchel se recusou a dar qualquer garantia quanto à inclusão de Maguire no grupo definitivo que viajará para os Estados Unidos. Embora lesões de outros zagueiros possam forçá-lo a tomar uma decisão, o técnico manteve-se evasivo quando questionado se o jogador do Manchester United seria convocado caso o torneio começasse amanhã.
“Se, se, se. Não precisamos anunciar a lista amanhã. Ele fez uma boa partida. Fez o que faz pelo Man Utd. Fez isso de imediato. Estou muito feliz com ele. Para ser honesto, não mudei de ideia. Recebi tudo o que esperava dele. Se eu tiver que anunciar a lista amanhã, temos muitas lesões, ele poderia estar nela. Quem mais estaria lá na zaga?”, acrescentou Tuchel.