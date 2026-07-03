Segundo informações do especialista em transferências Gianluca Di Marzio, o clube alemão com mais títulos entrou em contato com a Juventus de Turim para sondar a possibilidade de uma transferência de Gleison Bremer.
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Rumor de transferência volta à tona: o FC Bayern teria entrado em contato com a Juventus
Segundo a reportagem, os dirigentes do FCB teriam entrado em contato diretamente com a diretoria da Juve e solicitado informações sobre a viabilidade geral da transação, bem como sobre o quadro financeiro.
Não está claro qual é a posição do próprio brasileiro de 29 anos em relação a uma transferência. Segundo a reportagem, ele estaria mais inclinado a não mudar de clube e preferiria permanecer na Série A, na “Vecchia Signora”.
Lá, ele é titular indiscutível; no entanto, a Juve não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões na última temporada. Rumores sobre o interesse do time de Munique em Bremer têm circulado de vez em quando nos últimos anos.
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Min-Jae Kim e Hiroki Ito vão deixar o FC Bayern?
De qualquer forma, uma transferência só se concretizaria se houvesse alguma mudança na zaga do FC Bayern. Nas últimas semanas, tem havido especulações constantes sobre as saídas de Min-Jae Kim e Hiroki Ito. Ambos devem deixar o clube caso surjam ofertas adequadas.
Estima-se um valor mínimo de 30 milhões de euros pelo sul-coreano, enquanto Ito poderia ser negociado por 20 milhões. Os rumores de transferência giraram principalmente em torno de Kim, com alguns clubes italianos supostamente interessados.
Além de Bremer, Yann Bisseck, do Inter de Milão, também seria um dos candidatos no FCB. Recentemente, foi divulgado que o Bayern teria aberto as portas para uma transferência, e o próprio jogador também se mostraria receptivo a uma mudança para a Säbener Straße.