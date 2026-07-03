Rumor de transferência volta à tona: o FC Bayern teria entrado em contato com a Juventus

Segundo a reportagem, os dirigentes do FCB teriam entrado em contato diretamente com a diretoria da Juve e solicitado informações sobre a viabilidade geral da transação, bem como sobre o quadro financeiro.

Não está claro qual é a posição do próprio brasileiro de 29 anos em relação a uma transferência. Segundo a reportagem, ele estaria mais inclinado a não mudar de clube e preferiria permanecer na Série A, na “Vecchia Signora”.

Lá, ele é titular indiscutível; no entanto, a Juve não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões na última temporada. Rumores sobre o interesse do time de Munique em Bremer têm circulado de vez em quando nos últimos anos.