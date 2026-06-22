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Rondo GFX June 22GOAL
Thomas Hindle

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Rondo da Copa do Mundo: A seleção masculina dos EUA é realmente uma candidata ao título? Quem tem se destacado até agora? E será que Curaçao consegue o improvável?

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Com a Copa do Mundo já em pleno andamento, os redatores do GOAL dos EUA avaliam o torneio até o momento — e questionam se ele tem correspondido às expectativas.

Já se passaram dez dias, e há muito o que destacar desta Copa do Mundo. Primeiro, o lado positivo: não há tantas seleções que pareçam ruins à primeira vista. Turquia e Paraguai? Claro, têm sido um pouco decepcionantes. Argélia? Sim, um pouco abaixo do esperado. Mas todas as outras têm algo de especial (até mesmo a Tunísia, que na verdade é bem fraca, se redimiu ao contratar Hervé Renard).

Isso tem contribuído para um bom torneio até agora. Não há um favorito definitivo. (A maioria dos) jogadores estrela está se destacando. E os países anfitriões já garantiram uma vaga nas oitavas de final ou estão bem próximos disso. Nada de novo aqui, então. Que a diversão continue.

Claro, também há alguns pontos negativos. Os intervalos para hidratação continuam sendo um incômodo (embora não estejam exatamente arruinando o futebol — como afirmou o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa). Também é objetivamente ruim que o Irã não possa passar muito tempo nos Estados Unidos, já que o país está sediando a maior parte do torneio.

De qualquer forma, rolou muita coisa, e os redatores do GOAL analisam tudo em mais uma edição de... The Rondo.

  • France Senegal Mbappe OliseGetty Images

    Qual foi a maior surpresa do torneio até agora?

    Tom Hindle: Bem, quando a gente pensa nisso, não são muitos desses países “menores” que representam grandes surpresas. Todos eles, de alguma forma, recorreram às suas vastas diásporas globais para montar seleções nacionais sólidas. Cabo Verde, Curaçao e até mesmo o Haiti montaram times com talentos europeus de bom nível (sim, esse é o nosso parâmetro de qualidade — seja justo ou não). A verdadeira surpresa, então? Que ninguém tenha convencido totalmente e se estabelecido como favorito. A França jogou mal contra o Senegal antes de Mbappé fazer o que só ele sabe fazer. A Espanha não parece estar totalmente pronta. A Inglaterra de Jude Bellingham foi muito boa por 20 minutos e, fora isso, bastante mediana. E a Argélia foi péssima contra a Argentina.

    Alex Labidou: Sem dúvida, Cabo Verde. Eles mostraram que, quando há forte entrosamento na equipe, talentos que se complementam, boa comissão técnica e, sim, um pouco de sorte, tudo pode acontecer nesse esporte. Provavelmente é cedo demais para fazer previsões, mas é fascinante ver o que vai acontecer com esse grupo.

    Ryan Tolmich: Na verdade, o fato de ter funcionado tão bem. Não faltaram preocupações antes do torneio, mas, no geral, tudo tem sido divertido e acolhedor. Não dá para ignorar totalmente os contratempos, desde os preços dos ingressos até a questão do Irã, mas vale a pena destacar o quanto isso tem sido divertido. Estádios lotados, ambientes animados, jogos divertidos — tem sido um começo muito bom mesmo.

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  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Qual foi a maior decepção do torneio até agora?

    TH: Como seleção? Provavelmente a Turquia. Os eternos azarões são apenas, bem, azarões? Eles pareciam bastante promissores no papel, mas ficaram bem aquém das expectativas na fase de grupos. Mas, no geral? Essas malditas pausas para hidratação. Quantas vezes já vimos jogos chegarem ao ponto de ebulição antes de serem interrompidos? Elas são necessárias em climas quentes. Mas dentro de casa? Ora, vamos lá...

    AL: Turquia. Havia quem acreditasse que essa seleção poderia ser uma candidata ao título ou, pelo menos, liderar seu grupo, mas as coisas não estão dando certo para eles, apesar de terem um elenco talentoso. Arda Güler, possivelmente sua estrela, já disse que isso é um pesadelo que ele gostaria que acabasse. Infelizmente, cabeças vão rolar depois disso.

    RT: Tem sido extremamente surpreendente o quão mal a Turquia se saiu nessas duas primeiras partidas. Muita barulheira, principalmente por parte de Hakan Calhanoglu, mas absolutamente nenhuma ação concreta contra duas seleções que eram perfeitamente vencíveis. Muitos a viam como uma zebra, mas, no fim das contas, ela estava entre as primeiras seleções a serem eliminadas.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    A seleção masculina de futebol dos EUA é boa mesmo?

    TH: Sim e não. Provavelmente é preciso dar um passo atrás e levar em conta os times contra os quais eles jogaram. O Paraguai é bem fraco, e o técnico australiano cometeu o clássico erro de pensar demais e deixou seu melhor jogador de ataque no banco na vitória por 2 a 0 em Seattle. Eles são um time melhor do que aquele que perdeu para a Alemanha há algumas semanas? Com certeza. Será que é boa o suficiente para dar o próximo passo? Ainda não se sabe. No mínimo, é extremamente empolgante. Isso já conta para alguma coisa.

    AL: Essa seleção tem “semifinal” escrito na testa, e isso é algo que ninguém, pelo menos por aqui, teria imaginado antes do início do torneio. O mérito vai para Pochettino por ter integrado jogadores como Alex Freeman ao time, o que é, sem dúvida, seu maior golpe de mestre. Mas também vale dar crédito por ter descoberto jogadores como Matt Freese e por ser taticamente flexível, como mostrou na última sexta-feira ao escalar Folarin Balogun e Ricardo Pepi juntos.

    RT: Depende da definição de “legítimo”. Eles são muito bons? Com certeza. Ainda há dúvidas sobre como se sairão contra a elite da elite? Pode apostar. Olha, é um passo enorme, enorme em relação às Copas do Mundo anteriores, com certeza, mas ainda há dúvidas que só poderão ser esclarecidas nas fases eliminatórias. Quando chegarmos lá, descobriremos onde essa seleção realmente se encontra.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Será que Curaçao vai conseguir chegar às oitavas de final?

    TH: Por que não?! Essa competição tem sido maluca, e eles precisam de três pontos contra a Costa do Marfim. Dá mesmo para apostar contra isso? Eu não apostaria. Talvez precisem de uma ajudinha dos alemães para garantir a classificação, mas, fora isso, é hora de acreditar.

    AL: Curaçao conquistou a imaginação de bilhões de fãs de futebol ao redor do mundo. Mas não, a jornada deles termina contra a Costa do Marfim nesta quinta-feira.

    RT: Por mais divertido que fosse, vai ser muito, muito difícil. Eles vão enfrentar uma seleção da Costa do Marfim com muito em jogo, e Curaçao vai precisar de uma vitória para garantir a classificação. Vão precisar de mais do que uma atuação heróica do goleiro para conseguir essa vitória, e é por isso que é difícil imaginar que consigam.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qual superestrela mais te impressionou?

    TH: Só há uma resposta possível: Leo Messi. Um hat-trick logo no primeiro jogo? Que exibição!

    AL: Essa resposta vai ser bem sem graça e pode mudar dependendo do resultado de França x Iraque, mais tarde nesta segunda-feira, mas tenho que dar crédito a Kylian Mbappé. Ele tem 27 anos e já está empatado em terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Provavelmente ainda tem pelo menos mais duas Copas do Mundo pela frente, então deve encerrar a carreira como o maior artilheiro que este torneio já viu.

    Olha só, as críticas de que sua carreira nos clubes não atingiu as alturas esperadas são justas, mas, no cenário internacional, ele está no mesmo nível de Pelé e Messi. Não é nada mal fazer parte dessa turma.

    RT: Fala comigo daqui a alguns dias. Messi, Erling Haaland, Mbappé e Harry Kane já deixaram sua marca, mas todos ainda têm jogos a disputar nesta segunda rodada da fase de grupos. Desse grupo, provavelmente será o Messi, simplesmente porque, na verdade, ele era quem mais tinha a provar, devido ao clube em que joga.


  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Como tem sido o desempenho da América do Norte como anfitriã até agora?

    TH: Tem sido meio misto. Os torcedores parecem estar curtindo, mas você poderia realizar uma Copa do Mundo numa cratera em Marte que os escoceses encontrariam um jeito de ficar bêbados e cantar músicas dos Proclaimers. Em termos de infraestrutura? Ehhhh. É REALMENTE ruim que a seleção iraniana só possa ficar nos Estados Unidos por menos de 36 horas a cada partida. O transporte ainda é um problema sério em algumas cidades (estou falando de vocês, Nova York/Nova Jersey). Mas outras se saíram muito bem (parabéns, Seattle). Vamos ser positivos e dizer que tem sido, mais ou menos, uma coisa boa.

    AL: Para ser sincero, isso tem sido um pesadelo logístico em muitas cidades dos Estados Unidos, desde rotas de trânsito mal planejadas, como em KC, até campos mal projetados, como visto no Craplife — também conhecido como Estádio de Nova York/Nova Jersey.

    No entanto, no geral, isso ainda superou as melhores expectativas. O mérito é dos torcedores, que basicamente mandaram tudo para o ar e se divertiram. Desde os escoceses que beberam até esvaziar a cidade inteira de Boston até os noruegueses navegando nas escadas rolantes. Isso é divertido. É emocionante ver torcedores de todo o mundo curtindo lugares como o Waffle House e o Chick-fil-A. Por fim, apesar de todos os problemas logísticos nos EUA, aparentemente há muito menos disso no México e no Canadá — então, parabéns a eles também!

    RT: Fantástico. Apesar de todo o pessimismo antes do torneio, tudo tem sido ainda melhor do que a maioria esperava. Não tem sido perfeito, com certeza, e dá para citar o Irã como exemplo disso, mas, no geral, a Copa do Mundo tem parecido um evento mundial. A Escócia em Boston, a Argélia em Lawrence, no Kansas, os torcedores americanos tomando conta de Seattle — tem sido maravilhoso acompanhar, já que este torneio nos proporcionou muitas lembranças nessas primeiras semanas.


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