Na chegada ao jogo de volta deste confronto das oitavas de final, o clima era de expectativa, como de costume entre os torcedores do Real Madrid. Autoproclamado rei desta competição, o clube havia perdido o primeiro jogo por 2 a 1 na Itália, mas seguia como amplo favorito para reverter a desvantagem. O Bernabeu era um mar branco, um caldeirão pronto para engolir o time de Luciano Spalletti. A Roma, porém, liderada pelo eterno Francesco Totti, recusou-se a seguir o roteiro. À elegância do Madrid, respondeu com uma resistência aguerrida e cadenciada, que frustrou jogadores como Raul e Fabio Cannavaro.

O primeiro tempo foi tenso, como uma partida de xadrez disputada em ritmo frenético. O Madrid pressionava em busca do gol fora de casa que mudaria o equilíbrio do confronto, mas a defesa da Roma se manteve firme. Foi uma disputa de persistência: os visitantes suportavam a pressão e esperavam o momento de atacar. O apito do intervalo veio com o placar em branco, resultado favorável aos visitantes, mas que deixava a torcida da casa cada vez mais inquieta diante da possibilidade de uma eliminação precoce do gigante espanhol.



