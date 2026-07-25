Rodri para o PSG?! Gigante francês planeja oferta ousada para disputar com o Real Madrid a contratação da estrela do Manchester City

O atual campeão francês entrou em contato com o City para verificar as condições necessárias para contratar Rodri, segundo reportagem da RMC Sport. Embora a diretoria parisiense não tivesse inicialmente priorizado a contratação de um novo meio-campista nesta janela de transferências, a perspectiva de conseguir um jogador do calibre de Rodri — cujo contrato atual no Etihad Stadium está se aproximando dos últimos 12 meses — é vista como uma oportunidade simplesmente importante demais para ser ignorada. A estratégia reflete uma mudança mais ampla no Parc des Princes, já que o clube busca manter seu status de força dominante no futebol europeu após seus recentes sucessos no cenário continental.

No entanto, o PSG está longe de ser o único a admirar esse especialista técnico. O Real Madrid há muito é considerado o principal candidato à sua contratação, e relatos sugerem que o gigante espanhol já tenha chegado a um acordo verbal com o jogador, embora o clube tenha negado tais alegações. Os “Blancos” veem Rodri como o sucessor ideal para suas lendas do meio-campo, que estão envelhecendo; no entanto, a operação continua complexa, já que o clube precisa primeiro autorizar saídas significativas nesse setor para viabilizar os requisitos financeiros da negociação.



