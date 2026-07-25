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Rodri para o PSG?! Gigante francês planeja oferta ousada para disputar com o Real Madrid a contratação da estrela do Manchester City
Parecia que o Real Madrid já tinha fechado o negócio
O atual campeão francês entrou em contato com o City para verificar as condições necessárias para contratar Rodri, segundo reportagem da RMC Sport. Embora a diretoria parisiense não tivesse inicialmente priorizado a contratação de um novo meio-campista nesta janela de transferências, a perspectiva de conseguir um jogador do calibre de Rodri — cujo contrato atual no Etihad Stadium está se aproximando dos últimos 12 meses — é vista como uma oportunidade simplesmente importante demais para ser ignorada. A estratégia reflete uma mudança mais ampla no Parc des Princes, já que o clube busca manter seu status de força dominante no futebol europeu após seus recentes sucessos no cenário continental.
No entanto, o PSG está longe de ser o único a admirar esse especialista técnico. O Real Madrid há muito é considerado o principal candidato à sua contratação, e relatos sugerem que o gigante espanhol já tenha chegado a um acordo verbal com o jogador, embora o clube tenha negado tais alegações. Os “Blancos” veem Rodri como o sucessor ideal para suas lendas do meio-campo, que estão envelhecendo; no entanto, a operação continua complexa, já que o clube precisa primeiro autorizar saídas significativas nesse setor para viabilizar os requisitos financeiros da negociação.
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O PSG repensa seus planos para o verão
Diante da rara oportunidade de contratar um jogador do calibre de Rodri, a diretoria do PSG optou por mudar de rumo e se inserir diretamente em uma negociação que muitos presumiam já estar a caminho de Madri, com os atuais bicampeões europeus relutantes em deixar a oportunidade escapar sem, pelo menos, sondar o terreno.
Para aumentar ainda mais o mistério da saga, o Barcelona também entrou em contato com os representantes do jogador. Após uma lesão de longa duração de Frenkie de Jong, o clube catalão está desesperado para reforçar seu meio-campo e vê Rodri como a solução definitiva, embora suas restrições financeiras possam se tornar um obstáculo em uma disputa direta de lances contra o poder financeiro do PSG.
Foi estabelecido contato direto com a prefeitura
O PSG já estabeleceu uma linha direta de comunicação com o City, buscando esclarecimentos sobre os termos financeiros necessários para fechar o negócio. A iniciativa representa uma escalada significativa, passando de um mero interesse de fundo para um envolvimento ativo e concreto com o clube vendedor.
Diz-se que os executivos da capital francesa estão agora avaliando uma tentativa genuína de interferir na negociação, uma estratégia ousada que poderia pegar o Real Madrid de surpresa e redefinir o desfecho de uma das sagas mais acompanhadas do verão, envolvendo um dos meio-campistas mais condecorados do esporte.
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A passagem repleta de títulos de Rodri pelo City
Desde que chegou ao Etihad em uma transferência de 62,8 milhões de libras do Atlético de Madrid em 2019, Rodri se tornou um dos jogadores mais condecorados da história do Manchester City, conquistando 13 troféus importantes com o clube. Essa coleção inclui quatro títulos da Premier League, três Copas da Liga, duas Copas da Inglaterra, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes da FIFA, a Supercopa da UEFA e o Community Shield, tendo o meio-campista sido titular na grande maioria das mais de 300 partidas que disputou pelo clube em todas as competições.
Sua importância para a equipe de Pep Guardiola ficou especialmente evidente durante a histórica campanha do City na conquista do triplo em 2022-23, quando Rodri marcou o único gol na vitória na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão e foi eleito o Melhor Jogador da Competição. Esse brilhantismo individual foi reconhecido ainda mais em 2024, quando ele se tornou o primeiro jogador do Manchester City na história a ganhar a Bola de Ouro.
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