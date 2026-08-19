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FC Barcelona Unveils New Signing RodriGetty Images Sport

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Rodri escolhe o caminho de Neymar e Suárez: estrelas que preferiram o Barcelona ao Real Madrid

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Confira os principais nomes que escolheram jogar pelo Barça em vez de se transferir para a fortaleza merengue

A rivalidade entre Barcelona e Real Madrid não ficou restrita apenas ao gramado, mas se estendeu por décadas às mesas de negociação e ao mercado de transferências, onde os dois rivais entraram em disputas recorrentes pelos maiores talentos e craques do futebol mundial.

Em mais de uma ocasião, a decisão final dos jogadores representou um golpe para um dos lados, depois que eles optaram por vestir a camisa catalã em vez de viver uma experiência no Santiago Bernabéu.

E com Rodri definindo sua escolha ao se juntar ao Barcelona, apesar de ter entrado em negociações com o Real Madrid, o jornal "AS" reuniu uma série de grandes nomes que estiveram nos planos do time merengue ou foram associados a uma transferência para o clube, antes de definirem seu destino em favor da equipe catalã, de Ronaldinho e Neymar a Luis Suárez e Cesc Fàbregas.

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  • Rodri: o mais recente capítulo da disputa

    Rodri definiu seu futuro ao acertar a transferência para o Barcelona, depois de semanas de especulações sobre seu próximo destino.

    O Real Madrid via no meio-campista espanhol a solução ideal para reequilibrar seu setor, sobretudo por suas grandes qualidades na posse de bola e na organização do jogo, além de contar com um forte batalhão ofensivo dentro do elenco.

    Mas, após uma longa novela de especulações, Rodri acabou optando pela transferência ao Camp Nou, tornando-se o mais recente grande nome a decidir a disputa em favor do Barcelona.

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  • Rivaldo: do Deportivo à glória catalã

    Antes de chegar ao Barcelona, Rivaldo era um dos talentos mais promissores em ascensão do futebol espanhol, atuando pelo Deportivo La Coruña, o que fez dele alvo do interesse do Real Madrid.

    Mas o Barcelona foi mais decisivo na disputa por sua contratação em 1997, dando início a uma trajetória excepcional do brasileiro com a camisa do clube catalão.

    Ao longo dos anos seguintes, Rivaldo se transformou em um dos melhores jogadores do mundo, sendo coroado com a Bola de Ouro, antes de deixar sua marca notável na história do Barcelona.

  • Ronaldinho: a contratação que mudou os rumos do Barcelona

    No verão de 2003, Ronaldinho era um dos jogadores mais procurados da Europa após sua saída do Paris Saint-Germain, em meio ao interesse de Real Madrid e Barcelona.

    Mas o astro brasileiro escolheu o Camp Nou, em uma decisão que teve um impacto enorme no futuro do clube catalão, que atravessava naquele período uma fase difícil tanto no aspecto esportivo quanto no institucional.

    E com Ronaldinho, o Barcelona começou a recuperar seu prestígio, depois que o brasileiro se transformou no líder do projeto de retorno aos títulos, lançando as bases para o time que mais tarde se tornaria o palco da ascensão de Lionel Messi.

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  • Seydou Keita: a primeira peça do projeto de Guardiola

    Após seu destaque com o Sevilla, Seydou Keita atraiu o interesse de vários grandes clubes da Europa, graças à sua força física, capacidade de trabalho e versatilidade de funções dentro de campo.

    No fim, o Barcelona teve a palavra final, ao contratar o meio-campista malinês em 2008, tornando-se um dos primeiros elementos a integrar o projeto de Pep Guardiola.

  • Eto'o: o erro do Real Madrid que virou pesadelo

    A história de Samuel Eto'o adquire uma importância especial, depois que o atacante camaronês começou sua trajetória na academia do Real Madrid, mas não teve oportunidades suficientes com o time principal.

    E após sua saída por empréstimo e o posterior brilho com o Real Mallorca, Eto'o se tornou um dos atacantes mais destacados da Europa.

    Em 2004, o Barcelona conseguiu contratá-lo, e o jogador encontrou o ambiente ideal para explorar todo o seu potencial, transformando-se em um dos atacantes mais influentes da história do clube, numa transação que muitos consideram uma das maiores oportunidades desperdiçadas pelo Real Madrid.

  • Daniel Alves: uma negociação que poderia ter tomado outro rumo

    Depois de se tornar um dos melhores laterais do mundo com o Sevilla, Dani Alves revelou mais tarde que esteve muito perto de se transferir para o Real Madrid.

    Mas o negócio não se concretizou, e ele acabou parando no Barcelona em 2008.

    E ali, o brasileiro escreveu uma das páginas mais vitoriosas de sua carreira, conquistando diversos títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa, e se tornou um dos maiores ídolos da era Guardiola.

    Alves admitiu posteriormente que sua carreira talvez tivesse seguido um rumo completamente diferente caso tivesse se transferido para o estádio Santiago Bernabéu.

  • David Villa: o alvo do Madrid que acabou no Camp Nou

    Durante anos, David Villa foi um dos alvos de destaque do Real Madrid, depois de se firmar como um dos melhores artilheiros da Europa com a camisa do Valencia.

    O atacante espanhol foi frequentemente associado a uma transferência para o Santiago Bernabéu, mas as negociações não terminaram a favor do clube merengue.

    Em 2010, o Barcelona fechou o negócio, com Villa se juntando ao time de Guardiola e se tornando parte do grupo que conquistou os títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões.

  • Luis Suárez: Barcelona vence a batalha pelo artilheiro

    Após uma temporada excepcional com o Liverpool, Luis Suárez tornou-se um dos atacantes mais cobiçados do mundo, sendo observado por Barcelona e Real Madrid.

    Mas o atacante uruguaio escolheu o Barcelona em 2014, em uma transferência que rapidamente comprovou seu valor.

    O vínculo de Suárez com sua família em Barcelona e seu conforto em viver na Catalunha contribuíram para facilitar sua adaptação ao clube, antes de formar com Lionel Messi e Neymar o famoso trio "MSN".

    Ao longo de seus anos no Barcelona, Suárez tornou-se um dos maiores artilheiros do clube na era moderna.

  • André Gomes: uma vitória catalã no mercado de transferências

    André Gomes esteve nos planos de Barcelona e Real Madrid quando ainda era jogador do Valencia, antes que a disputa terminasse com sua chegada ao Camp Nou no verão de 2016.

    O Barcelona fechou o negócio por 35 milhões de euros, além de variáveis, em uma das mais notáveis contratações em que o clube catalão superou seu rival.

    O jogador esclareceu durante sua apresentação que a filosofia de jogo do Barcelona era mais compatível com a maneira como ele entende o futebol, numa indicação de que o lado esportivo foi um fator fundamental em sua decisão.

  • Cesc Fàbregas: o retorno que ele mais desejava

    A história de Cesc Fàbregas foi diferente, pois esteve ligada a um desejo claro do jogador de retornar ao clube em que foi formado.

    Durante seu grande momento no Arsenal, o Real Madrid foi um dos clubes que estudou a possibilidade de contratá-lo, mas o meia espanhol não escondeu que sua prioridade era voltar ao Barcelona.

    Em 2010, o jornal "As" apontou que Fàbregas confirmou seu desejo de retornar ao Camp Nou, considerando que abrir mão dessa oportunidade seria algo difícil.

    Um ano depois, seu desejo de fato se concretizou, e ele voltou ao Barcelona após anos de destaque na Inglaterra.

  • Neymar: uma das batalhas mais violentas

    Talvez a disputa por Neymar tenha sido uma das batalhas de transferências mais acirradas entre Barcelona e Real Madrid.

    O clube merengue empenhou grandes esforços para convencer o astro brasileiro a se juntar a ele, mas o jogador acabou decidindo em favor do Barcelona em 2013.

    Neymar, segundo o que noticiou o jornal "As" na época, vinha demonstrando havia anos sua admiração por Lionel Messi e pelo estilo do Barcelona, enquanto seu pai afirmou que o filho escolheu o clube que considerou o mais adequado às suas características e ao seu modo de jogar.

    A batalha terminou com a chegada de Neymar ao Camp Nou, tornando a negociação uma das mais notáveis vitórias conquistadas pelo Barcelona diante do Real Madrid fora das quatro linhas.