Rodri escolhe o caminho de Neymar e Suárez: estrelas que preferiram o Barcelona ao Real Madrid

A rivalidade entre Barcelona e Real Madrid não ficou restrita apenas ao gramado, mas se estendeu por décadas às mesas de negociação e ao mercado de transferências, onde os dois rivais entraram em disputas recorrentes pelos maiores talentos e craques do futebol mundial.

Em mais de uma ocasião, a decisão final dos jogadores representou um golpe para um dos lados, depois que eles optaram por vestir a camisa catalã em vez de viver uma experiência no Santiago Bernabéu.

E com Rodri definindo sua escolha ao se juntar ao Barcelona, apesar de ter entrado em negociações com o Real Madrid, o jornal "AS" reuniu uma série de grandes nomes que estiveram nos planos do time merengue ou foram associados a uma transferência para o clube, antes de definirem seu destino em favor da equipe catalã, de Ronaldinho e Neymar a Luis Suárez e Cesc Fàbregas.

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