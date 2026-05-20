Roberto De Zerbi afirma que o jogo decisivo contra o rebaixamento do Tottenham é “mais importante” do que a final da Liga Europa, com a “dignidade” em jogo

Enquanto o rival Arsenal comemora o fim de um jejum de títulos de 22 anos, a tensão aumentou na parte branca do norte de Londres após uma derrota dolorosa por 2 a 1 para o Chelsea em Stamford Bridge na noite de terça-feira. Um chute de longa distância de Enzo Fernández e um gol de Andrey Santos no segundo tempo deixaram o Spurs abalado e, apesar de um gol de Richarlison no final da partida, a equipe não conseguiu marcar o empate que teria praticamente garantido a permanência na primeira divisão.

O resultado deixa o Tottenham com apenas dois pontos de vantagem sobre o West Ham, 18º colocado, antes da última rodada. Embora a equipe de De Zerbi tenha um saldo de gols muito superior, a pressão psicológica aumenta à medida que se preparam para receber o Everton, enquanto o West Ham enfrenta o Leeds United na última rodada. Enfatizando o que está em jogo, De Zerbi acrescentou: “Vivi os últimos 45 dias pensando em apenas uma coisa. Cada um dos jogadores está focado no objetivo [da permanência] — eles estão se esforçando mais durante a semana e todos nós queremos alcançar essa meta.”



