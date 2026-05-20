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Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Roberto De Zerbi afirma que o jogo decisivo contra o rebaixamento do Tottenham é “mais importante” do que a final da Liga Europa, com a “dignidade” em jogo

Tottenham
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Chelsea x Tottenham
Tottenham x Everton

Roberto De Zerbi lançou um apelo motivacional ao elenco do Tottenham, afirmando de forma surpreendente que o próximo confronto decisivo contra o Everton, que decidirá o rebaixamento, tem mais importância do que a final da Liga Europa da temporada passada. O técnico italiano acredita que a própria “dignidade” do clube está em jogo, já que os Spurs enfrentam um confronto decisivo na última rodada para manter sua permanência na Premier League.

  • A luta pela sobrevivência supera a glória europeia

    De Zerbi elevou as expectativas antes da última rodada da temporada, insistindo que permanecer na Premier League é uma conquista maior do que conquistar títulos europeus. O Spurs se encontra na situação inimaginável de lutar pela permanência na primeira divisão apenas um ano depois de disputar as principais competições do continente.

    “Domingo é a final para o Tottenham, não em Bilbao contra o Man United [na última temporada], mas este é o jogo mais importante”, disse o italiano. “Jogamos por algo mais importante do que o troféu — o orgulho, a história do clube, a dignidade são mais importantes do que o troféu. O troféu você pode ganhar, mas o mais importante é manter a dignidade, manter o orgulho.”


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  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    A derrota em Stamford Bridge promete um final de temporada cheio de suspense

    Enquanto o rival Arsenal comemora o fim de um jejum de títulos de 22 anos, a tensão aumentou na parte branca do norte de Londres após uma derrota dolorosa por 2 a 1 para o Chelsea em Stamford Bridge na noite de terça-feira. Um chute de longa distância de Enzo Fernández e um gol de Andrey Santos no segundo tempo deixaram o Spurs abalado e, apesar de um gol de Richarlison no final da partida, a equipe não conseguiu marcar o empate que teria praticamente garantido a permanência na primeira divisão.

    O resultado deixa o Tottenham com apenas dois pontos de vantagem sobre o West Ham, 18º colocado, antes da última rodada. Embora a equipe de De Zerbi tenha um saldo de gols muito superior, a pressão psicológica aumenta à medida que se preparam para receber o Everton, enquanto o West Ham enfrenta o Leeds United na última rodada. Enfatizando o que está em jogo, De Zerbi acrescentou: “Vivi os últimos 45 dias pensando em apenas uma coisa. Cada um dos jogadores está focado no objetivo [da permanência] — eles estão se esforçando mais durante a semana e todos nós queremos alcançar essa meta.”


  • O drama em torno da preparação física e da arbitragem de Maddison

    James Maddison impressionou ao sair do banco pelo Spurs, mas De Zerbi observou posteriormente que o meio-campista ainda está limitado a participações de 20 minutos enquanto se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Mesmo em sua breve participação, a criatividade de Maddison quase garantiu um ponto no final da partida, quando Micky van de Ven pareceu ter sofrido uma falta dentro da área por parte de Marc Cucurella.

    Apesar dos protestos veementes dos jogadores do Spurs, o árbitro Stuart Attwell determinou que a bola não estava em jogo quando ocorreu o contato. De Zerbi, no entanto, recusou-se a usar o incidente como desculpa para a derrota. “Se falarmos sobre o pênalti, perdemos o foco e perdemos energia. Meu foco está nos 11 melhores que posso escalar e em prepará-los da melhor maneira possível. É um grande dia para nós”, observou ele, ao mesmo tempo em que elogiou o apoio “fantástico” da torcida visitante.


  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    O Chelsea se recupera da decepção em Wembley

    Enquanto o Spurs ocupa as manchetes por causa da crise, o técnico interino do Chelsea, Calum McFarlane, ficou satisfeito com a forma como sua equipe reagiu à recente derrota na final da FA Cup. Apesar de ter poupado jogadores importantes como Reece James e Levi Colwill devido a preocupações com a condição física, os Blues fizeram o suficiente para garantir a vantagem no clássico londrino e empurrar seus rivais para mais perto da zona de rebaixamento.

    “Foi bom conquistar a vitória”, disse McFarlane. “Ficou claro desde o primeiro minuto que nem sempre tivemos a energia necessária após a carga psicológica e física que a final da FA Cup nos impôs. Achei que merecíamos a vantagem de 2 a 0, e o Spurs mostrou mais energia no final. Eles tiveram mais tempo para se preparar para o jogo. Nós só precisávamos nos esforçar para garantir o resultado.”

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