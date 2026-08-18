Katie Gritt, chefe de marketing esportivo da Panini, revelou que o projeto realiza um grande objetivo pessoal do cantor. "Estamos muito felizes em trazer este adesivo Panini Port Vale x Robbie Williams de edição limitada para os torcedores do Vale!", disse Gritt. "Poder colaborar com o clube e com Robbie dessa forma, realizando um sonho de infância do Robbie de ser um brilhante da Panini, é a maneira perfeita de celebrar o patrocínio de Robbie ao uniforme do Port Vale nesta temporada!"

Dan Townley, chefe de conteúdo e operações de mídia do Port Vale, destacou a relação contínua do clube com a marca após o lançamento do 150º aniversário na temporada passada. "Temos orgulho de mais uma vez trabalhar de perto com a equipe da Panini para criar outro item colecionável exclusivo", acrescentou. "Estamos muito felizes por poder celebrar uma parceria muito especial do clube de uma forma tão única. E esperamos que os torcedores gostem do adesivo tanto quanto nós."



