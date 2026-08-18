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Port Vale v Portsmouth - Sky Bet League OneGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Robbie Williams realiza sonho de infância com Port Vale e Panini lançando figurinha exclusiva e "brilhante"

Port Vale
League Two
CULTURE

O astro pop Robbie Williams alcançou um marco com o qual a maioria dos torcedores de futebol só sonha: tornar-se uma figurinha oficial da Panini. Torcedor do Port Vale por toda a vida, ele se uniu à icônica marca de colecionáveis e ao seu amado clube para lançar uma edição limitada "brilhante", após seu envolvimento cada vez maior com o Port Vale.

  • Robbie Williams ganha sua própria figurinha "brilhante" da Panini

    O Port Vale fez uma parceria com a Panini para lançar um adesivo exclusivo com o astro global Robbie Williams. O colecionável marca o primeiro jogo em casa desde que o cantor se tornou oficialmente patrocinador do clube de infância neste verão.

    O adesivo "shiny" personalizado celebra a relação única entre dois nomes icônicos de Stoke-on-Trent. Os torcedores terão a primeira oportunidade de garantir o item antes da partida de sábado.



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  • Oldham Athletic v Port Vale - Sky Bet League Two 2026/27Getty Images Sport

    Realizando um sonho de infância

    Katie Gritt, chefe de marketing esportivo da Panini, revelou que o projeto realiza um grande objetivo pessoal do cantor. "Estamos muito felizes em trazer este adesivo Panini Port Vale x Robbie Williams de edição limitada para os torcedores do Vale!", disse Gritt. "Poder colaborar com o clube e com Robbie dessa forma, realizando um sonho de infância do Robbie de ser um brilhante da Panini, é a maneira perfeita de celebrar o patrocínio de Robbie ao uniforme do Port Vale nesta temporada!"

    Dan Townley, chefe de conteúdo e operações de mídia do Port Vale, destacou a relação contínua do clube com a marca após o lançamento do 150º aniversário na temporada passada. "Temos orgulho de mais uma vez trabalhar de perto com a equipe da Panini para criar outro item colecionável exclusivo", acrescentou. "Estamos muito felizes por poder celebrar uma parceria muito especial do clube de uma forma tão única. E esperamos que os torcedores gostem do adesivo tanto quanto nós."


  • Aprofundando os laços com o clube

    Williams aumentou significativamente seu apoio ao Port Vale antes da atual temporada. Suas iniciais agora aparecem com destaque na parte da frente das camisas de jogo do clube e nas mangas do material de treino. Além do patrocínio do uniforme, o torcedor de longa data ampliou seus compromissos fora de campo. Recentemente, ele foi nomeado o primeiro embaixador da história do braço beneficente do clube, a Port Vale Foundation.


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    Tranmere Rovers aguardam

    Os torcedores poderão adquirir o adesivo de edição limitada no estande da Panini na Holdcroft Motors Fanzone neste sábado. O lançamento coincide com a próxima partida do Port Vale em casa contra o Tranmere Rovers.

League Two
Port Vale crest
Port Vale
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