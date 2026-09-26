Rivais em alerta! Liverpool e Manchester United acompanham de perto o zagueiro do Tottenham Micky van de Ven

Van de Ven se tornou um dos principais alvos de Liverpool e Manchester United, com os dois clubes atualmente no que é descrito como a fase de "monitoramento próximo" de seu processo de observação, de acordo com o Caught offside.

Desde sua chegada vindo do Wolfsburg, em 2023, o jogador de 25 anos se firmou como uma peça fundamental da linha defensiva do Tottenham, impressionando olheiros com sua combinação única de velocidade de recuperação e qualidade técnica pelo lado esquerdo, seu preferido.

Para uma equipe de elite moderna, encontrar um zagueiro canhoto capaz de cobrir grandes espaços é uma prioridade, o que faz do holandês um candidato de destaque para clubes que buscam evoluir suas estruturas defensivas nas próximas temporadas.



