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Rivais em alerta! Liverpool e Manchester United acompanham de perto o zagueiro do Tottenham Micky van de Ven
Gigantes da Premier League monitoram velocista do Tottenham
Van de Ven se tornou um dos principais alvos de Liverpool e Manchester United, com os dois clubes atualmente no que é descrito como a fase de "monitoramento próximo" de seu processo de observação, de acordo com o Caught offside.
Desde sua chegada vindo do Wolfsburg, em 2023, o jogador de 25 anos se firmou como uma peça fundamental da linha defensiva do Tottenham, impressionando olheiros com sua combinação única de velocidade de recuperação e qualidade técnica pelo lado esquerdo, seu preferido.
Para uma equipe de elite moderna, encontrar um zagueiro canhoto capaz de cobrir grandes espaços é uma prioridade, o que faz do holandês um candidato de destaque para clubes que buscam evoluir suas estruturas defensivas nas próximas temporadas.
- AFP
Liverpool e Manchester United monitoram
Para o Liverpool, o interesse é motivado por uma necessidade clara de planejar a sucessão no centro da defesa. Com Virgil van Dijk agora com 35 anos e tendo seus minutos em campo administrados com mais cuidado, a equipe de recrutamento em Anfield vê Van de Ven como um potencial herdeiro de seu companheiro de seleção. Segundo informações, o clube admira o jogador há um período significativo, identificando-o como um dos poucos nomes com os atributos físicos necessários para atuar em seu sistema de alta intensidade.
Enquanto isso, o Manchester United também acompanha a situação de perto enquanto segue avaliando suas próprias opções para a zaga. Sua idade, experiência na Premier League e capacidade de atuar pelo lado esquerdo da defesa seriam fatores atraentes para um clube que ainda molda sua base defensiva de longo prazo.
Tottenham está com a faca e o queijo na mão nas negociações
Embora o interesse do Noroeste esteja crescendo, quaisquer potenciais pretendentes enfrentam uma tarefa assustadora para tirar o defensor do Tottenham Hotspur Stadium. O Tottenham se encontra em uma posição de negociação excepcionalmente forte após uma atualização contratual significativa no início desta temporada. Em agosto, o clube amarrou Van de Ven a um novo contrato de longo prazo que, segundo informações, estende sua permanência até 2031. Esse compromisso de longo prazo foi um grande impulso para o clube.
O próprio jogador também expressou total compromisso com o projeto no norte de Londres, complicando ainda mais qualquer possível transferência para os rivais interessados. Ao falar sobre sua decisão de assinar um novo contrato, Van de Ven declarou: "É um momento especial assinar um novo contrato e um momento de orgulho para mim e minha família. Sempre amei o Spurs, desde o primeiro dia em que cheguei aqui. Amo o clube, amo os torcedores e me desenvolvi muito bem aqui."
- AFP
De Zerbi exalta defensor da "elite europeia"
A importância de Van de Ven para o projeto do Tottenham não pode ser exagerada, especialmente sob o comando de Roberto De Zerbi. O técnico italiano tem sido enfático ao falar sobre as qualidades que o holandês leva ao seu esquema tático, vendo-o como uma parte indispensável de seus planos para o futuro.
De Zerbi fez muitos elogios quando a renovação de contrato foi concluída, afirmando: "Micky é um dos melhores zagueiros da Europa e um jogador importante para nós. Ele tem as qualidades, a mentalidade e a ambição que queremos no Tottenham Hotspur, e estou muito feliz por ele ter decidido continuar sua trajetória no clube. Estamos construindo algo forte aqui, e jogadores como Micky são uma parte importante desse futuro. A decisão dele de assinar um novo contrato mostra sua crença no que estamos criando juntos."
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