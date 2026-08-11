O Barcelona apostou praticamente todas as suas fichas na contratação de Julián Álvarez, visto como a solução ideal para compensar a lacuna esperada na posição de centroavante, mas o caminho para o negócio parece extremamente complicado desde o início, diante da falta de vontade do Atlético de Madrid de negociar com o Barcelona sobre a venda do jogador.

E apesar da insistência de Álvarez em se transferir para o Spotify Camp Nou, o desejo do jogador sozinho não parece suficiente para abrir a porta ao negócio, especialmente porque o Atlético de Madrid não planeja abrir mão facilmente de um de seus mais importantes elementos ofensivos.

As coisas ficaram ainda mais complicadas por causa do Real Madrid, que entrou na disputa pelo negócio no início do verão e enviou uma proposta no valor de 150 milhões de euros para contratar Álvarez, o que elevou o teto das expectativas financeiras em relação ao jogador e fez o Atlético se apegar ainda mais à obtenção de uma quantia enorme em troca de aprovar sua saída.

Para o Barcelona, a equação dos 150 milhões de euros parece quase impossível, já que é extremamente difícil imaginar a diretoria catalã concordando em pagar esse número para fechar um único negócio, sobretudo diante das complicações financeiras que o clube enfrenta e da sua necessidade de lidar com cautela com o dossiê das contratações.

E assim, o Barcelona se vê diante de uma equação difícil: o jogador quer se transferir, mas o seu clube não quer negociar, e o seu preço provável ultrapassa as capacidades que parecem disponíveis para a diretoria catalã. E entre essas partes, a posição de centroavante permanece sem solução clara até agora.

E não parece que Deco, diretor esportivo do Barcelona, tenha uma alternativa clara e direta caso o negócio de Álvarez fracasse. É verdade que os jornais ligaram o clube catalão à contratação de Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, mas essas notícias parecem estar mais próximas de boatos do que de um projeto de negócio real, sobretudo porque o jogador é considerado um dos elementos intocáveis dentro do clube italiano.

E com a diminuição das opções, Flick pode ser obrigado a recorrer a soluções incomuns, em vez de esperar a chegada de um novo centroavante antes do início da temporada.