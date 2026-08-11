Em meio a todas essas complicações, o nome do atacante egípcio Hamza Abdel Karim surge como um dos possíveis beneficiados da crise do Barcelona na posição de centroavante, depois de o jogador ter se integrado ao time principal durante a pré-temporada, e Hans Flick segue determinado a mantê-lo no grupo poucos dias antes de disputar o Troféu Joan Gamper.
A decisão de Flick veio após o brilho de Hamza Abdel Karim nos jogos amistosos, dando ao jogador egípcio uma oportunidade real de continuar trabalhando com o time principal, num momento em que o Barcelona busca uma solução para a crise no ataque de área.
Para Hamza, a crise que o Barcelona atravessa pode se transformar em uma oportunidade excepcional, depois de ele se encontrar dentro dos planos do treinador alemão em um momento que não era esperado, e, com a proximidade do início da temporada, o jogador egípcio pode se tornar uma das novas apostas de Flick.
É difícil, naturalmente, imaginar que Hamza Abdel Karim comece a temporada como o atacante principal do Barcelona, diante do tamanho da responsabilidade que essa posição exige dentro de um time que disputa todos os títulos, mas a possibilidade de ele surgir como opção no banco de reservas parece bastante provável.
Flick pode recorrer a Hamza nas partidas complicadas em que o Barcelona precise de um atacante de área com capacidade de lidar com bolas aéreas e aproveitar os cruzamentos, um ponto que pode dar ao jogador egípcio uma vantagem especial diante da ausência de outro jogador dentro do elenco de Flick com habilidades semelhantes nesse aspecto.
E aqui a falta de uma solução pronta no mercado de transferências pode se transformar, de uma crise para o Barcelona, em uma oportunidade para Hamza Abdel Karim.
Quanto mais complicada fica a negociação por Álvarez, e quanto mais o clube se afasta da contratação de um novo atacante de área, maior a probabilidade de Flick ser obrigado a aproveitar os elementos já existentes dentro do time.
Isso não significa que o Barcelona decidiu apostar em Hamza como atacante titular, ou que o jogador se tornou a solução definitiva para o problema do time, mas a continuidade do treinador alemão em lhe dar confiança durante a pré-temporada confirma que a porta não se fechou para ele.
Além disso, a natureza das partidas em que o Barcelona pode precisar de um atacante de área capaz de lidar com os cruzamentos dá a Hamza uma oportunidade diferente das demais opções disponíveis, pois, enquanto Raphinha ou Adame podem desempenhar o papel de falso nove, o atacante egípcio pode oferecer uma solução mais tradicional dentro da área.
Dessa forma, Flick pode se ver diante de um sistema ofensivo baseado na variedade em vez da presença de um centroavante fixo, com a possibilidade de usar Raphinha ou Adame como falso nove em alguns jogos, e recorrer a Hamza Abdel Karim quando a partida exigir a presença de um atacante de área capaz de aproveitar os cruzamentos e o jogo aéreo.