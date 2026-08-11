Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
barca mercato
Hussein Hamdy

Traduzido por

Risco ou confiança? Flick abre a porta para surpresas na reposição de Lewandowski

Mercado da bola
H. Flick
R. Lewandowski
J. Alvarez
F. Torres
Raphinha
H. Abdelkarim
K. Adeyemi
Barcelona
Bayern de Munique
PSG
M. Rashford
La Liga
Liga dos Campeões
Alemanha
Polônia
Argentina
Espanha
Brasil
Egito
França
England

O mercado da bola resiste ao Barcelona

O Barcelona se vê diante de um dilema ofensivo incomum com a aproximação do início da nova temporada, depois que a posição de centroavante se transformou em um dos maiores pontos de interrogação dentro do time catalão, diante da saída de Robert Lewandowski e da não permanência de Marcus Rashford, ao mesmo tempo em que Ferran Torres está perto de deixar o clube e se transferir para o Paris Saint-Germain.

Lewandowski havia deixado o Barcelona assim que seu contrato terminou, fazendo com que o time perdesse uma de suas mais importantes armas ofensivas e das mais garantidas em termos de gols, enquanto o clube não conseguiu renovar o empréstimo de Rashford nem chegar a um acordo com o Manchester United para comprar seu contrato, o que agravou a dificuldade da situação antes do começo da temporada.

E os golpes não pararam por aí, pois Ferran Torres, que desempenhou o papel de substituto de Lewandowski nas últimas temporadas, insiste em deixar o Barcelona e viver uma nova experiência no Paris Saint-Germain, diante do avanço das negociações entre os dois clubes e da chegada do negócio aos metros finais.

  • barcelona(C)Getty Images

    Um começo repleto de riscos

    O Barcelona corre o risco de começar a nova temporada sem um centroavante nato do tipo em que costumava se apoiar nos últimos anos, um cenário que coloca o treinador Hansi Flick diante de um teste tático extremamente difícil, especialmente porque seu sucesso anterior com o Bayern de Munique e com o Barcelona esteve ligado principalmente à presença de uma máquina de fazer gols capaz de transformar a superioridade e o domínio da equipe em gols.

    Lewandowski foi uma das chaves mais importantes para o sucesso de Flick no Bayern de Munique, antes que o mesmo se repetisse no Barcelona, onde o treinador alemão teve à disposição um atacante capaz de aproveitar as meias-chances, finalizar as jogadas e dar à equipe um peso constante dentro da grande área.

    É daí que vem a gravidade da situação atual, pois o Barcelona não enfrenta apenas uma carência numérica na posição de centroavante nato, mas pode perder a arma que dava ao sistema ofensivo de Flick sua forma definitiva.

    Por isso, começar a temporada sem um atacante mortal, capaz de marcar gols de forma regular, parece um risco real, mesmo que o treinador alemão tenha a capacidade de criar diferentes soluções táticas.

    • Publicidade
  • Julian AlvarezGetty Images

    Mercado complexo

    O Barcelona apostou praticamente todas as suas fichas na contratação de Julián Álvarez, visto como a solução ideal para compensar a lacuna esperada na posição de centroavante, mas o caminho para o negócio parece extremamente complicado desde o início, diante da falta de vontade do Atlético de Madrid de negociar com o Barcelona sobre a venda do jogador.

    E apesar da insistência de Álvarez em se transferir para o Spotify Camp Nou, o desejo do jogador sozinho não parece suficiente para abrir a porta ao negócio, especialmente porque o Atlético de Madrid não planeja abrir mão facilmente de um de seus mais importantes elementos ofensivos.

    As coisas ficaram ainda mais complicadas por causa do Real Madrid, que entrou na disputa pelo negócio no início do verão e enviou uma proposta no valor de 150 milhões de euros para contratar Álvarez, o que elevou o teto das expectativas financeiras em relação ao jogador e fez o Atlético se apegar ainda mais à obtenção de uma quantia enorme em troca de aprovar sua saída.

    Para o Barcelona, a equação dos 150 milhões de euros parece quase impossível, já que é extremamente difícil imaginar a diretoria catalã concordando em pagar esse número para fechar um único negócio, sobretudo diante das complicações financeiras que o clube enfrenta e da sua necessidade de lidar com cautela com o dossiê das contratações.

    E assim, o Barcelona se vê diante de uma equação difícil: o jogador quer se transferir, mas o seu clube não quer negociar, e o seu preço provável ultrapassa as capacidades que parecem disponíveis para a diretoria catalã. E entre essas partes, a posição de centroavante permanece sem solução clara até agora.

    E não parece que Deco, diretor esportivo do Barcelona, tenha uma alternativa clara e direta caso o negócio de Álvarez fracasse. É verdade que os jornais ligaram o clube catalão à contratação de Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, mas essas notícias parecem estar mais próximas de boatos do que de um projeto de negócio real, sobretudo porque o jogador é considerado um dos elementos intocáveis dentro do clube italiano.

    E com a diminuição das opções, Flick pode ser obrigado a recorrer a soluções incomuns, em vez de esperar a chegada de um novo centroavante antes do início da temporada.

  • imago-sport-1080801803.jpgIPA Sport

    Quem serve para o papel de falso 9?

    Hansi Flick já apresentou uma solução tática marcante durante sua passagem pelo Barcelona, quando concedeu a Raphinha um papel com mais liberdade pelo lado esquerdo, mudança que ajudou a abrir espaço para Lamine Yamal brilhar pelo lado direito.

    A pergunta agora é: o técnico alemão dará um novo passo, ainda mais ousado, deslocando Raphinha para a posição de falso nove e aproveitando suas capacidades ofensivas diante do gol, além de possuir características importantes na pressão sobre os zagueiros?

    Raphinha reúne atributos que o ajudam a desempenhar esse papel, pois é um jogador dotado de movimentação constante e capacidade de pressão, além de possuir clara objetividade diante do gol, o que pode permitir a Flick utilizá-lo como um atacante móvel em vez de depender de um centroavante tradicional dentro da área.

    A lógica desse cenário aumenta com a contratação de Anthony Gordon pelo Barcelona para atuar na posição de ponta esquerda, o que oferece a Flick uma nova opção no setor ocupado por Raphinha ao longo do último período.

    Assim, deslocar Raphinha para o meio não significaria necessariamente que a equipe perderia um elemento importante na ponta esquerda, sobretudo se Gordon comprovar sua capacidade de ocupar essa posição e conceder ao sistema ofensivo a velocidade e a penetração exigidas.

    O nome de Karim Adeyemi também surge como outra opção que pode entrar nos cálculos de Flick nesse cenário, especialmente porque o jogador, vindo do Borussia Dortmund, consegue atuar como falso nove, além de sua capacidade de ocupar as posições de ponta esquerda e direita.

    Mas o problema para Adeyemi está na concorrência pelas posições de ponta, já que seria difícil para ele garantir uma vaga de titular de forma contínua caso fosse classificado como ponta. Por isso, utilizá-lo na posição de falso nove torna-se uma opção lógica que pode lhe dar uma chance maior de entrar nos cálculos do time titular.

    Essa solução pode deixar de ser apenas uma experiência temporária e se transformar em uma opção efetiva caso o Barcelona fracasse na contratação de um atacante de origem, sobretudo porque Flick já comprovou anteriormente sua capacidade de reaproveitar jogadores conforme as necessidades de seu sistema, e não necessariamente conforme suas posições de origem.
    E não se pode descartar o recém-chegado Anthony Gordon da opção de falso nove, especialmente porque ele já desempenhou o mesmo papel no Newcastle, na Premier League.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1080799571.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Aposta árabe

    Em meio a todas essas complicações, o nome do atacante egípcio Hamza Abdel Karim surge como um dos possíveis beneficiados da crise do Barcelona na posição de centroavante, depois de o jogador ter se integrado ao time principal durante a pré-temporada, e Hans Flick segue determinado a mantê-lo no grupo poucos dias antes de disputar o Troféu Joan Gamper.

    A decisão de Flick veio após o brilho de Hamza Abdel Karim nos jogos amistosos, dando ao jogador egípcio uma oportunidade real de continuar trabalhando com o time principal, num momento em que o Barcelona busca uma solução para a crise no ataque de área.

    Para Hamza, a crise que o Barcelona atravessa pode se transformar em uma oportunidade excepcional, depois de ele se encontrar dentro dos planos do treinador alemão em um momento que não era esperado, e, com a proximidade do início da temporada, o jogador egípcio pode se tornar uma das novas apostas de Flick.

    É difícil, naturalmente, imaginar que Hamza Abdel Karim comece a temporada como o atacante principal do Barcelona, diante do tamanho da responsabilidade que essa posição exige dentro de um time que disputa todos os títulos, mas a possibilidade de ele surgir como opção no banco de reservas parece bastante provável.

    Flick pode recorrer a Hamza nas partidas complicadas em que o Barcelona precise de um atacante de área com capacidade de lidar com bolas aéreas e aproveitar os cruzamentos, um ponto que pode dar ao jogador egípcio uma vantagem especial diante da ausência de outro jogador dentro do elenco de Flick com habilidades semelhantes nesse aspecto.

    E aqui a falta de uma solução pronta no mercado de transferências pode se transformar, de uma crise para o Barcelona, em uma oportunidade para Hamza Abdel Karim.

    Quanto mais complicada fica a negociação por Álvarez, e quanto mais o clube se afasta da contratação de um novo atacante de área, maior a probabilidade de Flick ser obrigado a aproveitar os elementos já existentes dentro do time.

    Isso não significa que o Barcelona decidiu apostar em Hamza como atacante titular, ou que o jogador se tornou a solução definitiva para o problema do time, mas a continuidade do treinador alemão em lhe dar confiança durante a pré-temporada confirma que a porta não se fechou para ele.

    Além disso, a natureza das partidas em que o Barcelona pode precisar de um atacante de área capaz de lidar com os cruzamentos dá a Hamza uma oportunidade diferente das demais opções disponíveis, pois, enquanto Raphinha ou Adame podem desempenhar o papel de falso nove, o atacante egípcio pode oferecer uma solução mais tradicional dentro da área.

    Dessa forma, Flick pode se ver diante de um sistema ofensivo baseado na variedade em vez da presença de um centroavante fixo, com a possibilidade de usar Raphinha ou Adame como falso nove em alguns jogos, e recorrer a Hamza Abdel Karim quando a partida exigir a presença de um atacante de área capaz de aproveitar os cruzamentos e o jogo aéreo.

  • flickGetty Images

    O Barcelona consegue sustentar essa aposta durante toda a temporada?

    A solução tática pode dar certo em algumas partidas, e a aparição de Hamza Abdelkarim pode oferecer um reforço surpreendente ao time, mas apostar em um conjunto de soluções alternativas não compensa com facilidade a presença de um atacante do calibre de Lewandowski, sobretudo porque o próprio sistema de Flick provou historicamente sua enorme vantagem em contar com uma máquina de fazer gols na frente.

    Por isso, o Barcelona se depara com duas opções contraditórias: seguir pressionando no mercado em busca de um centroavante puro capaz de comandar o setor ofensivo, ou confiar nas soluções táticas de Flick e dar às peças atuais a chance de suprir o vazio.

    Diante da dificuldade da negociação por Álvarez e da ausência de um substituto claro até o momento, talvez ao Barcelona não reste outra alternativa a não ser embarcar em uma nova aventura, na qual Raphinha, Adymi e Hamza Abdelkarim sejam partes de uma solução coletiva para uma posição que ficou por anos associada ao nome de Lewandowski.

    Esse cenário pode ser um grande risco, mas pode, por outro lado, se transformar em uma nova prova da capacidade de Flick de criar soluções dentro de seu próprio elenco. Entre as duas possibilidades, o início da temporada segue sendo o verdadeiro teste para saber até que ponto o Barcelona é capaz de compensar uma máquina de fazer gols em torno da qual o treinador alemão costumava construir seus sucessos.