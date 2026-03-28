Revés para o Real Madrid! Estrela da Premier League, alvo de interesse, recebe proposta com valor exorbitante

Wharton teria já anunciado ao seu clube que pretende deixá-lo no próximo verão. É o que relata o jornal inglês The Sun. Ele poderia escolher seu novo clube, pois, além do Real Madrid, o Manchester United, o Manchester City e o Liverpool também estariam de olho nele.

O problema: o Crystal Palace não vê motivo algum para deixar Wharton sair e, por isso, segundo a reportagem, colocou um preço de 100 milhões de euros por ele.