O Real Madrid estaria interessado em Adam Wharton, do Crystal Palace. É o que informa o jornal esportivo espanhol AS. Segundo a publicação, os merengues estão bastante interessados no meio-campista de 22 anos, mas a contratação do jogador da seleção inglesa pode acabar sendo complicada.
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Revés para o Real Madrid! Estrela da Premier League, alvo de interesse, recebe proposta com valor exorbitante
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Wharton teria já anunciado ao seu clube que pretende deixá-lo no próximo verão. É o que relata o jornal inglês The Sun. Ele poderia escolher seu novo clube, pois, além do Real Madrid, o Manchester United, o Manchester City e o Liverpool também estariam de olho nele.
O problema: o Crystal Palace não vê motivo algum para deixar Wharton sair e, por isso, segundo a reportagem, colocou um preço de 100 milhões de euros por ele.
- AFP
O Real espera uma redução de preço
Esse valor deve estar bem acima das expectativas do Real. Na verdade, os Blancos queriam contratar Wharton como um jogador com potencial de desenvolvimento por um valor menor, mas o desempenho no Palace colocou o zagueiro central em destaque — e os londrinos agora querem lucrar com isso ou mantê-lo no clube.
De acordo com a reportagem, os madrilenos esperam que haja ainda alguma mudança no preço, caso Wharton insista veementemente em uma transferência junto ao seu clube.
O Palace já pagou uma quantia elevada pelo Wharton
Wharton é formado nas categorias de base do Blackburn Rovers e se transferiu para o Palace há cerca de dois anos, clube que pagou por ele, na época, 21 milhões de euros. Em junho de 2024, o meio-campista estreou pela seleção inglesa e, até o momento, disputou quatro partidas pela equipe do técnico Thomas Tuchel.
Os números de Adam Wharton na temporada 25/26:
Jogos Minutos Gols/Assistências Cartões 41 3214 -/7 6 cartões amarelos/1 cartão amarelo-vermelho