Getty Images Sport
Traduzido por
Revelado: o valor do bônus que cada jogador do PSG receberá caso vença o Arsenal e conquiste a Liga dos Campeões
Elenco do PSG recebe bônus milionário pelo sucesso na Europa
Os jogadores do Paris Saint-Germain devem receber cerca de 1 milhão de euros cada um caso derrotem o Arsenal e levantem o troféu da Liga dos Campeões na Arena Puskas, em Budapeste.
De acordo com o L'Equipe, a estrutura de bônus foi negociada pelo grupo de liderança do clube, composto por Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé e Vitinha. O acordo reflete uma mudança na abordagem do PSG sob o comando do diretor esportivo Luis Campos, com o clube priorizando recompensas coletivas em detrimento de incentivos individuais baseados no desempenho.
Os campeões franceses buscam o segundo título consecutivo da Liga dos Campeões após a vitória contundente por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final da última temporada. A vitória contra o Arsenal acionaria um dos maiores pagamentos de bônus para todo o elenco na história recente do clube.
- AFP
Enrique insiste que o troféu já é motivação suficiente
O técnico do PSG, Luis Enrique, minimizou a importância dos incentivos financeiros e se concentrou na oportunidade de fazer história. O espanhol também destacou a importância do momento.
“Não acho que haja motivação melhor do que vencer a Liga dos Campeões”, disse Enrique aos repórteres. “Veremos amanhã quem é melhor — ambos vencemos nossos respectivos campeonatos e vou me concentrar no que é positivo para a minha equipe. Para que possamos mostrar o melhor de nós mesmos.
"É uma fonte de motivação para nós. Já entramos para a história como uma das melhores equipes da Europa. Mas é isso que estamos buscando. Nunca se sabe quando voltaremos à final da Liga dos Campeões e temos que aproveitar ao máximo essa chance."
A cultura coletiva do PSG ganha destaque
O acordo de bônus divulgado garante que todos os membros do elenco principal sejam beneficiados de forma igualitária caso o PSG vença a competição. Ao contrário dos sistemas anteriores, que favoreciam as grandes estrelas, a estrutura atual recompensa as contribuições de todo o grupo. Isso significa que os jogadores que estão à margem do elenco têm direito ao mesmo pagamento que os titulares regulares.
- Getty Images Sport
O Arsenal é o único obstáculo entre o PSG e mais um título europeu
O PSG volta agora toda a sua atenção para a final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em Budapeste. A equipe de Enrique tem a chance de conquistar dois títulos europeus consecutivos e consolidar ainda mais seu status entre os clubes de elite do continente. Para os jogadores, a partida oferece tanto glória esportiva quanto uma recompensa financeira substancial, mas a mensagem do clube continua clara: conquistar o troféu é o objetivo principal.