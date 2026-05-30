Revelado: o valor do bônus que cada jogador do PSG receberá caso vença o Arsenal e conquiste a Liga dos Campeões

Os jogadores do Paris Saint-Germain devem receber cerca de 1 milhão de euros cada um caso derrotem o Arsenal e levantem o troféu da Liga dos Campeões na Arena Puskas, em Budapeste.

De acordo com o L'Equipe, a estrutura de bônus foi negociada pelo grupo de liderança do clube, composto por Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé e Vitinha. O acordo reflete uma mudança na abordagem do PSG sob o comando do diretor esportivo Luis Campos, com o clube priorizando recompensas coletivas em detrimento de incentivos individuais baseados no desempenho.

Os campeões franceses buscam o segundo título consecutivo da Liga dos Campeões após a vitória contundente por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final da última temporada. A vitória contra o Arsenal acionaria um dos maiores pagamentos de bônus para todo o elenco na história recente do clube.