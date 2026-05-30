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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Revelado: o valor do bônus que cada jogador do PSG receberá caso vença o Arsenal e conquiste a Liga dos Campeões

PSG
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PSG x Arsenal
Arsenal

O elenco do Paris Saint-Germain está prestes a receber uma enorme recompensa financeira caso vença o Arsenal na final da Liga dos Campeões. Uma reportagem publicada na França afirma que cada jogador do time titular receberia cerca de 1 milhão de euros como parte de um acordo coletivo de bônus negociado pela diretoria do clube.

  • Elenco do PSG recebe bônus milionário pelo sucesso na Europa

    Os jogadores do Paris Saint-Germain devem receber cerca de 1 milhão de euros cada um caso derrotem o Arsenal e levantem o troféu da Liga dos Campeões na Arena Puskas, em Budapeste.

    De acordo com o L'Equipe, a estrutura de bônus foi negociada pelo grupo de liderança do clube, composto por Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé e Vitinha. O acordo reflete uma mudança na abordagem do PSG sob o comando do diretor esportivo Luis Campos, com o clube priorizando recompensas coletivas em detrimento de incentivos individuais baseados no desempenho.

    Os campeões franceses buscam o segundo título consecutivo da Liga dos Campeões após a vitória contundente por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final da última temporada. A vitória contra o Arsenal acionaria um dos maiores pagamentos de bônus para todo o elenco na história recente do clube.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Enrique insiste que o troféu já é motivação suficiente

    O técnico do PSG, Luis Enrique, minimizou a importância dos incentivos financeiros e se concentrou na oportunidade de fazer história. O espanhol também destacou a importância do momento.

    “Não acho que haja motivação melhor do que vencer a Liga dos Campeões”, disse Enrique aos repórteres. “Veremos amanhã quem é melhor — ambos vencemos nossos respectivos campeonatos e vou me concentrar no que é positivo para a minha equipe. Para que possamos mostrar o melhor de nós mesmos.

    "É uma fonte de motivação para nós. Já entramos para a história como uma das melhores equipes da Europa. Mas é isso que estamos buscando. Nunca se sabe quando voltaremos à final da Liga dos Campeões e temos que aproveitar ao máximo essa chance."

  • A cultura coletiva do PSG ganha destaque

    O acordo de bônus divulgado garante que todos os membros do elenco principal sejam beneficiados de forma igualitária caso o PSG vença a competição. Ao contrário dos sistemas anteriores, que favoreciam as grandes estrelas, a estrutura atual recompensa as contribuições de todo o grupo. Isso significa que os jogadores que estão à margem do elenco têm direito ao mesmo pagamento que os titulares regulares.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    O Arsenal é o único obstáculo entre o PSG e mais um título europeu

    O PSG volta agora toda a sua atenção para a final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em Budapeste. A equipe de Enrique tem a chance de conquistar dois títulos europeus consecutivos e consolidar ainda mais seu status entre os clubes de elite do continente. Para os jogadores, a partida oferece tanto glória esportiva quanto uma recompensa financeira substancial, mas a mensagem do clube continua clara: conquistar o troféu é o objetivo principal.

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