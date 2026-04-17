Revelado: o Tottenham pode perder 200 milhões de libras se for rebaixado da Premier League, com a folha salarial caindo 75%

De acordo com o BBSportNews, o professor Rob Wilson, especialista em finanças do futebol, alertou que o Tottenham enfrentaria uma crise financeira sem precedentes caso fosse rebaixado. O clube sofreria uma redução imediata e severa em suas receitas de direitos de transmissão e comerciais. Detalhando o prejuízo financeiro exato, Wilson explicou: “Em termos de receita, estamos falando de uma oscilação inicial de cerca de 250 milhões de libras. Isso se baseia na hipótese de o Spurs passar por um ciclo completo da Premier League até atingir a receita do Campeonato. Isso leva em conta a receita de transmissão, a receita comercial e as reduções nos dias de jogo, embora eles venham a disputar mais algumas partidas no Campeonato.

“Esse valor total não se concretiza de uma só vez, pois há os pagamentos de compensação; esses pagamentos darão ao clube um retorno adicional de cerca de 45 milhões de libras no primeiro ano. Isso foi projetado para amenizar o impacto para eles.”