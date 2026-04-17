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Revelado: o Tottenham pode perder 200 milhões de libras se for rebaixado da Premier League, com a folha salarial caindo 75%
Queda catastrófica na receita do Spurs
De acordo com o BBSportNews, o professor Rob Wilson, especialista em finanças do futebol, alertou que o Tottenham enfrentaria uma crise financeira sem precedentes caso fosse rebaixado. O clube sofreria uma redução imediata e severa em suas receitas de direitos de transmissão e comerciais. Detalhando o prejuízo financeiro exato, Wilson explicou: “Em termos de receita, estamos falando de uma oscilação inicial de cerca de 250 milhões de libras. Isso se baseia na hipótese de o Spurs passar por um ciclo completo da Premier League até atingir a receita do Campeonato. Isso leva em conta a receita de transmissão, a receita comercial e as reduções nos dias de jogo, embora eles venham a disputar mais algumas partidas no Campeonato.
“Esse valor total não se concretiza de uma só vez, pois há os pagamentos de compensação; esses pagamentos darão ao clube um retorno adicional de cerca de 45 milhões de libras no primeiro ano. Isso foi projetado para amenizar o impacto para eles.”
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São necessárias reduções drásticas nos salários do elenco
Para sobreviver a essa possível queda drástica na receita, o clube precisa reestruturar drasticamente suas despesas, especialmente no que diz respeito aos salários dos jogadores. A maioria dos contratos atuais provavelmente inclui cláusulas de rebaixamento, que normalmente reduzem os salários em até 50%. No entanto, isso por si só não será suficiente para equilibrar as contas. Wilson destacou a dura realidade da adaptação à Championship, afirmando: “Essa é uma reestruturação bastante comum e significativa em uma folha de pagamento que chega a nove dígitos anualmente, mas a realidade é que você precisa cortar sua folha de pagamento em cerca de 75% se quiser se adequar às receitas da Championship.”
A dura realidade do rebaixamento
A ameaça dessa ruína financeira é iminente, com o Spurs atualmente ocupando a 18ª posição, com 30 pontos após 32 partidas. O time está dois pontos atrás do West Ham United, que ocupa a 17ª posição, enquanto o Nottingham Forest e o Leeds United estão ligeiramente à frente, com 33 e 36 pontos, respectivamente. Se não conseguirem diminuir essa diferença, um êxodo em massa de jogadores será inevitável. Os times de elite europeus estão prontos para capitalizar sobre o infortúnio deles. Wilson alertou: “Você verá os clubes circulando como abutres em torno do Spurs, dada a enorme queda na receita que eles terão. Jogadores como Archie Gray e Cristian Romero, pode ter certeza de que eles vão se transferir.”
- AFP
Missão de sobrevivência e reta final do campeonato
Para evitar essa reviravolta catastrófica, o Tottenham precisa conquistar pontos com urgência nas seis partidas que ainda tem pela frente. Sua missão decisiva pela permanência começa no sábado contra o Brighton, seguida por difíceis jogos fora de casa contra o Wolverhampton Wanderers, o Aston Villa e o Chelsea. Os confrontos cruciais em casa contra os rivais na luta contra o rebaixamento, Leeds e Everton, definirão definitivamente seu destino na Premier League.