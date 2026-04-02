Revelado: Como Lionel Messi e o Barcelona inspiraram a dinastia da NBA que tem Steph Curry e o Golden State Warriors

Steve Kerr está há 12 anos no comando dos Warriors. Depois de ter conquistado cinco títulos da Final da NBA como jogador — atuando ao lado de Michael Jordan no Chicago Bulls —, ele conquistou mais quatro títulos como técnico principal.

A primeira delas foi em 2015, um ano após sua chegada a São Francisco. Ele herdou um elenco repleto de estrelas, mas precisava de um novo sistema para transformar o potencial em algo mais tangível.

Kerr buscou inspiração em outro esporte com bola, tendo Guardiola considerado o modelo perfeito a ser seguido por outros treinadores. Ele conquistou sucesso nacional e continental ao ter Messi e companhia à sua disposição.

O Warriors buscou implementar um plano tático semelhante sob a orientação de Kerr, com Curry e Thompson entre aqueles a quem foi pedido que jogassem com maior intensidade — permitindo que a bola fosse recuperada mais rapidamente e levada para áreas de ataque onde os pontos se tornam mais fáceis de serem marcados.