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Revelado: Como Lionel Messi e o Barcelona inspiraram a dinastia da NBA que tem Steph Curry e o Golden State Warriors
Kerr buscou inspiração em Guardiola como treinador
Steve Kerr está há 12 anos no comando dos Warriors. Depois de ter conquistado cinco títulos da Final da NBA como jogador — atuando ao lado de Michael Jordan no Chicago Bulls —, ele conquistou mais quatro títulos como técnico principal.
A primeira delas foi em 2015, um ano após sua chegada a São Francisco. Ele herdou um elenco repleto de estrelas, mas precisava de um novo sistema para transformar o potencial em algo mais tangível.
Kerr buscou inspiração em outro esporte com bola, tendo Guardiola considerado o modelo perfeito a ser seguido por outros treinadores. Ele conquistou sucesso nacional e continental ao ter Messi e companhia à sua disposição.
O Warriors buscou implementar um plano tático semelhante sob a orientação de Kerr, com Curry e Thompson entre aqueles a quem foi pedido que jogassem com maior intensidade — permitindo que a bola fosse recuperada mais rapidamente e levada para áreas de ataque onde os pontos se tornam mais fáceis de serem marcados.
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Como Curry e companhia tentaram imitar Messi e o Barcelona
Após a nomeação de Kerr, foram exibidos vídeos das lendárias equipes do Barcelona, e Thompson contou ao Mundo Deportivo como Messi e outras superestrelas do futebol ajudaram a tirar o melhor proveito de um time ambicioso nos Estados Unidos.
O ala-armador de 36 anos, que agora joga pelo Dallas Mavericks, disse, quando questionado se se lembrava de algum vídeo tutorial específico: “Não, mas obviamente Ronaldinho e Lionel Messi, quando estavam lá, e Neymar, formaram um supertime por muito tempo, e Steve os usou como exemplo de como queríamos jogar em termos de movimentação da bola, toques rápidos e como isso é contagiante para o trabalho em equipe e, em última instância, leva ao objetivo de vencer. O Barcelona fez isso no mais alto nível, então parabéns a Steve Kerr por dar um ótimo exemplo.”
A filosofia do tiki-taka adotada nos círculos da NBA
O grande Curry, que ajudou os Warriors a conquistarem quatro títulos da NBA entre 2015 e 2022, já havia contado ao podcast “Mind the Game” que Kerr buscava inspiração em Messi e no Barcelona para saber como dominar os adversários: “Ele disse algo como: ‘Só quero fazer alguns ajustes na forma como estamos criando jogadas’”.
“Então, assim que chegamos ao campo de treinamento, ele mostrou um vídeo do tiki-taka do Barcelona e falou sobre isso como uma filosofia de como iríamos criar jogadas, como manteríamos as coisas simples, forçando a defesa a tomar um milhão de decisões em uma posse de bola, para que pudéssemos encontrar a jogada certa.
“Demorou um pouco para me sentir à vontade em não chamar uma jogada e simplesmente deixar a bola ditar onde você deve estar.”
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Curry e Messi continuam competindo no mais alto nível
Essa estratégia rendeu frutos imediatos, já que os Warriors rapidamente se tornaram o time a ser batido nas quadras da NBA. O Barcelona desfrutou da presença de Messi até 2021, antes de ele partir para o Paris Saint-Germain, e ainda espera recebê-lo de volta à Catalunha em algum momento — seja em uma partida amistosa ou como diretor, assim que as chuteiras que quebraram recordes forem penduradas pelo eterno jogador de 38 anos, que ainda busca títulos com o Inter Miami, vencedor da MLS Cup.