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Steph Curry Lionel MessiGetty/GOAL
Chris Burton

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Revelado: Como Lionel Messi e o Barcelona inspiraram a dinastia da NBA que tem Steph Curry e o Golden State Warriors

L. Messi
Barcelona
P. Guardiola
La Liga

O astro da NBA Klay Thompson explicou como Lionel Messi e o Barcelona ajudaram a inspirar a dinastia conquistada no basquete por Steph Curry e o Golden State Warriors. O argentino Messi, considerado o maior de todos os tempos, brilhou no gigante catalão ao lado de nomes como Ronaldinho e Neymar, com Pep Guardiola apresentando o “tiki-taka” ao mundo. Princípios semelhantes foram adotados na Califórnia, permitindo a conquista de títulos importantes.

  • Kerr buscou inspiração em Guardiola como treinador

    Steve Kerr está há 12 anos no comando dos Warriors. Depois de ter conquistado cinco títulos da Final da NBA como jogador — atuando ao lado de Michael Jordan no Chicago Bulls —, ele conquistou mais quatro títulos como técnico principal.

    A primeira delas foi em 2015, um ano após sua chegada a São Francisco. Ele herdou um elenco repleto de estrelas, mas precisava de um novo sistema para transformar o potencial em algo mais tangível.

    Kerr buscou inspiração em outro esporte com bola, tendo Guardiola considerado o modelo perfeito a ser seguido por outros treinadores. Ele conquistou sucesso nacional e continental ao ter Messi e companhia à sua disposição.

    O Warriors buscou implementar um plano tático semelhante sob a orientação de Kerr, com Curry e Thompson entre aqueles a quem foi pedido que jogassem com maior intensidade — permitindo que a bola fosse recuperada mais rapidamente e levada para áreas de ataque onde os pontos se tornam mais fáceis de serem marcados.

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  • Lionel Messi Neymar Barcelona Granada La Liga 09012016Getty Images

    Como Curry e companhia tentaram imitar Messi e o Barcelona

    Após a nomeação de Kerr, foram exibidos vídeos das lendárias equipes do Barcelona, e Thompson contou ao Mundo Deportivo como Messi e outras superestrelas do futebol ajudaram a tirar o melhor proveito de um time ambicioso nos Estados Unidos.

    O ala-armador de 36 anos, que agora joga pelo Dallas Mavericks, disse, quando questionado se se lembrava de algum vídeo tutorial específico: “Não, mas obviamente Ronaldinho e Lionel Messi, quando estavam lá, e Neymar, formaram um supertime por muito tempo, e Steve os usou como exemplo de como queríamos jogar em termos de movimentação da bola, toques rápidos e como isso é contagiante para o trabalho em equipe e, em última instância, leva ao objetivo de vencer. O Barcelona fez isso no mais alto nível, então parabéns a Steve Kerr por dar um ótimo exemplo.”

  • A filosofia do tiki-taka adotada nos círculos da NBA

    O grande Curry, que ajudou os Warriors a conquistarem quatro títulos da NBA entre 2015 e 2022, já havia contado ao podcast “Mind the Game” que Kerr buscava inspiração em Messi e no Barcelona para saber como dominar os adversários: “Ele disse algo como: ‘Só quero fazer alguns ajustes na forma como estamos criando jogadas’”.

    “Então, assim que chegamos ao campo de treinamento, ele mostrou um vídeo do tiki-taka do Barcelona e falou sobre isso como uma filosofia de como iríamos criar jogadas, como manteríamos as coisas simples, forçando a defesa a tomar um milhão de decisões em uma posse de bola, para que pudéssemos encontrar a jogada certa.

    “Demorou um pouco para me sentir à vontade em não chamar uma jogada e simplesmente deixar a bola ditar onde você deve estar.”

  • Klay Thompson Steph Curry Golden State Warriors 2022Getty

    Curry e Messi continuam competindo no mais alto nível

    Essa estratégia rendeu frutos imediatos, já que os Warriors rapidamente se tornaram o time a ser batido nas quadras da NBA. O Barcelona desfrutou da presença de Messi até 2021, antes de ele partir para o Paris Saint-Germain, e ainda espera recebê-lo de volta à Catalunha em algum momento — seja em uma partida amistosa ou como diretor, assim que as chuteiras que quebraram recordes forem penduradas pelo eterno jogador de 38 anos, que ainda busca títulos com o Inter Miami, vencedor da MLS Cup.

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