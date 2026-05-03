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Revelado: a posição do Real Madrid sobre o empréstimo ou a transferência definitiva de Endrick - com o jovem prodígio brasileiro cotado para duas funções
Chega de empréstimos para a jovem estrela brasileira
Endrick retornará ao Real Madrid neste verão, após concluir uma passagem de meio temporada por empréstimo no Lyon. Não haverá mais empréstimos, e uma venda não está sendo considerada. O Real Madrid já informou Endrick sobre seus planos para ele — e ele está entusiasmado. Agora, ele sente que está em uma posição mais forte do que nunca para realizar seu sonho de ter sucesso no gigante da La Liga.
De acordo com o AS, o compromisso do Real Madrid com Endrick é absoluto: o clube quer que ele tenha o destaque que até agora não conseguiu desfrutar. No início desta temporada, Xabi Alonso optou por depositar sua confiança no atacante formado no clube, Gonzalo García, levando o então técnico do Real Madrid a deixar Endrick de lado. Naquele momento, tanto o jogador quanto o clube concordaram que um empréstimo era a melhor opção. Eles escolheram o Lyon — e acertaram. Endrick deve ir para a Copa do Mundo com o Brasil, antes de retornar ao Real Madrid com um status mais consolidado no elenco principal. A decisão já foi tomada.
- AFP
Versatilidade e um caminho para o time titular
O desempenho de Endrick na França — sete gols e seis assistências em 17 partidas — constitui um forte aval para o brasileiro, que agora terá definitivamente o lugar que merece no elenco do Real Madrid. Sua boa fase sob o comando do técnico do Lyon, Paulo Fonseca, provou que ele está pronto para os rigores do futebol europeu no mais alto nível.
No Lyon, ele demonstrou amplamente suas habilidades na ala direita, abrindo caminho para uma vaga de titular ao lado de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior na linha de ataque de três jogadores na capital espanhola. Para conquistar essa vaga, no entanto, ele terá que disputar com Rodrygo Goes, que já terá se recuperado da lesão no joelho e tem contrato até 2028, além de Brahim Díaz e Franco Mastantuono.
Dando cobertura a Kylian Mbappé
De qualquer forma, o Real Madrid também vê Endrick como uma opção de reserva de alto nível para Mbappé. Além da possibilidade de atuar pelas pontas, Endrick deve ser o principal substituto do clube na posição de centroavante, atrás do astro francês. Essa dupla função garante que ele receba os minutos necessários para continuar seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que proporciona uma profundidade essencial ao elenco.
A flexibilidade tática proporcionada pelo jovem é vista como um grande trunfo pela diretoria do clube. Seja liderando o ataque ou cortando pelas laterais, espera-se que o instinto goleador e a criatividade do brasileiro tirem a pressão das estrelas consagradas durante uma campanha nacional e europeia exaustiva.
- AFP
Protegendo o investimento de US$ 90 milhões
O Real Madrid também está protegendo o grande investimento financeiro que fez em Endrick, adquirido do Palmeiras no verão de 2022 (embora a transação só tenha se tornado oficial quando ele completou 18 anos, em julho de 2024). Desde então, o clube comprometeu cerca de US$ 90 milhões (78 milhões de libras/106 milhões de dólares) com a contratação do adolescente, somando o valor da transferência (que chegou a US$ 70 milhões), o salário do jogador e várias comissões. Um novo horizonte está se abrindo para Endrick. Depois de provar do que é capaz no Lyon, ele parte para uma emocionante Copa do Mundo, onde deve ter minutos em campo e pode sair significativamente fortalecido.