Revelado: a posição do Real Madrid sobre o empréstimo ou a transferência definitiva de Endrick - com o jovem prodígio brasileiro cotado para duas funções

Endrick retornará ao Real Madrid neste verão, após concluir uma passagem de meio temporada por empréstimo no Lyon. Não haverá mais empréstimos, e uma venda não está sendo considerada. O Real Madrid já informou Endrick sobre seus planos para ele — e ele está entusiasmado. Agora, ele sente que está em uma posição mais forte do que nunca para realizar seu sonho de ter sucesso no gigante da La Liga.

De acordo com o AS, o compromisso do Real Madrid com Endrick é absoluto: o clube quer que ele tenha o destaque que até agora não conseguiu desfrutar. No início desta temporada, Xabi Alonso optou por depositar sua confiança no atacante formado no clube, Gonzalo García, levando o então técnico do Real Madrid a deixar Endrick de lado. Naquele momento, tanto o jogador quanto o clube concordaram que um empréstimo era a melhor opção. Eles escolheram o Lyon — e acertaram. Endrick deve ir para a Copa do Mundo com o Brasil, antes de retornar ao Real Madrid com um status mais consolidado no elenco principal. A decisão já foi tomada.