O Barcelona marcou cinco gols contra o Real Betis em mais uma vitória contundente, enquanto o atual campeão manteve seu início de temporada perfeito. Alguém consegue alcançar o Barcelona?
Resumo da 9ª rodada de La Liga: Barcelona segue impecável e continua atropelando os adversários na Espanha
- Getty Images Sport
Real Betis 2 x 5 Barcelona
Lamine Yamal marcou um gol e deu uma assistência na vitória acirrada do líder Barcelona por 5 a 2 sobre o Betis, que busca uma vaga na Champions League. Os donos da casa ficaram com dez jogadores aos 54 minutos, quando Facundo Bernal foi expulso por conduta violenta. O zagueiro Pau Cubarsi também deu duas assistências. O ex-atacante do Arsenal Gabriel Jesus também marcou na atuação dominante dos campeões, que conquistaram uma vitória de afirmação. O capitão do Barcelona, Raphinha, também voltou de lesão.
- Getty Images Sport
Espanyol 0 x 1 Atlético de Madrid
Alex Baena marcou o gol da vitória aos 89 minutos para a equipe de Diego Simeone, que segue em segundo lugar no campeonato, cinco pontos atrás do líder Barcelona.
- AFP
Real Madrid 4 x 1 Sevilla
O Real Madrid goleou o Sevilla por 4 a 1 no Bernabéu, com dois gols de Kylian Mbappe e um de cada de Arda Guler e Yan Diomande. O próximo compromisso do time de Jose Mourinho é contra o Barcelona no El Clásico.
- Getty Images Sport
Málaga 2 a 5 Real Sociedad
O veterano Mikel Oyarzabal foi decisivo para a Real Sociedad ao marcar dois gols na vitória por 5 a 2 sobre o Málaga, fora de casa. Após um início de campanha irregular, a Real Sociedad chegou à quinta posição, com 16 pontos, e acumula três vitórias seguidas em LaLiga. O Málaga segue na lanterna, com apenas quatro pontos.
- Getty Images Sport
Celta de Vigo 2 a 1 Deportivo Alavés
O Celta venceu o Alaves em um confronto entre equipes do meio da tabela na tarde de domingo. Em outros jogos de LaLiga, o Osasuna venceu o Racing Santander por 2 a 1, Deportivo La Coruna e Levante empataram em 1 a 1, e Villarreal x Elche e Valencia x Athletic Bilbao terminaram sem gols.
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