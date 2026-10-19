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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Resumo da 9ª rodada de La Liga: Barcelona segue impecável e continua atropelando os adversários na Espanha

La Liga
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
K. Mbappe
A. Guler
Y. Diomande
Barcelona x Real Madrid

Um balanço completo dos momentos de destaque da LaLiga espanhola no último fim de semana. Analisamos os resultados, os principais acontecimentos, as atuações individuais de destaque e muito mais.

O Barcelona marcou cinco gols contra o Real Betis em mais uma vitória contundente, enquanto o atual campeão manteve seu início de temporada perfeito. Alguém consegue alcançar o Barcelona?

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Betis 2 x 5 Barcelona

    Lamine Yamal marcou um gol e deu uma assistência na vitória acirrada do líder Barcelona por 5 a 2 sobre o Betis, que busca uma vaga na Champions League. Os donos da casa ficaram com dez jogadores aos 54 minutos, quando Facundo Bernal foi expulso por conduta violenta. O zagueiro Pau Cubarsi também deu duas assistências. O ex-atacante do Arsenal Gabriel Jesus também marcou na atuação dominante dos campeões, que conquistaram uma vitória de afirmação. O capitão do Barcelona, Raphinha, também voltou de lesão.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Espanyol 0 x 1 Atlético de Madrid

    Alex Baena marcou o gol da vitória aos 89 minutos para a equipe de Diego Simeone, que segue em segundo lugar no campeonato, cinco pontos atrás do líder Barcelona.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Real Madrid 4 x 1 Sevilla

    O Real Madrid goleou o Sevilla por 4 a 1 no Bernabéu, com dois gols de Kylian Mbappe e um de cada de Arda Guler e Yan Diomande. O próximo compromisso do time de Jose Mourinho é contra o Barcelona no El Clásico.

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  • Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Málaga 2 a 5 Real Sociedad

    O veterano Mikel Oyarzabal foi decisivo para a Real Sociedad ao marcar dois gols na vitória por 5 a 2 sobre o Málaga, fora de casa. Após um início de campanha irregular, a Real Sociedad chegou à quinta posição, com 16 pontos, e acumula três vitórias seguidas em LaLiga. O Málaga segue na lanterna, com apenas quatro pontos.

  • RC Celta de Vigo v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Celta de Vigo 2 a 1 Deportivo Alavés

    O Celta venceu o Alaves em um confronto entre equipes do meio da tabela na tarde de domingo. Em outros jogos de LaLiga, o Osasuna venceu o Racing Santander por 2 a 1, Deportivo La Coruna e Levante empataram em 1 a 1, e Villarreal x Elche e Valencia x Athletic Bilbao terminaram sem gols.