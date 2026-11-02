O Barcelona voltou a vencer neste fim de semana com uma goleada por 6 a 1 sobre o Deportivo Alaves. O Real Madrid, por sua vez, segue no mesmo ritmo após vencer o Racing Santander fora de casa por 3 a 0, sem dificuldades. Na outra ponta da tabela, o Valencia conquistou uma vitória muito necessária sobre o Elche.
Resumo da 11ª rodada de LaLiga: Barcelona goleia Alavés e Real Madrid vence o Racing com facilidade fora de casa
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Barcelona 6 x 1 Deportivo Alaves
O Barcelona deixou para trás a derrota no El Clásico do último fim de semana e goleou o Deportivo Alavés por 6 a 1. Lamine Yamal brilhou com dois gols e uma assistência, enquanto o capitão Raphinha também marcou duas vezes.
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Racing Santander 0 a 3 Real Madrid
O Real Madrid deu sequência à vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona com um triunfo tranquilo por 3 a 0 diante do Racing Santander. Os gols de Kylian Mbappe, Jude Bellingham e Yan Diomande no primeiro tempo garantiram os três pontos para a equipe de Jose Mourinho, que agora soma seis vitórias consecutivas em todas as competições desde a derrota por 2 a 1 para o Atletico Madrid.
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Levante 0 x 2 Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid segue embalado com mais uma vitória sem sofrer gols. A equipe de Diego Simeone não foi vazada em nenhuma de suas últimas quatro vitórias em todas as competições. Graças aos gols de Alejandro Grimaldo e Giuliano Simeone nesta partida, o time segue a apenas dois pontos do Barcelona. Já são sete vitórias consecutivas do Atlético de Madrid em La Liga.
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Rayo Vallecano 3 a 0 Celta Vigo
Jorge de Frutos marcou duas vezes pelo Vallecano e garantiu uma importante vitória por 3 a 0 sobre o Celta Vigo. O Vallecano agora iguala o Celta Vigo em 12 pontos. As duas equipes provavelmente estarão mais preocupadas com a zona de rebaixamento do que com as posições acima na tabela.
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Athletic Bilbao 2 x 1 Real Sociedad
O Bilbao venceu o primeiro clássico entre equipes bascas da temporada graças a um gol marcado logo no início por Inaki Williams, ídolo do clube, e a um pênalti convertido por Alex Berenguer no fim dos acréscimos do primeiro tempo.
Outros resultados de LaLiga no último fim de semana:
- Villarreal 0-1 Espanyol
- Real Betis 2-1 Malaga
- Getafe 3-1 Sevilla
- Elche 0-1 Valencia
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