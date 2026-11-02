O Real Madrid deu sequência à vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona com um triunfo tranquilo por 3 a 0 diante do Racing Santander. Os gols de Kylian Mbappe, Jude Bellingham e Yan Diomande no primeiro tempo garantiram os três pontos para a equipe de Jose Mourinho, que agora soma seis vitórias consecutivas em todas as competições desde a derrota por 2 a 1 para o Atletico Madrid.