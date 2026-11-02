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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Resumo da 11ª rodada de LaLiga: Barcelona goleia Alavés e Real Madrid vence o Racing com facilidade fora de casa

La Liga
Real Madrid
Barcelona
L. Yamal
J. Bellingham
Raphinha
K. Mbappe

Resumo completo dos momentos de destaque da LaLiga espanhola no último fim de semana. Analisamos os resultados, os principais acontecimentos, as atuações individuais de destaque e muito mais, com as vitórias do Real Madrid e do Barcelona em evidência.

O Barcelona voltou a vencer neste fim de semana com uma goleada por 6 a 1 sobre o Deportivo Alaves. O Real Madrid, por sua vez, segue no mesmo ritmo após vencer o Racing Santander fora de casa por 3 a 0, sem dificuldades. Na outra ponta da tabela, o Valencia conquistou uma vitória muito necessária sobre o Elche.

  • FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 6 x 1 Deportivo Alaves

    O Barcelona deixou para trás a derrota no El Clásico do último fim de semana e goleou o Deportivo Alavés por 6 a 1. Lamine Yamal brilhou com dois gols e uma assistência, enquanto o capitão Raphinha também marcou duas vezes.

  • Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 0 a 3 Real Madrid

    O Real Madrid deu sequência à vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona com um triunfo tranquilo por 3 a 0 diante do Racing Santander. Os gols de Kylian Mbappe, Jude Bellingham e Yan Diomande no primeiro tempo garantiram os três pontos para a equipe de Jose Mourinho, que agora soma seis vitórias consecutivas em todas as competições desde a derrota por 2 a 1 para o Atletico Madrid.

  • Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Levante 0 x 2 Atlético de Madrid

    O Atlético de Madrid segue embalado com mais uma vitória sem sofrer gols. A equipe de Diego Simeone não foi vazada em nenhuma de suas últimas quatro vitórias em todas as competições. Graças aos gols de Alejandro Grimaldo e Giuliano Simeone nesta partida, o time segue a apenas dois pontos do Barcelona. Já são sete vitórias consecutivas do Atlético de Madrid em La Liga.

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  • Rayo Vallecano de Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rayo Vallecano 3 a 0 Celta Vigo

    Jorge de Frutos marcou duas vezes pelo Vallecano e garantiu uma importante vitória por 3 a 0 sobre o Celta Vigo. O Vallecano agora iguala o Celta Vigo em 12 pontos. As duas equipes provavelmente estarão mais preocupadas com a zona de rebaixamento do que com as posições acima na tabela.

  • Athletic Club v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 2 x 1 Real Sociedad

    O Bilbao venceu o primeiro clássico entre equipes bascas da temporada graças a um gol marcado logo no início por Inaki Williams, ídolo do clube, e a um pênalti convertido por Alex Berenguer no fim dos acréscimos do primeiro tempo.

    Outros resultados de LaLiga no último fim de semana:

    • Villarreal 0-1 Espanyol
    • Real Betis 2-1 Malaga
    • Getafe 3-1 Sevilla
    • Elche 0-1 Valencia