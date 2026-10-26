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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Resumo da 10ª rodada de LaLiga: Real Madrid surpreende o líder Barcelona após aula de Mourinho

La Liga
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Barcelona
K. Mbappe

Resumo completo dos principais momentos da La Liga espanhola no último fim de semana. Relembramos os resultados, os assuntos que marcaram a rodada, os destaques individuais e muito mais, com a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona nos minutos finais como principal destaque.

Jose Mourinho deu uma aula na hora certa, e o Real Madrid venceu o Barcelona, até então invicto, no El Clasico de domingo. Vamos relembrar esse jogo e os outros destaques do fim de semana na primeira divisão espanhola.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 1 x 2 Real Madrid

    O Real Madrid conquistou o resultado de maior destaque do fim de semana ao vencer o arquirrival Barcelona por 2 a 1, fora de casa, no Camp Nou. Kylian Mbappe abriu o placar aos 41 minutos, Raphinha empatou para o Barcelona pouco depois dos 60, e Mbappe aproveitou uma oportunidade para garantir a vitória aos 87. O início de temporada com 100% de aproveitamento do Barcelona chegou ao fim, e o Real Madrid voltou à briga pelo título, a apenas três pontos do rival.

  • Athletic Club v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 4 x 0 Getafe

    O Bilbao goleou o Getafe, que jogou com dez jogadores. Alex Berenguer brilhou com um gol e duas assistências. O resultado levou o Bilbao à oitava posição e deixou o Getafe apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

  • Rayo Vallecano 0 x 3 Elche

    Na parte de baixo da tabela, o Elche conquistou uma vitória valiosíssima por 3 a 0 sobre o Rayo Vallecano e ficou um ponto à frente do rival na luta contra o rebaixamento.

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  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-VILLARREALAFP

    Valencia 1 x 2 Villarreal

    Mais um resultado péssimo para o Valencia, que perdeu por 2 a 1 em casa para o Villarreal em uma partida tensa no Mestalla. Os donos da casa abriram o placar aos 38 minutos, mas o Submarino Amarelo empatou aos 69, com o lateral americano Alex Freeman. O reserva Georges Mikautadze marcou o gol da vitória aos 96 minutos, após assistência de Alberto Moleiro, que também saiu do banco. O Valencia segue na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos após 10 jogos.

  • Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 2 a 1 Espanyol

    Em outro confronto entre equipes da parte de baixo da tabela, o Racing Santander venceu o Espanyol e deixou os visitantes catalães na zona de rebaixamento após 10 jogos.

    O Atlético de Madrid venceu o Deportivo La Coruña por 1 a 0 e segue na cola do Barcelona, a apenas dois pontos do líder. Com o gol de Julian Alvarez, o Atlético chegou à sexta vitória consecutiva em LaLiga. Nos outros jogos, Deportivo Alavés e Málaga empataram por 1 a 1, enquanto Celta de Vigo e Real Betis ficaram no 0 a 0.