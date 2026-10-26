Em outro confronto entre equipes da parte de baixo da tabela, o Racing Santander venceu o Espanyol e deixou os visitantes catalães na zona de rebaixamento após 10 jogos.

O Atlético de Madrid venceu o Deportivo La Coruña por 1 a 0 e segue na cola do Barcelona, a apenas dois pontos do líder. Com o gol de Julian Alvarez, o Atlético chegou à sexta vitória consecutiva em LaLiga. Nos outros jogos, Deportivo Alavés e Málaga empataram por 1 a 1, enquanto Celta de Vigo e Real Betis ficaram no 0 a 0.