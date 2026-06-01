Reservas brilham, Brasil goleia Panamá e faz festa com a torcida antes da Copa do Mundo

O Brasil começou a todo vapor e precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Casemiro recuperou a bola no campo de ataque, Vinicius Júnior avançou e acertou um belo chute de fora da área para incendiar o estádio logo nos primeiros segundos.

A vantagem, porém, não trouxe tranquilidade. O Panamá cresceu na partida e chegou ao empate aos 14 minutos, quando Murillo cobrou falta e contou com um desvio na barreira para vencer Alisson.

O gol abalou o ritmo brasileiro. A equipe passou a encontrar dificuldades na construção das jogadas e viu os panamenhos ameaçarem a virada em algumas oportunidades. Em meio à instabilidade, Alisson precisou trabalhar para evitar um cenário ainda mais complicado.

Quando o empate parecia encaminhar o jogo para o intervalo, Vinicius Júnior voltou a aparecer. O atacante fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Casemiro surgir na área como centroavante e marcar de cabeça. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado e recolocou o Brasil em vantagem.