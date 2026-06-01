A seleção brasileira encerrou sua passagem pelo país antes da Copa do Mundo com uma atuação convincente e uma goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã. Diante de mais de 70 mil torcedores, o time de Carlo Ancelotti alternou momentos de dificuldade e superioridade, mas encontrou nos reservas a força necessária para transformar uma partida equilibrada em uma grande festa.
Reservas brilham, Brasil goleia Panamá e faz festa com a torcida antes da Copa do Mundo
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Titulares com dificuldades
O Brasil começou a todo vapor e precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Casemiro recuperou a bola no campo de ataque, Vinicius Júnior avançou e acertou um belo chute de fora da área para incendiar o estádio logo nos primeiros segundos.
A vantagem, porém, não trouxe tranquilidade. O Panamá cresceu na partida e chegou ao empate aos 14 minutos, quando Murillo cobrou falta e contou com um desvio na barreira para vencer Alisson.
O gol abalou o ritmo brasileiro. A equipe passou a encontrar dificuldades na construção das jogadas e viu os panamenhos ameaçarem a virada em algumas oportunidades. Em meio à instabilidade, Alisson precisou trabalhar para evitar um cenário ainda mais complicado.
Quando o empate parecia encaminhar o jogo para o intervalo, Vinicius Júnior voltou a aparecer. O atacante fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Casemiro surgir na área como centroavante e marcar de cabeça. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado e recolocou o Brasil em vantagem.
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Reservas mudando o jogo
Ancelotti aproveitou o amistoso para cumprir a promessa de utilizar praticamente todo o elenco disponível. No intervalo, promoveu dez alterações de uma só vez. Apenas Léo Pereira permaneceu em campo por conta das ausências de Marquinhos e Gabriel Magalhães.
A mudança transformou completamente a partida.
Logo aos sete minutos, Rayan aproveitou um erro do goleiro Mosquera na saída de bola e, com o gol vazio, ampliou para 3 a 1.
Pouco depois, Lucas Paquetá recebeu na entrada da área e bateu de primeira para marcar o quarto. Em seguida, Igor Thiago sofreu pênalti e converteu a cobrança para aumentar a vantagem.
Com o Panamá completamente abatido, o Brasil seguiu atacando. Paquetá voltou a participar diretamente ao encontrar Danilo Santos dentro da área. O volante dominou, deixou a marcação para trás e marcou o sexto gol brasileiro.
Nos minutos finais, Carlos Harvey ainda acertou um belo chute de longa distância para diminuir e definir o placar em 6 a 2.
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Festa antes de ida para a Copa
A despedida da seleção em solo brasileiro teve clima de evento especial desde antes da bola rolar.
O Maracanã recebeu apresentações musicais, participação de campeões mundiais de 2002 e homenagens que ajudaram a criar atmosfera de Copa do Mundo. Ronaldinho Gaúcho foi um dos mais ovacionados pela torcida, ao lado de outros ídolos da conquista do pentacampeonato.
Neymar, que segue em recuperação de uma lesão na panturrilha, também recebeu enorme demonstração de carinho dos torcedores. O camisa 10 acompanhou a partida do banco de reservas e teve o nome cantado diversas vezes pelas arquibancadas.
A seleção agora embarca nesta segunda-feira para os Estados Unidos, onde fará a reta final de preparação para o Mundial. Antes da estreia contra o Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, o Brasil ainda enfrenta o Egito, em Cleveland, no último amistoso antes da competição.
A goleada no Maracanã não valeu pontos, mas serviu para aumentar a confiança, testar opções e deixar uma boa impressão antes do início da caminhada em busca do hexacampeonato.