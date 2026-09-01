Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Rejeitou a comparação com o trio do Real: Yamal conquista o prêmio de melhor da La Liga

Barcelona x Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
L. Yamal
Real Madrid
Espanha

"... queremos vencer tudo"

Lamine Yamal, craque do Barcelona, conquistou o prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol na temporada passada, 2025-2026, concedido pela Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis, pela segunda temporada consecutiva, durante uma cerimônia realizada na noite de terça-feira na capital, Madri.

Yamal esteve presente na cerimônia de premiação, antes de falar à imprensa na zona mista, expondo seus sentimentos em relação ao prêmio e a uma série de assuntos relacionados ao Barcelona, além de comentar sobre seu nível atual e suas ambições com a equipe.

  • Felicidade com o prêmio

    Yamal disse sobre a conquista do prêmio, de acordo com o jornal espanhol AS: "Estou muito feliz de estar aqui. Qualquer prêmio é bem-vindo, especialmente quando vem através da votação dos meus colegas jogadores. As pessoas falam muito sobre o que acontece comigo, mas, sinceramente, estou feliz e aproveito tudo".

    A homenagem a Yamal acontece em meio a um início forte nesta temporada, depois de ter marcado dois gols nas três primeiras partidas de LaLiga.


    Leia também: 840 milhões de riais: a grande contratação do Al-Hilal está oficialmente concluída

    • Publicidade

  • O ataque do Barcelona ou o do Real?

    Sobre a possibilidade de o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, se juntar ao Barcelona durante a janela de transferências de verão, que está prestes a se encerrar, Yamal afirmou: "No momento, estamos apresentando um ótimo desempenho e não precisamos de mais atacantes. Julián é um jogador excelente, mas estou feliz com o elenco que temos".

    Ao ser questionado se o trio de ataque do Barcelona é melhor que o do Real Madrid, Yamal se recusou a entrar na comparação, dizendo: "Isso não é um espaço para competição. Mas queremos vencer tudo".

    Leia também: O maior do elenco: salário recorde aproxima Ounahi de seu novo clube

  • O gol do Rayo e a ambição da Liga dos Campeões

    O ponta espanhol falou sobre seu gol marcante diante do Rayo Vallecano, afirmando: "Significou muito para mim. Marcar pelo clube que representa a minha vida me deixa muito feliz".



    Yamal também destacou seu sentimento de evolução constante, explicando: "Sim, sinto que estou evoluindo. Eu teria um problema se não fosse assim. Ainda sou muito jovem, e sempre escuto e tento melhorar". O astro do Barcelona encerrou sua fala revelando sua maior ambição, dizendo: "Quero ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Desculpe, Álex Baena".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google