Lamine Yamal, craque do Barcelona, conquistou o prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol na temporada passada, 2025-2026, concedido pela Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis, pela segunda temporada consecutiva, durante uma cerimônia realizada na noite de terça-feira na capital, Madri.

Yamal esteve presente na cerimônia de premiação, antes de falar à imprensa na zona mista, expondo seus sentimentos em relação ao prêmio e a uma série de assuntos relacionados ao Barcelona, além de comentar sobre seu nível atual e suas ambições com a equipe.