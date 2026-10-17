Reinier revela bastidores de como 'virou a chave' no Atlético-MG: "Tinham outros clubes, mas..."

Reinier vive um momento de afirmação no Atlético-MG. Destaque da vitória por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque, na última quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, o atacante superou um início conturbado em Belo Horizonte e se tornou peça importante da equipe.

Aos 24 anos, o jogador soma dez gols e quatro assistências na temporada, seus melhores números desde o início da carreira. Oito dessas participações em gols aconteceram após a Copa, período em que ganhou espaço e passou a corresponder às oportunidades recebidas.

Contratado junto ao Real Madrid em agosto de 2025, Reinier chegou ao Galo em busca de uma retomada após passagens discretas pelo futebol europeu. O início, porém, foi marcado por dificuldades dentro e fora de campo. Agora, o atacante afirma viver o melhor momento da carreira, mesmo após ter brilhado pelo Flamengo.

"Tive momentos maravilhosos no Flamengo, mas posso dizer que sim (meu auge)", declarou.

O jogador também destacou a importância da confiança depositada pelo Atlético e afirmou que já via o clube como uma oportunidade de recomeço antes mesmo de chegar a Belo Horizonte.

"Eu sou muito grato ao Atlético porque, no momento em que eu precisava de alguém, o Atlético apostou em mim e me abraçou. Desde quando a gente começou a conversar com o Atlético e com o Paulo Bracks, eu falei para o meu pai que o Atlético seria uma ótima opção. Tinham outros clubes, mas, depois que eu tive a conversa com todo mundo do Atlético, no fundo eu já sabia que aqui em BH, com a torcida também, podia ser a minha retomada. Eu me senti abraçado. Desde o momento em que eu cheguei no aeroporto eu me senti em casa. O Atlético é um clube que eu sou muito grato", afirmou.