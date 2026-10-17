Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1083096167.jpgSports Press Photo
Luis Felipe Gonçalves

Reinier revela bastidores de como 'virou a chave' no Atlético-MG: "Tinham outros clubes, mas..."

Atlético-MG
Reinier
Montevideo City Torque x Atlético-MG
Montevideo City Torque
Copa Sul-Americana

Atacante vive melhor fase da carreira, fala sobre o sonho de voltar à seleção e revela foco total no Galo

Reinier vive um momento de afirmação no Atlético-MG. Destaque da vitória por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque, na última quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, o atacante superou um início conturbado em Belo Horizonte e se tornou peça importante da equipe.

Aos 24 anos, o jogador soma dez gols e quatro assistências na temporada, seus melhores números desde o início da carreira. Oito dessas participações em gols aconteceram após a Copa, período em que ganhou espaço e passou a corresponder às oportunidades recebidas.

Contratado junto ao Real Madrid em agosto de 2025, Reinier chegou ao Galo em busca de uma retomada após passagens discretas pelo futebol europeu. O início, porém, foi marcado por dificuldades dentro e fora de campo. Agora, o atacante afirma viver o melhor momento da carreira, mesmo após ter brilhado pelo Flamengo.

"Tive momentos maravilhosos no Flamengo, mas posso dizer que sim (meu auge)", declarou.

O jogador também destacou a importância da confiança depositada pelo Atlético e afirmou que já via o clube como uma oportunidade de recomeço antes mesmo de chegar a Belo Horizonte.

"Eu sou muito grato ao Atlético porque, no momento em que eu precisava de alguém, o Atlético apostou em mim e me abraçou. Desde quando a gente começou a conversar com o Atlético e com o Paulo Bracks, eu falei para o meu pai que o Atlético seria uma ótima opção. Tinham outros clubes, mas, depois que eu tive a conversa com todo mundo do Atlético, no fundo eu já sabia que aqui em BH, com a torcida também, podia ser a minha retomada. Eu me senti abraçado. Desde o momento em que eu cheguei no aeroporto eu me senti em casa. O Atlético é um clube que eu sou muito grato", afirmou.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1084543136.jpgSports Press Photo

    Reviravolta no Galo

    A retomada de Reinier passou por um episódio delicado em agosto, quando ainda era reserva e estava havia quatro meses sem marcar. Durante o empate sem gols com o Juventude, na Arena MRV, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante xingou um torcedor que o cobrava enquanto ele fazia um trabalho de aquecimento.

    O clube advertiu o jogador, que pediu desculpas publicamente nas redes sociais. A atitude, porém, provocou críticas de parte da torcida e aumentou a pressão sobre sua permanência em Belo Horizonte.

    Dois meses depois, Reinier revelou que o apoio dos pais foi fundamental para superar o episódio e recuperar a confiança.

    "Foi um momento complicado, meu pai e minha mãe não estavam aqui em BH. A primeira coisa que eles fizeram foi pegar um voo para cá. Eles sabem que era um momento complicado e que eles tinham que estar comigo. Eles sabiam que eu estava errado, mas família é família. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram desde pequeno e nessa fase não foi diferente. A união da minha família me ajudou a ter essa virada de chave fora e dentro do campo", contou.

    Além do suporte familiar e da reconciliação com os torcedores, o atacante apontou a sequência de jogos como um fator decisivo para sua evolução. Depois de cinco anos no futebol europeu, ele destacou que, pela primeira vez, conseguiu disputar uma temporada inteira pelo mesmo clube.

    "A sequência é muito importante para os jogadores. Faz cinco anos que eu fui para a Europa e não tive essa sequência. É a primeira vez que eu fico mais de um ano em um clube e isso é muito importante. Esse ano foi a primeira vez que eu fiz uma temporada inteira em um mesmo time. Pude conhecer mais meus companheiros, ter afinidade também. Essa sequência é muito importante para mim e para todos os jogadores", afirmou.

    Assista Libertadores e Copa Sul-AmericanaAssine já!
  • imago-sport-1005146374.jpgPro Shots

    Sonhando com a seleção

    O crescimento de Reinier também passa pelas exigências do técnico Eduardo Domínguez e pelo aumento de minutos em campo. Com mais oportunidades e confiança, o atacante voltou a alimentar o sonho de defender a seleção brasileira.

    "Agradeço a Deus por tudo que vivi até aqui e por tudo que conquistei. Mas um dos meus sonhos é voltar a jogar pela seleção. É um dos meus sonhos, e para realizá-lo preciso continuar trabalhando duro no Atlético", disse.

    O bom momento também pode recolocá-lo no radar do futebol europeu. Questionado sobre a possibilidade de voltar ao Real Madrid ou atuar novamente na Espanha, Reinier não descartou o cenário, mas garantiu que não pensa nisso agora.

    "Por que não? Quem não gostaria? (Jogar no Real ou na La Liga). Mas agora não é o momento, e estou 100% focado no Atlético, que depositou sua confiança em mim e no meu futebol e fez um grande esforço para me contratar. Farei tudo o que puder para retribuir essa confiança e esse carinho", afirmou.

  • imago-sport-1084543148.jpgSports Press Photo

    Em busca de títulos

    A passagem pelo Atlético representa uma oportunidade de reconstrução para Reinier, que não conseguiu se firmar nas experiências europeias. Além do Real Madrid Castilla, o atacante passou por Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada. Ao longo desse período, disputou 108 partidas e marcou nove gols.

    No Galo, os números são diferentes. Com dez gols em 41 jogos e quatro assistências, Reinier divide a artilharia da equipe na temporada com Bernard. O atacante também ganhou espaço como titular e se consolidou na disputa pela posição, deixando Cassierra para trás.

    "Nosso grupo está muito unido. Eu e o Bernard nos entendemos bem. Passamos por momentos complicados. Trabalhamos e estamos desfrutando de um belo momento. Tive altos e baixos, mas acho que agora encaixei bem de falso nove", avaliou.

    Agora, Reinier busca conquistar seu primeiro título com a camisa alvinegra. O Atlético segue vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, duas oportunidades para coroar a retomada individual com uma conquista coletiva.

    "Viver uma semifinal de Sul-Americana é um momento único. Trabalhei muito para desfrutar esse momento. A gente não se classificou ainda. Temos outro jogo importante pelo Brasileiro, que é o nosso objetivo também. Sabemos que não está nada decidido, que vai ser um jogo difícil na casa deles", concluiu.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
CAT

CAT

Copa Sul-Americana

21 de out. de 2026

CAM

CAM