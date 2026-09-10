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Real Madrid deve oferecer renovação de contrato a Thibaut Courtois após heroísmo contra a Inter
Real Madrid planeja extensão de contrato de Courtois
Courtois tem sido o alicerce indiscutível da defesa do Madrid na última década. Após sua atuação espetacular contra a Inter, a direção esportiva do clube está pronta para garantir seu futuro de longo prazo no Santiago Bernabéu.
Segundo informações da Cope, o gigante espanhol está disposto a iniciar conversas por renovação nos próximos dias. O principal objetivo é estender seu contrato atual, garantindo que o jogador de 33 anos continue sendo um ativo vital por muitos anos.
Garantir a assinatura do goleiro eliminaria qualquer debate remanescente sobre sua posição. Isso também abre caminho para que Courtois complete pelo menos uma histórica décima temporada defendendo o gol do Real Madrid.
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Pressionando por um processo de renovação rápido
A urgência para renovar com Courtois decorre de sua forma incrivelmente consistente no início da atual temporada. Sua atuação magistral nas defesas contra a Inter apenas destacou o que a cúpula do Madrid já sabia.
O mesmo relatório indica que a diretoria do clube está preparada para fazer uma abordagem formal imediatamente. Espera-se que os contatos iniciais entre as duas partes aconteçam nas próximas horas para delinear a estrutura de um novo acordo.
Há um desejo mútuo de fechar o acordo rapidamente. O Real Madrid reconhece que amarrar um dos melhores goleiros do mundo é prioridade absoluta para sua continuidade de sucesso nas competições nacionais e europeias.
Comprometimento total com a causa do Madrid
A dedicação de Courtois ao Madrid só se aprofundou nos últimos meses. Após deixar oficialmente a seleção da Bélgica, o veterano goleiro agora está totalmente focado em sua carreira no clube.
Essa abordagem focada exclusivamente em um objetivo se traduziu em atuações de elite em campo, provando que a idade é apenas um número. Atualmente com 34 anos, Courtois segue no auge de sua forma física e técnica.
Tradicionalmente, goleiros desfrutam de carreiras mais longas no mais alto nível em comparação com jogadores de linha. Consequentemente, sua idade mais avançada não é vista como uma preocupação pela comissão técnica do Madrid nem pela diretoria.
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Negociações podem incluir pequeno debate contratual
Embora o plano inicial do Madrid seja oferecer uma renovação de um ano, até a temporada 2027-28, as negociações podem exigir algum compromisso. O clube tradicionalmente prefere administrar jogadores mais velhos em uma base rígida de ano a ano.
No entanto, diante de seu desempenho excepcional, Courtois está em uma posição forte para negociar. O belga pode, de forma lógica, pedir uma renovação garantida de dois anos para ter estabilidade total no capítulo final de sua carreira.
É esperada uma pequena queda de braço nos bastidores, mas os dois lados estão fundamentalmente alinhados quanto ao desfecho. No fim, uma solução rápida parece altamente provável, permitindo que Courtois siga dominando debaixo das traves na capital espanhola.
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