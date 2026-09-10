Real Madrid deve oferecer renovação de contrato a Thibaut Courtois após heroísmo contra a Inter

Courtois tem sido o alicerce indiscutível da defesa do Madrid na última década. Após sua atuação espetacular contra a Inter, a direção esportiva do clube está pronta para garantir seu futuro de longo prazo no Santiago Bernabéu.

Segundo informações da Cope, o gigante espanhol está disposto a iniciar conversas por renovação nos próximos dias. O principal objetivo é estender seu contrato atual, garantindo que o jogador de 33 anos continue sendo um ativo vital por muitos anos.

Garantir a assinatura do goleiro eliminaria qualquer debate remanescente sobre sua posição. Isso também abre caminho para que Courtois complete pelo menos uma histórica décima temporada defendendo o gol do Real Madrid.