Tendo chegado de Merseyside no verão passado em um contrato de seis anos, Alexander-Arnold passou por uma temporada desafiadora, marcada por lesões e ajustes táticos. No entanto, a cúpula do clube acredita que as qualidades que fizeram dele um dos principais armadores da Europa acabarão prevalecendo.

Pessoas de dentro do clube observaram que o Real Madrid vê as dificuldades iniciais de Alexander-Arnold como parte de um necessário período de adaptação, e não como um motivo para negociá-lo, acrescentando que o jogador segue adaptado à capital espanhola.