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Real Madrid descarta conversa sobre vender Trent Alexander-Arnold apesar da forte concorrência e dos vínculos com o Liverpool
Mantendo-se firme sobre o futuro de Alexander-Arnold
De acordo com o teamtalk.com, o Real Madrid descartou com firmeza as especulações sobre o futuro imediato de Trent Alexander-Arnold à medida que a janela de transferências se aproxima do fim. Apesar dos rumores de um retorno surpreendente ao Liverpool ou de uma possível ida para o Newcastle United, fontes do clube indicam que uma saída está completamente fora de cogitação. O Real Madrid segue totalmente comprometido com o internacional inglês e vê sua temporada de estreia desafiadora na Espanha como um obstáculo temporário, e não como um motivo para vendê-lo.
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Apoiando o lateral em meio à adversidade
Tendo chegado de Merseyside no verão passado em um contrato de seis anos, Alexander-Arnold passou por uma temporada desafiadora, marcada por lesões e ajustes táticos. No entanto, a cúpula do clube acredita que as qualidades que fizeram dele um dos principais armadores da Europa acabarão prevalecendo.
Pessoas de dentro do clube observaram que o Real Madrid vê as dificuldades iniciais de Alexander-Arnold como parte de um necessário período de adaptação, e não como um motivo para negociá-lo, acrescentando que o jogador segue adaptado à capital espanhola.
Enfrentando uma nova competição sob o comando de Mourinho
O desafio para o jogador de 27 anos se intensificou após a chegada do novo técnico Jose Mourinho e a contratação do lateral-direito Denzel Dumfries, da Inter de Milão. Com Dumfries atualmente ganhando a preferência no time titular, Alexander-Arnold se vê lutando para garantir minutos consistentes no Santiago Bernabéu. O Real Madrid está lhe dando tempo para se adaptar, embora o jogador entenda que precisa elevar seu nível para conquistar o exigente treinador português.
- AFP
Focando no caminho à frente na Espanha
Com as portas de saída para pretendentes da Premier League praticamente fechadas, reforçadas por estruturas salariais complicadas e pela falta de interesse do Madrid em vendê-lo, o foco imediato do defensor é a recuperação no cenário doméstico. Alexander-Arnold está determinado a lutar por seu lugar sob o comando de Mourinho para reencontrar sua melhor forma. Fazer isso também será vital para voltar à disputa por uma vaga na seleção da Inglaterra, depois de ficar fora das convocações recentes.
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