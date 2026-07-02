A França se prepara para a reta final da Copa do Mundo de 2026, e Cherki afirma com convicção que a motivação da equipe está no auge. O jogador de 22 anos, que teve poucos minutos em campo até agora no torneio, se manifestou por meio de um vídeo compartilhado pela seleção francesa para mobilizar o apoio da torcida antes do confronto das oitavas de final contra o Paraguai.

“Essa classificação é magnífica, estamos nas oitavas de final da Copa do Mundo”, disse o craque do Manchester City. “Estamos com fome, com muita, muita fome. Estamos na fase final da Copa do Mundo. Quem vencer fica, quem perder, que tenha boas férias! No momento, acho que as pessoas provavelmente não percebem, mas estamos com uma fome louca.”



