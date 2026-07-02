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Rayan Cherki está “muito ansioso” para conquistar a Copa do Mundo, enquanto a França se prepara para o confronto nas oitavas de final
Cherki demonstra vontade de disputar a Copa do Mundo
A França se prepara para a reta final da Copa do Mundo de 2026, e Cherki afirma com convicção que a motivação da equipe está no auge. O jogador de 22 anos, que teve poucos minutos em campo até agora no torneio, se manifestou por meio de um vídeo compartilhado pela seleção francesa para mobilizar o apoio da torcida antes do confronto das oitavas de final contra o Paraguai.
“Essa classificação é magnífica, estamos nas oitavas de final da Copa do Mundo”, disse o craque do Manchester City. “Estamos com fome, com muita, muita fome. Estamos na fase final da Copa do Mundo. Quem vencer fica, quem perder, que tenha boas férias! No momento, acho que as pessoas provavelmente não percebem, mas estamos com uma fome louca.”
- AFP
O incidente envolvendo Deschamps
A mensagem desafiadora surge na esteira de um momento que viralizou após a vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia na fase de grupos, quando Cherki pareceu recusar o aperto de mão de Deschamps. As imagens do incidente geraram especulações generalizadas de que o meio-campista estaria insatisfeito com seu papel secundário na América do Norte.
No entanto, uma reportagem do L’Equipe sugere que a comissão técnica francesa não tenha levado o gesto a mal. Entende-se que Cherki vem lidando com uma situação “muito difícil” fora de campo, que tem lhe causado noites sem dormir. A recusa foi vista por pessoas próximas ao jogador como um sinal de frustração pessoal, e não como um ato direto de desafio contra seu técnico.
Foco no coletivo
Apesar de ser considerado um dos jovens talentos mais promissores da Premier League, Cherki tem enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo com os Bleus. O ex-jogador do Lyon ainda não foi titular no torneio, ficando atrás de nomes como Michael Olise e Bradley Barcola na hierarquia do time.
Deschamps, no entanto, continua focado na força coletiva de seu elenco. Ao abordar o clima geral da equipe, o técnico disse: “Os jogadores podem estar decepcionados por não estarem jogando o suficiente ou por não estarem jogando de forma alguma; pode haver frustrações, mas a força coletiva é fundamental.”
- Getty Images
Todos os olhos voltados para o confronto contra o Paraguai
A França agora viajará para Filadélfia para enfrentar o Paraguai, com uma vaga nas quartas de final em jogo. A seleção sul-americana representará um duro teste para a solidez defensiva da França, mas os comentários de Cherki sugerem um grupo totalmente unido na busca pelo terceiro título mundial.
À medida que o torneio entra na fase eliminatória, o foco dentro do elenco está na eficiência na finalização. Com craques como Kylian Mbappé liderando o ataque, a França continua sendo a equipe a ser batida, desde que consiga canalizar a “fome louca” de Cherki para uma atuação vitoriosa no sábado.