O Príncipe de Gales esteve presente no Estádio de Wembley no sábado, na qualidade de patrono da Federação Inglesa de Futebol.

Depois que o Manchester City garantiu uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Chelsea, o Príncipe William subiu ao pódio para entregar as medalhas e o icônico troféu à equipe de Pep Guardiola.

Embora a cerimônia seja normalmente estritamente formal, Cherki decidiu quebrar o protocolo para registrar uma lembrança daquela tarde histórica.

Enquanto a longa fila de jogadores vitoriosos passava diante da realeza, o meio-campista francês ergueu seu iPhone após apertar a mão de William. O Príncipe, vestido com um terno elegante para a ocasião, ficou feliz em atender ao pedido, exibindo um sorriso para a câmera ao lado do jogador triunfante.















