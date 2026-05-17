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Rayan Cherki compartilha uma selfie divertida que tirou com o príncipe William durante a cerimônia de entrega do troféu da FA Cup do Manchester City
Um encontro real em Wembley
O Príncipe de Gales esteve presente no Estádio de Wembley no sábado, na qualidade de patrono da Federação Inglesa de Futebol.
Depois que o Manchester City garantiu uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Chelsea, o Príncipe William subiu ao pódio para entregar as medalhas e o icônico troféu à equipe de Pep Guardiola.
Embora a cerimônia seja normalmente estritamente formal, Cherki decidiu quebrar o protocolo para registrar uma lembrança daquela tarde histórica.
Enquanto a longa fila de jogadores vitoriosos passava diante da realeza, o meio-campista francês ergueu seu iPhone após apertar a mão de William. O Príncipe, vestido com um terno elegante para a ocasião, ficou feliz em atender ao pedido, exibindo um sorriso para a câmera ao lado do jogador triunfante.
- AFP
As preferências futebolísticas do príncipe William
Apesar de seu papel neutro na final da FA Cup, é de conhecimento geral que o príncipe William é torcedor de longa data do Aston Villa.
No entanto, seu companheiro habitual nos dias de jogo, o príncipe George, esteve notavelmente ausente das arquibancadas de Wembley desta vez, apesar de ter assistido à final de 2024.
William já falou várias vezes sobre o crescente interesse de seus filhos pelo futebol e como eles poderão escolher seus próprios times. Em entrevista anterior à TNT Sports, o príncipe admitiu: “Estou genuinamente aberto a quem quer que eles torçam. Sou um pouco tendencioso, mas como eles vão aos jogos do Villa, provavelmente vão torcer pelo Villa.”
"Tento não ser muito parcial!"
A partida em Wembley teve um toque de ironia especial para a família real, tendo em vista os rumores de que o príncipe George torce pelo Chelsea, adversário do Manchester City.
William já brincou abertamente sobre a escolha do clube do filho mais velho no passado, revelando o atrito bem-humorado que a rivalidade causa em casa. Durante uma participação na BBC, ele provocou: “Tento não ser muito parcial, disse que ele pode torcer por qualquer time, menos pelo Chelsea, então, naturalmente, ele torce pelo Chelsea.”
- Getty Images Sport
Chelsea sofreu uma goleada em Wembley
Enquanto Cherki e seus companheiros do City comemoravam a conquista do segundo troféu da temporada, após o triunfo na Copa da Liga em março, o Chelsea ficou desanimado. Um gol sublime de Antoine Semenyo, com um toque de bico, garantiu ao City uma vitória merecida em uma tarde em que o Chelsea conseguiu apenas dois chutes a gol. Os Blues esperam ter uma campanha muito melhor na temporada 2026-27, após a confirmação da contratação de Xabi Alonso como seu novo técnico.