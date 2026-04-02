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Rashford tem a palavra final sobre o retorno do astro marroquino ao Barcelona

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O Barcelona pensa em trazer de volta seu ex-jogador

O Barcelona pretende reforçar seu ataque durante o próximo verão, antecipando a possibilidade de não conseguir manter Marcus Rashford.

Rashford joga pelo Barcelona por empréstimo, vindo do Manchester United.

De acordo com a ESPN, o Barcelona adicionou o marroquino Abdel Samad El Zalzouli, estrela do Real Betis, à sua lista de alvos para o próximo verão.

Al-Zalzouli tem 24 anos e disputou 14 partidas pelo Barcelona antes de se transferir para o Real Betis em 2023.

Como parte desse acordo, o Barcelona ainda detém 20% de qualquer futura transferência, caso o jogador da seleção marroquina decida deixar o Real Betis.

  • RCD Mallorca v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Zalzouli entra na agenda de transferências do Barcelona para o verão

    A ESPN revelou recentemente que o Barcelona está empenhado em realizar duas contratações, como parte de uma reformulação do ataque para a próxima temporada.

    O Barcelona está em busca de um ala de destaque para dar profundidade ao time atrás de Lamine Yamal e Raphinha, além de querer contratar um atacante de ponta, enquanto aguarda o desfecho da situação de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

    A emissora destacou que El Zalzuli, que marcou 23 gols em 117 partidas pelo Real Betis, se encaixa perfeitamente no que o Barcelona procura para as laterais, como um jogador veloz, habilidoso e com dribles para superar os adversários.

    Muito dependerá do que acontecerá com o futuro de Rashford, já que o Barcelona possui a opção de converter o empréstimo em transferência definitiva por 30 milhões de euros, e a decisão deve ser tomada antes de 15 de junho.

    Além de Zalzuli, há outras opções, incluindo Jan Vergili, que deixou o Barcelona para ir para o Mallorca no verão passado, e Víctor Muñoz, do Osasuna, que já jogou pelo Real Madrid e pelo Barcelona.

    Além de um ala, a opção preferida para a ponta de lança do Barcelona é Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. 

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