A ESPN revelou recentemente que o Barcelona está empenhado em realizar duas contratações, como parte de uma reformulação do ataque para a próxima temporada.

O Barcelona está em busca de um ala de destaque para dar profundidade ao time atrás de Lamine Yamal e Raphinha, além de querer contratar um atacante de ponta, enquanto aguarda o desfecho da situação de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

A emissora destacou que El Zalzuli, que marcou 23 gols em 117 partidas pelo Real Betis, se encaixa perfeitamente no que o Barcelona procura para as laterais, como um jogador veloz, habilidoso e com dribles para superar os adversários.

Muito dependerá do que acontecerá com o futuro de Rashford, já que o Barcelona possui a opção de converter o empréstimo em transferência definitiva por 30 milhões de euros, e a decisão deve ser tomada antes de 15 de junho.

Além de Zalzuli, há outras opções, incluindo Jan Vergili, que deixou o Barcelona para ir para o Mallorca no verão passado, e Víctor Muñoz, do Osasuna, que já jogou pelo Real Madrid e pelo Barcelona.

Além de um ala, a opção preferida para a ponta de lança do Barcelona é Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

Leia também

A contradição de “A Aranha” confunde o Barcelona antes da batalha