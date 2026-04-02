O Barcelona pretende reforçar seu ataque durante o próximo verão, antecipando a possibilidade de não conseguir manter Marcus Rashford.
Rashford joga pelo Barcelona por empréstimo, vindo do Manchester United.
De acordo com a ESPN, o Barcelona adicionou o marroquino Abdel Samad El Zalzouli, estrela do Real Betis, à sua lista de alvos para o próximo verão.
Al-Zalzouli tem 24 anos e disputou 14 partidas pelo Barcelona antes de se transferir para o Real Betis em 2023.
Como parte desse acordo, o Barcelona ainda detém 20% de qualquer futura transferência, caso o jogador da seleção marroquina decida deixar o Real Betis.