Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-AUS-BRA-FRIENDLY-TRAININGAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

Raphinha recebe a camisa 10 de Neymar enquanto o Brasil confirma a numeração para os amistosos contra Austrália e Índia

Raphinha
Neymar
Austrália x Brasil
Austrália
Brasil
Amistosos
Índia x Brasil
Índia
Austrália x Brasil

O atacante do Barcelona Raphinha recebeu a icônica camisa 10 da seleção brasileira para os próximos amistosos na Oceania e na Ásia. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a atualização da numeração do elenco após o ciclo da Copa do Mundo, sinalizando uma mudança significativa na responsabilidade ofensiva à medida que figuras mais experientes dão lugar a uma formação renovada.

  • Uma nova era para a icônica camisa 10

    A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou oficialmente a numeração do elenco de 26 jogadores que viajará para os próximos amistosos internacionais. Raphinha assume a lendária camisa 10, associada a Neymar por mais de uma década, enquanto o prodígio do Real Madrid Endrick herda a camisa 9 de Matheus Cunha, que não foi incluído nesta data Fifa. Essa reorganização tática sinaliza uma transição significativa em toda a linha de ataque do Brasil após a conclusão de sua campanha na Copa do Mundo.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083683683.jpgSports Press Photo

    Evolução tática sinaliza nova hierarquia

    Entregar a Raphinha uma camisa icônica, já vestida por lendas como Pelé e Ronaldinho, reforça a crescente importância do atacante do Barcelona na seleção nacional. A comissão técnica vê o jogador de 29 anos como seu principal catalisador criativo para desmontar as defesas adversárias durante uma transição em curso na liderança dentro de campo. Enquanto isso, confiar a Endrick a camisa de centroavante destaca um compromisso claro em desenvolver o adolescente como a referência ofensiva de longo prazo do Brasil.

  • Distribuição do elenco revela núcleo jovem

    Além das mudanças de destaque no ataque, a numeração do elenco reforça um movimento mais amplo de juventude dentro da seleção. A estrela em ascensão Estevao fica com a camisa 11, enquanto Vinicius Junior mantém sua tradicional camisa 7. Na defesa, os pilares do setor Marquinhos e Gabriel Magalhaes seguem com as camisas 4 e 3, respectivamente, com o goleiro Hugo Souza usando a camisa 1.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-AUS-BRA-FRIENDLY-TRAININGAFP

    Turnê intercontinental apresenta itinerário desafiador

    O time de Carlo Ancelotti inicia sua turnê contra a Austrália em Townsville nesta sexta-feira antes de enfrentar a Austrália novamente em Brisbane quatro dias depois. A viagem intercontinental termina com um confronto contra a Índia em Kolkata no sábado, 3 de novembro. Essa agenda exigente oferece à comissão técnica uma plataforma crucial para testar novas combinações táticas antes de futuros compromissos competitivos.