Raphinha recebe a camisa 10 de Neymar enquanto o Brasil confirma a numeração para os amistosos contra Austrália e Índia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou oficialmente a numeração do elenco de 26 jogadores que viajará para os próximos amistosos internacionais. Raphinha assume a lendária camisa 10, associada a Neymar por mais de uma década, enquanto o prodígio do Real Madrid Endrick herda a camisa 9 de Matheus Cunha, que não foi incluído nesta data Fifa. Essa reorganização tática sinaliza uma transição significativa em toda a linha de ataque do Brasil após a conclusão de sua campanha na Copa do Mundo.