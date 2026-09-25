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Raphinha recebe a camisa 10 de Neymar enquanto o Brasil confirma a numeração para os amistosos contra Austrália e Índia
Uma nova era para a icônica camisa 10
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou oficialmente a numeração do elenco de 26 jogadores que viajará para os próximos amistosos internacionais. Raphinha assume a lendária camisa 10, associada a Neymar por mais de uma década, enquanto o prodígio do Real Madrid Endrick herda a camisa 9 de Matheus Cunha, que não foi incluído nesta data Fifa. Essa reorganização tática sinaliza uma transição significativa em toda a linha de ataque do Brasil após a conclusão de sua campanha na Copa do Mundo.
- Sports Press Photo
Evolução tática sinaliza nova hierarquia
Entregar a Raphinha uma camisa icônica, já vestida por lendas como Pelé e Ronaldinho, reforça a crescente importância do atacante do Barcelona na seleção nacional. A comissão técnica vê o jogador de 29 anos como seu principal catalisador criativo para desmontar as defesas adversárias durante uma transição em curso na liderança dentro de campo. Enquanto isso, confiar a Endrick a camisa de centroavante destaca um compromisso claro em desenvolver o adolescente como a referência ofensiva de longo prazo do Brasil.
Distribuição do elenco revela núcleo jovem
Além das mudanças de destaque no ataque, a numeração do elenco reforça um movimento mais amplo de juventude dentro da seleção. A estrela em ascensão Estevao fica com a camisa 11, enquanto Vinicius Junior mantém sua tradicional camisa 7. Na defesa, os pilares do setor Marquinhos e Gabriel Magalhaes seguem com as camisas 4 e 3, respectivamente, com o goleiro Hugo Souza usando a camisa 1.
- AFP
Turnê intercontinental apresenta itinerário desafiador
O time de Carlo Ancelotti inicia sua turnê contra a Austrália em Townsville nesta sexta-feira antes de enfrentar a Austrália novamente em Brisbane quatro dias depois. A viagem intercontinental termina com um confronto contra a Índia em Kolkata no sábado, 3 de novembro. Essa agenda exigente oferece à comissão técnica uma plataforma crucial para testar novas combinações táticas antes de futuros compromissos competitivos.
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