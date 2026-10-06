"Ele se aqueceu em ritmo lentíssimo, não estava com as chuteiras prontas. Isso deixou a comissão técnica da seleção francesa furiosa, porque não conseguia entender por que ele demorava tanto para se aquecer", explicou durante o programa After Foot, na noite de segunda-feira, na RMC. O jogador do Milan entrou em campo poucos instantes antes do terceiro gol francês, marcado por Michael Olise, e participou da jogada que levou ao quarto gol. Ao apito final, Rabiot foi o primeiro jogador a ser cumprimentado e agradecido por Zidane à beira do campo. Os minutos finais em campo não convenceram totalmente Daniel Riolo, comentarista do programa "After", segundo quem o vice-campeão do mundo de 2022 não deve mais ser titular. "É preciso virar a página com Rabiot, colocar Da Cunha à frente da defesa e Camavinga como meia".



