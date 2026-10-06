O meio-campista do Milan Adrien Rabiot irrita a comissão técnica de Zinedine Zidane. Segundo Jean-Louis Tourre, narrador da partida pela RMC, os momentos que antecederam sua entrada em campo no lugar de Camavinga, aos 43 minutos do segundo tempo da partida vencida de virada por 4 a 1 contra a Bélgica, teriam irritado bastante os auxiliares do técnico.
Rabiot irrita a comissão técnica de Zidane: "Demorou demais para se aquecer". A imprensa francesa: "Não é mais titular"
Lento demais para esquentar
"Ele se aqueceu em ritmo lentíssimo, não estava com as chuteiras prontas. Isso deixou a comissão técnica da seleção francesa furiosa, porque não conseguia entender por que ele demorava tanto para se aquecer", explicou durante o programa After Foot, na noite de segunda-feira, na RMC. O jogador do Milan entrou em campo poucos instantes antes do terceiro gol francês, marcado por Michael Olise, e participou da jogada que levou ao quarto gol. Ao apito final, Rabiot foi o primeiro jogador a ser cumprimentado e agradecido por Zidane à beira do campo. Os minutos finais em campo não convenceram totalmente Daniel Riolo, comentarista do programa "After", segundo quem o vice-campeão do mundo de 2022 não deve mais ser titular. "É preciso virar a página com Rabiot, colocar Da Cunha à frente da defesa e Camavinga como meia".
Não é mais titular
Titular absoluto sob o comando de Didier Deschamps, Adrien Rabiot (31 anos) alternou momentos no primeiro período de treinos da era Zinédine Zidane. O meio-campista começou como titular contra a Turquia (1 a 0) e a Itália (1 a 1), mas ficou no banco no duelo de Bruxelas vencido contra a Bélgica (1 a 0). Ontem, no Stade de France, ele entrou em campo no fim da partida contra os belgas (4 a 1), substituindo Eduardo Camavinga aos 88 minutos.
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