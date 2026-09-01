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Flamengo 2Getty/GOAL
Luis Felipe Gonçalves

Quem são Anthony Valencia e Joaquin Freitas, apostas de Boto no Flamengo para a reta final da temporada

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Caras novas do Rubro-Negro já estão no Rio de Janeiro e chegam como apostas para ampliar o elenco e desenvolver novos talentos

O Flamengo mudou a estratégia no mercado de transferências e aposta em dois jovens atacantes para reforçar o elenco na reta final da temporada. Anthony Valencia e Joaquín Freitas já estão no Rio de Janeiro e foram anunciados oficialmente pelo clube nesta terça-feira (1°).

As contratações acontecem depois das saídas de Gonzalo Plata, negociado com o Dínamo de Moscou, da Rússia, e Wallace Yan, encaminhado ao Red Bull Bragantino. Os dois novos jogadores chegam com perfis diferentes, mas carregam o mesmo status dentro do planejamento rubro-negro: são atletas jovens, com potencial de desenvolvimento e margem para valorização.

Anthony Valencia tem 23 anos e estava no Royal Antwerp, da Bélgica. Joaquín Freitas, de apenas 19, pertencia ao River Plate, da Argentina. O Flamengo trabalha para regularizar os dois rapidamente, já que o prazo da Conmebol para inscrições nas quartas de final da Libertadores termina no dia 4 de setembro, enquanto a janela brasileira segue aberta até o dia 11.

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    Colombiano substituto de Plata

    Apesar de equatoriano, Anthony Valencia é tratado como uma das opções para ocupar o espaço deixado por Gonzalo Plata. O atacante de 23 anos foi revelado pelo Independiente del Valle e, curiosamente, reencontrará o clube equatoriano nas quartas de final da Libertadores.

    Valencia chamou atenção ainda nas categorias de base do Independiente del Valle e acabou negociado com o Royal Antwerp quando atingiu a maioridade. Na Bélgica, inicialmente passou pelas equipes de formação antes de chegar ao elenco profissional, em 2022.

    O atacante teve bons momentos no clube, mas também conviveu com problemas físicos. Em 2025, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho e precisou passar por um longo período de recuperação.

    Na temporada, Valencia registrou 13 gols e sete assistências pelo Royal Antwerp. Ele também esteve no grupo do Equador na Copa do Mundo de 2026, embora não tenha entrado em campo. Plata, inclusive, era um dos concorrentes por posição na seleção equatoriana.

    Canhoto, Valencia atua preferencialmente pelo lado direito do ataque. Velocidade, drible e capacidade de jogar no um contra um estão entre suas principais características. Embora seja mais acostumado a atuar aberto, também já exerceu funções mais centrais pela seleção.

    O Flamengo desembolsará cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atacante. O Royal Antwerp ainda terá direito a 15% de uma eventual mais-valia em uma futura venda.

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  • River Plate v Velez Sarsfield - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Promessa argentina para o futuro

    Joaquín Freitas é ainda mais jovem e chega ao Flamengo com status de uma das principais apostas para o futuro. Aos 19 anos, o atacante teve uma ascensão rápida no River Plate e já chegou a ser convocado para a seleção principal da Argentina.

    Freitas foi revelado pelo Acassuso, da segunda divisão argentina, e chamou a atenção do River em 2024. Inicialmente contratado para a equipe sub-20, ele rapidamente ganhou espaço e chegou ao elenco profissional.

    Na base do River, o atacante marcou 11 gols e deu três assistências em 34 partidas como centroavante. O desempenho acelerou sua promoção ao time principal, ainda sob o comando de Marcelo Gallardo.

    Entre os profissionais, Freitas disputou 29 jogos e marcou um gol. Apesar dos números modestos, tornou-se um dos jogadores mais queridos pela torcida e recebeu oportunidades em diferentes posições do ataque.

    "Força, velocidade, imprevisibilidade e, claro, muita personalidade permitiram que ele disputasse 30 partidas pelo River Plate nesse curto período, marcando um gol e dando duas assistências. E, muitas vezes, atuando em posições que não eram naturalmente as suas preferidas, como a de ponta-direita", explicou Balbi, destacando a versatilidade do atacante.

    Freitas também já teve uma oportunidade na seleção argentina. Em junho, entrou nos minutos finais da vitória sobre Honduras, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo.

    A trajetória do jogador no River tem ainda uma participação conhecida do torcedor do Flamengo. Javier Pinola, ex-zagueiro do clube argentino e personagem da final da Libertadores de 2019, foi um dos responsáveis por identificar o potencial do atacante.

    Na época, o River pagou apenas US$ 100 mil, cerca de R$ 520 mil, ao Acassuso para contratar Freitas. Agora, o Flamengo fará um investimento muito maior.

    Segundo a ESPN, o negócio foi fechado em US$ 8 milhões fixos (cerca de R$ 41 milhões), com possibilidade de chegar a US$ 15 milhões (R$ 77,8 milhões) caso o jogador cumpra metas estabelecidas no contrato.

  • imago-sport-1074824065.jpgRebeca Schumacker

    Planejamento de Boto no mercado

    As contratações de Valencia e Freitas representam uma mudança de rota do Flamengo nesta janela. O clube começou o período buscando jogadores de grande impacto e tentou as contratações de Thiago Almada e Luiz Henrique, mas não conseguiu concluir os negócios.

    Depois das dificuldades, o departamento de futebol passou a trabalhar de maneira mais intensa na identificação de jogadores com potencial de desenvolvimento. É justamente nesse cenário que aparecem os dois novos reforços.

    A estratégia também se aproxima de uma das características que levaram José Boto ao Flamengo: encontrar jogadores antes de eles atingirem o auge da carreira e, consequentemente, antes de seus valores de mercado dispararem.

    As promessas não chegam, portanto, apenas para preencher as vagas deixadas por Plata e Wallace Yan. As duas operações representam um investimento de aproximadamente 13 milhões de euros em valores fixos, podendo aumentar de acordo com metas e bônus.

    O Flamengo não abandonou a busca por jogadores de maior impacto, mas passou a combinar esse tipo de contratação com apostas identificadas pelo departamento de scout.

    O objetivo é encontrar atletas capazes de contribuir esportivamente no presente, mas que também tenham potencial para evoluir, ganhar espaço no elenco e aumentar seu valor de mercado.

    Nesse sentido, Valencia e Freitas se encaixam no perfil procurado por Boto: jovens, com experiência em mercados competitivos e características que podem ser desenvolvidas ao longo dos próximos anos.

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