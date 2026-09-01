Quem são Anthony Valencia e Joaquin Freitas, apostas de Boto no Flamengo para a reta final da temporada

Joaquín Freitas é ainda mais jovem e chega ao Flamengo com status de uma das principais apostas para o futuro. Aos 19 anos, o atacante teve uma ascensão rápida no River Plate e já chegou a ser convocado para a seleção principal da Argentina.

Freitas foi revelado pelo Acassuso, da segunda divisão argentina, e chamou a atenção do River em 2024. Inicialmente contratado para a equipe sub-20, ele rapidamente ganhou espaço e chegou ao elenco profissional.

Na base do River, o atacante marcou 11 gols e deu três assistências em 34 partidas como centroavante. O desempenho acelerou sua promoção ao time principal, ainda sob o comando de Marcelo Gallardo.

Entre os profissionais, Freitas disputou 29 jogos e marcou um gol. Apesar dos números modestos, tornou-se um dos jogadores mais queridos pela torcida e recebeu oportunidades em diferentes posições do ataque.

"Força, velocidade, imprevisibilidade e, claro, muita personalidade permitiram que ele disputasse 30 partidas pelo River Plate nesse curto período, marcando um gol e dando duas assistências. E, muitas vezes, atuando em posições que não eram naturalmente as suas preferidas, como a de ponta-direita", explicou Balbi, destacando a versatilidade do atacante.

Freitas também já teve uma oportunidade na seleção argentina. Em junho, entrou nos minutos finais da vitória sobre Honduras, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo.

A trajetória do jogador no River tem ainda uma participação conhecida do torcedor do Flamengo. Javier Pinola, ex-zagueiro do clube argentino e personagem da final da Libertadores de 2019, foi um dos responsáveis por identificar o potencial do atacante.

Na época, o River pagou apenas US$ 100 mil, cerca de R$ 520 mil, ao Acassuso para contratar Freitas. Agora, o Flamengo fará um investimento muito maior.

Segundo a ESPN, o negócio foi fechado em US$ 8 milhões fixos (cerca de R$ 41 milhões), com possibilidade de chegar a US$ 15 milhões (R$ 77,8 milhões) caso o jogador cumpra metas estabelecidas no contrato.