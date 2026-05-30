Quem é Gabriel Veneno, joia do Atlético-MG apelidada de "Novo Neymar" que chama atenção do Barcelona

Há talentos que esperam o mundo descobri-los. Gabriel Veneno não é um deles. Com apenas 16 anos, o ponta-direita já tem nome circulando nas redações esportivas da Espanha, da Inglaterra e da Alemanha — e o jornal AS, de Madri, foi direto ao ponto ao descrevê-lo como o "Novo Neymar", na publicação que revelou o monitoramento do Barcelona pelo jovem atleta. Não é pouca coisa para alguém que ainda não estreou como profissional e que, há três anos, jogava por uma pequena equipe local da Bahia.

Veneno chegou à Cidade do Galo em 2023, aos 14 anos, depois de passagens relâmpago por Vitória e Santos. Desde então, subiu de categoria em categoria em ritmo acelerado, foi convocado para a seleção brasileira de base e virou o nome mais quente da geração 2009 do clube mineiro — considerada pelo dirigente Paulo Bracks como uma das mais promissoras da história recente do Galo. Enquanto muitos jovens de sua idade ainda buscam uma primeira oportunidade em algum clube de base, Veneno já recusou, por interposta parte do seu clube, propostas de gigantes europeus.

Ainda assim, é preciso comedimento. Veneno tem 16 anos, nunca jogou uma partida profissional oficial e sua trajetória ainda está no começo. O talento é evidente, a pressão já chegou — e o Atlético-MG faz questão de dosar as expectativas. Mas quando um dos jornais esportivos mais importante da Espanha põe o nome de um garoto da base de Belo Horizonte na mesma frase que o de Neymar, algo ali merece atenção.







