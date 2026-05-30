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Gabriel Veneno Atlético-MG 2026Reprodução/Instagram
Joaquim Lira Viana

Quem é Gabriel Veneno, joia do Atlético-MG apelidada de "Novo Neymar" que chama atenção do Barcelona

Especiais e Opinião
NXGN
G. Veneno
Atlético-MG
Barcelona
Brasil

Atacante de 16 anos ainda não jogou sequer um minuto como profissional, mas já fez o suficiente para entrar na mira dos maiores clubes da Europa

Há talentos que esperam o mundo descobri-los. Gabriel Veneno não é um deles. Com apenas 16 anos, o ponta-direita já tem nome circulando nas redações esportivas da Espanha, da Inglaterra e da Alemanha — e o jornal AS, de Madri, foi direto ao ponto ao descrevê-lo como o "Novo Neymar", na publicação que revelou o monitoramento do Barcelona pelo jovem atleta. Não é pouca coisa para alguém que ainda não estreou como profissional e que, há três anos, jogava por uma pequena equipe local da Bahia.

Veneno chegou à Cidade do Galo em 2023, aos 14 anos, depois de passagens relâmpago por Vitória e Santos. Desde então, subiu de categoria em categoria em ritmo acelerado, foi convocado para a seleção brasileira de base e virou o nome mais quente da geração 2009 do clube mineiro — considerada pelo dirigente Paulo Bracks como uma das mais promissoras da história recente do Galo. Enquanto muitos jovens de sua idade ainda buscam uma primeira oportunidade em algum clube de base, Veneno já recusou, por interposta parte do seu clube, propostas de gigantes europeus.

Ainda assim, é preciso comedimento. Veneno tem 16 anos, nunca jogou uma partida profissional oficial e sua trajetória ainda está no começo. O talento é evidente, a pressão já chegou — e o Atlético-MG faz questão de dosar as expectativas. Mas quando um dos jornais esportivos mais importante da Espanha põe o nome de um garoto da base de Belo Horizonte na mesma frase que o de Neymar, algo ali merece atenção.

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  • Gabriel Veneno Atlético-MG 2023Reprodução/Instagram

    Onde tudo começou

    João Gabriel Castro Santos nasceu em 16 de julho de 2009, em Ilhéus, cidade litorânea do sul da Bahia. Cresceu no futebol baiano, atuando em uma escolinha de sua cidade, até ser chamado para integrar o projeto Canarinhos, em Santa Rita de Cássia. Foi descoberto pelos olheiros do Atlético-MG durante a Copa Dois de Julho, competição de base tradicional no estado, jogando pela Seleção de Santa Rita de Cássia. Antes de embarcar para Belo Horizonte, ainda passou brevemente por Vitória e Santos.

    O apelido "Veneno" tem origem em uma história dramática. "Quando eu tinha três anos, na Bahia, estava na casa da minha avó, na roça, brincando. Fiquei cansado, me escorei em um tanque de cimento, que estava quebrado na borda, e coloquei a mão por debaixo da tampa. Só que coloquei a mão em cima de uma cobra, e ela me mordeu, aí tiveram que arrancar meu dedo. Quando fui num campeonato na Bahia, um diretor do Santos colocou esse apelido em mim", disse Gabriel, em entrevista à CBF em 2025.

    Jogando no Atlético desde 2023, Veneno marcou seu primeiro gol em outubro daquele ano, pelo sub-14. Foi promovido ao sub-15 em 2024, ano em que foi promovido ao sub-17 com apenas 15 anos. Em julho de 2025, assinou seu primeiro contrato com o clube mineiro, válido até dezembro de 2028, com multa rescisória de € 60 milhões (R$ 353 milhões).


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  • Gabriel Veneno Brasil Sub-15Reprodução/Instagram

    A grande chance

    Veneno ainda não estreou como profissional, mas já foi relacionado em três partidas — duas em 2025 e uma em 2026 —, ainda quando o time estava sob o comando de Jorge Sampaoli, mas sem chegar a entrar em campo. No início de 2026, foi titular em três dos quatro jogos do Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo sub-20.

    O grande palco da carreira de Gabriel Veneno até agora foi a Copa do Brasil Sub-17 de 2026. O camisa 11 foi destaque nas semifinais contra o Coritiba, dando uma assistência na partida de ida e marcando na partida de volta. Já na final contra o Athletico-PR, disputada no dia 26 de maio, na Arena MRV, Veneno jogou com personalidade, tentou muitos dribles e criou chances de perigo, mas o Atlético perdeu nos pênaltis e ficou com o vice. O camisa 11 foi um dos atletas que não converteu sua cobrança.

    Fora do clube, a seleção brasileira também já faz parte da história de Veneno. Convocado pela primeira vez em junho de 2024, pelo técnico Dudu Patetuci, para defender o Sub-15 na Copa 2 de Julho, o atacante repetiu o chamado no ano seguinte, desta vez pelo Sub-17, na mesma competição. São as primeiras páginas de um vínculo com a camisa amarela que o Brasil espera que dure muito tempo.

    Enquanto se destaca em solo nacional, o interesse europeu chega aos poucos — e antecede o do Barcelona. Em 2025, o Borussia Dortmund ofereceu € 5 milhões (cerca de R$ 29 milhões) por Veneno, proposta que foi recusada pelo Galo, enquanto o Chelsea também fez contatos informais.

    Em fevereiro de 2026, o portal britânico TeamTalk publicou que Arsenal, Manchester City, PSG, Bayern, Atlético de Madrid e Internazionale, entre outros, também haviam feito consultas. O Atlético-MG manteve a posição em todos os casos: o preço é € 20 milhões (cerca de R$ 117 milhões), e o plano é desenvolvê-lo para o profissional antes de vendê-lo.

  • Gabriel Veneno Atlético-MG 2026Reprodução/Instagram

    Pontos fortes

    Como um canhoto que joga pela direita, Veneno tem a facilidade natural de cortar para dentro, buscando espaço para finalizar ou servir um companheiro no lado oposto. Com 1,72m e 67kg, combina explosão de arrancada com habilidades no drible curto, que o dão a capacidade de ganhar pela linha de fundo e infiltrar na área pelos lados.

    O que mais chama atenção, porém, é o controle de bola em alta velocidade. Veneno mantém o domínio sem reduzir o ritmo e é imprevisível nas fintas em movimento, algo que exige coordenação motora e equilíbrio fora do comum para alguém de 16 anos. O modo como carrega a bola realmente se assemelha ao estilo que consagrou Neymar nos seus primeiros anos no Santos.

    Outra característica que se sobressai em Gabriel Veneno é o destemor. Ele tem um grande leque de dribles e não hesita em utilizá-lo. Parado ou em velocidade, tenta dribles plásticos, carretilhas com pouco espaço, canetas e chapéus. Isto, somado a uma melhora na finalização e tomada de decisão, pode torná-lo um jogador letal no futuro.

  • Gabriel Veneno Atlético-MG 2026Reprodução/Instagram

    Espaço para melhorias

    Veneno tem 16 anos e nunca jogou uma partida profissional. Esse é, ao mesmo tempo, o argumento mais óbvio e o mais importante quando se fala em pontos a desenvolver. O talento existe, mas o futebol de base não reproduz a intensidade, o ritmo e a pressão do profissional, e não há atalho para esse aprendizado.

    A eficiência no gol é outro ponto. Somando todas as categorias de base, Veneno tem pouco mais de 10 gols em cerca de 100 partidas — um número que, para um atacante de sua posição, indica um jogador mais voltado à criação do que à finalização. Ampliar o repertório ofensivo e se tornar mais decisivo perto da área é parte natural do amadurecimento, mas precisará de trabalho específico.

    Por fim, outro fator que Veneno deve focar é na resistência. Ele é claramente um driblador muito bom, mas deve se atentar em não virar o jogador "cai-cai". Melhorar no condicionamento físico e aprender a absorver as pancadas dos adversários sem afetar seu equilíbrio é um passo importante para se tornar um jogador de ainda mais perigo na progressão de bola.

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    O próximo... Douglas Costa?

    A comparação com Neymar, feita pelo AS, é mais de contexto do que de estilo. No campo, o jogador que Veneno mais lembra é Douglas Costa, ex-Bayern de Munique, Juventus e seleção brasileira.

    Como Douglas Costa, Gabriel Veneno tem 1,72m de altura (apesar de que ainda tem espaço para crescimento, por conta da sua pouca idade), joga na ponta direita e é canhoto. A atuação pelos lados do campo, a explosão no um a um e a imprevisibilidade nas mudanças de direção são também características que os dois compartilham de forma clara.

    Douglas Costa também era um jogador que parecia mais rápido com a bola do que sem ela — e que levou alguns anos no profissional para traduzir o talento bruto em consistência. Veneno, aos olhos de quem o observa na base do Atlético, segue uma trajetória parecida: o potencial está ali, mas o refinamento ainda vem pela frente.

  • Gabriel Veneno Atlético-MG 2026Reprodução/Instagram

    O que vem a seguir

    O Atlético-MG foi objetivo sobre o plano para Veneno. "Vamos trabalhar muito para que eles sirvam ao Atlético e estejam aptos ao profissional. Esse é o nosso primeiro objetivo, não é transitar esses atletas para fora", disse Paulo Bracks após a final da Copa do Brasil Sub-17. O contrato até 2028 e a multa de € 60 milhões dão ao clube conforto para segurar o garoto pelo menos até os 18 anos, quando as regras da Fifa permitiriam uma transferência internacional.

    O Barcelona esbarra exatamente nessa barreira: mesmo que formalize uma oferta de € 20 milhões (cerca de R$ 117 milhões) — valor pedido pelo Atlético —, Veneno só poderia ser inscrito oficialmente pelo clube espanhol ao completar 18 anos, em julho de 2027. Até lá, ficaria dois anos sem jogar oficialmente na Espanha, o que pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento.

    A estreia no profissional do Atlético deve acontecer ainda em 2026 ou no início de 2027 — seja numa Copa do Brasil, num jogo da Sul-Americana ou numa rodada menos decisiva do Brasileirão. Veneno já foi relacionado três vezes; o primeiro minuto é questão de quando, não de se.

    Na seleção brasileira, o atacante já passou pelas categorias sub-15 e sub-17 e é um dos nomes do ciclo que aponta para a Copa do Mundo de 2030, coorganizada pelo Brasil. Ele terá 20 anos na competição. O caminho está traçado, Veneno só precisa percorrê-lo.