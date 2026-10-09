Há um novo talento despontando no futebol argentino, seu nome é Leonel Flores e sua ascensão é tão rápida que o levou, em apenas poucos meses, do time B do Boca Juniors à camisa da seleção argentina. Leo também estava lá na partida de despedida de outro Leo, Lionel Messi. Um momento que, espera-se, possa ser uma pequena passagem de bastão.
Quem é Leonel Flores, a nova joia do Boca Juniors: pode ser contratado por apenas 20 milhões
Flores nasceu em fevereiro de 2007 em Villa La Cava, em uma favela, em um dos bairros mais humildes de Beccar, na zona norte de Buenos Aires. Para todos, ele é "Benja", diminutivo de Benjamín, seu segundo nome. É um talento precoce, e os observadores percebem isso imediatamente, tanto que aos 7 anos o levam para as categorias de base do Boca. Faz toda a trajetória, marca também 5 gols em uma partida e um gol olímpico. Acorda às 5 da manhã para pegar o ônibus e ir aos treinos, e faz isso por dez anos. Em julho passado, a primeira grande oportunidade. O técnico do Boca, Arruabarrena, o faz estrear, e o garoto responde com um gol. Em setembro, já é convocado para a Argentina:Scaloni o coloca em campo contra a Bolívia. Também jogará contra Burkina Faso e, como dito, contra o Benin na última de Messi.
Jogador moderno, muito veloz e potente, pode atuar como ponta pela direita e pela esquerda, além de centroavante ou como apoio de outro atacante. Ele se definiu como alguém que pode jogar como camisa 7, 9 ou 11. É destro e considera o drible seu principal ponto forte. Seus ídolos são Lionel Messi e Juan Román Riquelme e, para melhorar no um contra um, explicou que observa a maneira como jogam Exequiel Zeballos, Jérémy Doku e Jamal Musiala e tenta roubar deles o máximo possível.
Joga muito, e joga bem. Tem 4 gols e 3 assistências em 18 jogos pelo Boca que, somados a todos os disputados em todas as competições e aos da segunda equipe, resultam em um balanço de 13 gols e 7 assistências em 36 partidas. O nome dele começou a ganhar projeção fora da Argentina também por um motivo curioso. Recentemente, de fato, ele disputou nada menos que 4 partidas em 7 dias, entre clube e seleção. Sua maratona começou com a estreia na seleção argentina contra a Bolívia, seguiu com o retorno ao Boca, entrando no segundo tempo contra o Unión de Santa Fe e marcando uma doppietta , e terminou com os outros dois jogos da Selección contra Burkina Faso e Benin. Scaloni já está encantado com ele: "Flores está indo muito bem e precisamos cuidar dele. Precisamos estar ao lado dele, apoiá-lo. Ele e Franco (Mastantuono) são jovens jogadores que vão nos dar alegria", disse.
Afinal, ele é jovem, e energia para jogar tantas partidas não falta nem nunca faltou. Quem confirma isso, em entrevista ao Olé, é seu primeiro treinador, Christian Benítez, que o encaminhou para o El Zorzal, um clube de bairro em San Isidro. "Meu filho jogava a bola para ele e ele, aos cinco anos, fazia bicicletas. E todas terminavam no gol. Eu sou torcedor do River Plate, mas agora assisto aos jogos do Boca Juniors. Imaginem como me sinto. E assisto por causa dele. Agora também comemoro os gols dele. A única camisa do Boca que algum dia entrará na minha casa é a dele", disse, brincando.
Nem é preciso dizer como sua ascensão tão rápida e arrebatadora atraiu sobre o jovem de 19 anos a atenção de muitos clubes estrangeiros. Hoje, o jogador é avaliado em 8 milhões de euros pelo Transfermarkt , mas está claro que é um valor destinado a crescer à medida que ele jogar mais pelo clube e pela seleção, da qual já se tornou presença frequente. No contrato de Flores com o Boca, imediatamente estendido até 2029 , há uma cláusula de rescisão fixada em 20 milhões de dólares, mas que pode subir para 25 se a transferência acontecer depois do fechamento da janela argentina ou em seus últimos dias. Desde que entrou no grupo principal, o Xeneize registrou uma sequência de 16 jogos sem derrotas, motivo pelo qual sua situação provavelmente será reavaliada ao fim da temporada. Se em poucas semanas ele teve uma evolução tão grande, quem sabe onde poderemos reencontrá-lo em alguns meses.
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