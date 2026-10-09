Quem é Leonel Flores, a nova joia do Boca Juniors: pode ser contratado por apenas 20 milhões

Joga muito, e joga bem. Tem 4 gols e 3 assistências em 18 jogos pelo Boca que, somados a todos os disputados em todas as competições e aos da segunda equipe, resultam em um balanço de 13 gols e 7 assistências em 36 partidas. O nome dele começou a ganhar projeção fora da Argentina também por um motivo curioso. Recentemente, de fato, ele disputou nada menos que 4 partidas em 7 dias, entre clube e seleção. Sua maratona começou com a estreia na seleção argentina contra a Bolívia, seguiu com o retorno ao Boca, entrando no segundo tempo contra o Unión de Santa Fe e marcando uma doppietta , e terminou com os outros dois jogos da Selección contra Burkina Faso e Benin. Scaloni já está encantado com ele: "Flores está indo muito bem e precisamos cuidar dele. Precisamos estar ao lado dele, apoiá-lo. Ele e Franco (Mastantuono) são jovens jogadores que vão nos dar alegria", disse.





Afinal, ele é jovem, e energia para jogar tantas partidas não falta nem nunca faltou. Quem confirma isso, em entrevista ao Olé, é seu primeiro treinador, Christian Benítez, que o encaminhou para o El Zorzal, um clube de bairro em San Isidro. "Meu filho jogava a bola para ele e ele, aos cinco anos, fazia bicicletas. E todas terminavam no gol. Eu sou torcedor do River Plate, mas agora assisto aos jogos do Boca Juniors. Imaginem como me sinto. E assisto por causa dele. Agora também comemoro os gols dele. A única camisa do Boca que algum dia entrará na minha casa é a dele", disse, brincando.





Nem é preciso dizer como sua ascensão tão rápida e arrebatadora atraiu sobre o jovem de 19 anos a atenção de muitos clubes estrangeiros. Hoje, o jogador é avaliado em 8 milhões de euros pelo Transfermarkt , mas está claro que é um valor destinado a crescer à medida que ele jogar mais pelo clube e pela seleção, da qual já se tornou presença frequente. No contrato de Flores com o Boca, imediatamente estendido até 2029 , há uma cláusula de rescisão fixada em 20 milhões de dólares, mas que pode subir para 25 se a transferência acontecer depois do fechamento da janela argentina ou em seus últimos dias. Desde que entrou no grupo principal, o Xeneize registrou uma sequência de 16 jogos sem derrotas, motivo pelo qual sua situação provavelmente será reavaliada ao fim da temporada. Se em poucas semanas ele teve uma evolução tão grande, quem sabe onde poderemos reencontrá-lo em alguns meses.