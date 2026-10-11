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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Que vergonha": depois de Marcelo e Javi, a expulsão de Vinícius expõe a dualidade de critérios dos árbitros espanhóis

Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
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Barcelona x Real Madrid
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Gavi
Vinicius Junior
D. Ceballos
Especiais e Opinião
Espanha
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A expulsão de Mujica na imagem: fatos semelhantes e decisões diferentes!

A expulsão de Vinicius Junior, estrela do Real Madrid, diante do Villarreal, ontem, na oitava rodada de LaLiga, provocou ampla polêmica em torno da decisão do árbitro Isidro Díaz de Mera, depois de trazer à memória outro episódio exatamente semelhante que favoreceu o Real Madrid na temporada 2020-2021.

A partida de ontem, vencida pelo Real Madrid por 1 a 0 com gol de Yan Diomande, teve um caso de arbitragem raro: foi a primeira vez que o VAR anulou um gol e, ao mesmo tempo, expulsou o autor do gol.

Vinicius puxou o cabelo de Nathan Salibá, jogador do Villarreal, perto do meio-campo, enquanto os jogadores corriam para acompanhar o lance que terminou em um segundo gol do Real Madrid, marcado pelo brasileiro, antes de a cena se inverter com sua expulsão por cartão vermelho direto.

O que Vinicius Junior fez não parece ser passível de defesa por parte do Real Madrid e de sua torcida, mas todos os questionamentos giram em torno de o brasileiro merecer ou não o cartão vermelho direto.

  • Relatório do árbitro: Vinícius e a conduta violenta

    O jornal Mundo Deportivo revelou os detalhes do relatório do árbitro da partida entre Real Madrid e Villarreal, no que se refere ao episódio envolvendo Vinícius, ao escrever que o jogador merengue puxou o cabelo de Saliba sem que houvesse qualquer disputa de bola entre os dois, o que gerou especulações sobre a duração da suspensão esperada contra o astro do Real Madrid.

    Foram os árbitros do VAR que chamaram a atenção do árbitro De Mira para o episódio, depois de ele já ter validado o gol de Vinícius, alertando-o para a existência de uma infração que se enquadra na categoria de "conduta violenta".

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  • 6 anos atrás: o episódio de Marcelo

    O site okdiario afirmou: "A expulsão de Vinícius trouxe de volta à memória um episódio semelhante sofrido por Marcelo, mas que na ocasião passou sem punição. Na partida entre Real Madrid e Alavés, em novembro de 2020, Laguardia puxou o cabelo de Marcelo dentro da área do Alavés, em um lance que exigia pênalti e expulsão clara, mas a tecnologia do vídeo não interveio".

    E explicou: "Marcelo caiu ao chão durante um ataque do Real Madrid, enquanto o árbitro deixou o jogo seguir, em meio aos protestos do lateral brasileiro, que não acreditou no que aconteceu. Era um lance que exigia cartão vermelho direto, decisão que foi aplicada em lances semelhantes posteriormente, como ocorreu com Vinícius".

    O mesmo site comentou: "Aqui aparece a diferença de critérios. Não há dúvida sobre o acerto da decisão no caso de Vinícius, mas o episódio de Marcelo foi ignorado naquele momento. Cordero Vega era o árbitro de campo, enquanto González González comandava a tecnologia do vídeo".

    O site ainda destacou que a partida entre o Real e o Alavés aconteceu durante o período de restrições à presença de público por causa da pandemia de coronavírus, e que na ocasião o Real Madrid perdeu por 2 a 1.

    Já o jornal AS publicou o vídeo do episódio de Marcelo e escreveu: "O Real Madrid relembra um precedente antigo: o cabelo de Marcelo foi puxado e o pênalti não foi marcado, apesar da existência da tecnologia do VAR".

    E prosseguiu: "Depois da anulação do gol de Vinícius, muitos torcedores do Real Madrid relembraram esse episódio sofrido pelo jogador brasileiro diante do Alavés em 2020".

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  • Marcelo: Que vergonha

    Em uma entrevista coletiva posterior, dedicada à revisão do trabalho da tecnologia de vídeo, Clos Gómez, responsável pelo projeto do VAR na Espanha, explicou que a imagem que mostrou o lance de Marcelo não estava disponível para os árbitros no momento da partida.

    Ele disse, segundo o site El Español: "Todas as câmeras utilizadas na produção televisiva ficam disponíveis para o sistema do VAR, mas há exceções, pois às vezes existem câmeras que não possuem conexão para transmitir a imagem à produção televisiva. Foi o que aconteceu na partida, e durante o intervalo apareceu uma imagem que não tínhamos, por isso não foi possível analisá-la".

    Gómez acrescentou que puxar o cabelo é punido de acordo com a intensidade: "Se for leve, marca-se a falta e aplica-se o cartão amarelo; se for mais forte, exige cartão vermelho, esteja a bola em jogo ou não".

    Por sua vez, Velasco Carballo, presidente do Comitê Técnico de Arbitragem, disse que a câmera que captou a imagem não fazia parte do sistema de transmissão que chega à sala do VAR durante a partida, e que a empresa de produção recuperou a imagem e a exibiu posteriormente. Ele acrescentou que o fato de ela não ter chegado à sala de vídeo não afetou o trabalho dos árbitros, segundo suas palavras.

    Já Marcelo, na ocasião, disse ao árbitro durante a partida, de acordo com o diálogo revelado pela rede Movistar na época, e reproduzido pelo AS: "Ele puxou meu cabelo, cara! Ele puxou meu cabelo". E o árbitro respondeu: "Ele só colocou as mãos em você", e seguiu correndo, ao que Marcelo retrucou: "Que vergonha".

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  • Gavi e Ceballos: mais um episódio polêmico sem cartões!

    Na final da Supercopa da Espanha de 2023, em que o Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 1 em Riade, em meados de janeiro de 2023, os minutos finais testemunharam outro episódio em que o árbitro não interveio com nenhuma decisão.

    Depois de o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea marcar uma falta a favor do Barcelona, Gavi segurou a bola para interromper o jogo, e então Ceballos puxou com força o cabelo do jogador do Barcelona por trás. Gavi reagiu com um empurrão, e Robert Lewandowski e Jules Koundé entraram para acalmar a situação, enquanto Vinícius Júnior também se juntou à confusão.

    O árbitro não percebeu o lance original, limitando-se a advertir verbalmente os jogadores, sem mostrar nenhum cartão amarelo ou vermelho, apesar da existência da tecnologia do VAR

  • Situação semelhante: Mujica suspenso

    Em contrapartida, a La Liga já viveu uma situação parecida com a de Vinícius, na 37ª rodada da temporada passada, por causa de um puxão de cabelo, durante a partida entre Levante e Mallorca. Na ocasião, Mojica, que atuava pelo Mallorca, puxou o cabelo do atacante do Levante, Brugui, depois que ele caiu no chão. O jogador colombiano foi expulso, assim como Brugui, que se levantou e respondeu com um tapa.

    Mojica foi suspenso por duas partidas por "conduta violenta" contra um adversário fora do lance, ou seja, sem que houvesse disputa de bola entre os dois, o que pode indicar qual será a punição esperada para Vinícius.


    Mojica desfalcou a equipe na reta final da temporada passada e, após se transferir nesta temporada para o Getafe, ficou de fora da primeira partida da atual campanha, contra o Deportivo Alavés.

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