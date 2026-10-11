A expulsão de Vinicius Junior, estrela do Real Madrid, diante do Villarreal, ontem, na oitava rodada de LaLiga, provocou ampla polêmica em torno da decisão do árbitro Isidro Díaz de Mera, depois de trazer à memória outro episódio exatamente semelhante que favoreceu o Real Madrid na temporada 2020-2021.

A partida de ontem, vencida pelo Real Madrid por 1 a 0 com gol de Yan Diomande, teve um caso de arbitragem raro: foi a primeira vez que o VAR anulou um gol e, ao mesmo tempo, expulsou o autor do gol.

Vinicius puxou o cabelo de Nathan Salibá, jogador do Villarreal, perto do meio-campo, enquanto os jogadores corriam para acompanhar o lance que terminou em um segundo gol do Real Madrid, marcado pelo brasileiro, antes de a cena se inverter com sua expulsão por cartão vermelho direto.

O que Vinicius Junior fez não parece ser passível de defesa por parte do Real Madrid e de sua torcida, mas todos os questionamentos giram em torno de o brasileiro merecer ou não o cartão vermelho direto.