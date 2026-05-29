Segundo a Sky, o Crystal Palace considerou Toppmöller como uma possível opção na busca por um sucessor para Oliver Glasner, que está de saída.
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Que situação curiosa! Será que um técnico alemão vai substituir Oliver Glasner no Crystal Palace?
Aparentemente, já estariam em andamento conversas entre o clube da Primeira Divisão inglesa e Toppmöller. O técnico de 45 anos, demitido do Eintracht Frankfurt em janeiro, estaria pronto para assumir um novo desafio, segundo informações. Nas últimas semanas, o nome de Toppmöller também surgiu em meio a rumores envolvendo outros clubes, entre eles o SSC Nápoles e o VfL Wolfsburg.
Caso Toppmöller assuma o comando do Crystal Palace, recém-campeão da Conference League, surgiria uma constelação curiosa. Já em Frankfurt, seu primeiro cargo como técnico principal em uma liga de ponta, Toppmöller havia assumido o lugar de Glasner no verão de 2023. O austríaco havia deixado o SGE, com o qual conquistou a Liga Europa em 2022, após a temporada 2022/23.
Pouco mais de seis meses depois, Glasner foi contratado pelo Palace, levando o clube londrino ao título da FA Cup em 2025 e, agora, a mais um título com a Conference League. Já em janeiro, quando sua equipe passava por uma grave crise, Glasner havia anunciado que não renovaria seu contrato, que expira no final de junho. O futuro do técnico de 51 anos ainda é uma incógnita; recentemente, ele foi cotado como novo treinador do Bayer Leverkusen. No entanto, o clube parece ter optado por Andoni Iraola, que conquistou grandes sucessos na Premier League com o AFC Bournemouth e está em busca de um novo desafio.
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Dino Toppmöller: Será que ele assumirá o comando do próximo ex-clube de Oliver Glasner, depois do Eintracht Frankfurt?
Toppmöller, que anteriormente havia sido assistente técnico do atual técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, no RB Leipzig e no Bayern de Munique, alcançou a sexta colocação com o Frankfurt em sua primeira temporada na Bundesliga. No ano seguinte, levou o time de Hesse ao terceiro lugar, garantindo vaga na Liga dos Campeões, e também estava no caminho certo para disputar competições internacionais com o SGE na última temporada.
No entanto, ele teve que deixar o cargo em meados de janeiro, quando a equipe ocupava a sétima posição; sob o comando do já demitido e muito controverso sucessor Albert Riera, o Frankfurt ficou em oitavo lugar e não conseguiu a classificação para as competições europeias. Toppmöller, por sua vez, estaria representando o clube internacionalmente na próxima temporada caso assinasse com o Palace. Como vencedor da Conference League, o 15º colocado da última temporada da Premier League está classificado para a Liga Europa.
As passagens de Dino Toppmöller como técnico principal até o momento
Período
Clube
Março de 2013 a janeiro de 2014
SV Mehring (jogador-técnico)
2014 a 2016
Hamm Benfica (jogador-técnico)
2016 a 2019
F91 Dudelange
Julho a dezembro de 2019
RE Virton
2023 a janeiro de 2026
Eintracht Frankfurt