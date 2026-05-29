Que situação curiosa! Será que um técnico alemão vai substituir Oliver Glasner no Crystal Palace?

Aparentemente, já estariam em andamento conversas entre o clube da Primeira Divisão inglesa e Toppmöller. O técnico de 45 anos, demitido do Eintracht Frankfurt em janeiro, estaria pronto para assumir um novo desafio, segundo informações. Nas últimas semanas, o nome de Toppmöller também surgiu em meio a rumores envolvendo outros clubes, entre eles o SSC Nápoles e o VfL Wolfsburg.

Caso Toppmöller assuma o comando do Crystal Palace, recém-campeão da Conference League, surgiria uma constelação curiosa. Já em Frankfurt, seu primeiro cargo como técnico principal em uma liga de ponta, Toppmöller havia assumido o lugar de Glasner no verão de 2023. O austríaco havia deixado o SGE, com o qual conquistou a Liga Europa em 2022, após a temporada 2022/23.

Pouco mais de seis meses depois, Glasner foi contratado pelo Palace, levando o clube londrino ao título da FA Cup em 2025 e, agora, a mais um título com a Conference League. Já em janeiro, quando sua equipe passava por uma grave crise, Glasner havia anunciado que não renovaria seu contrato, que expira no final de junho. O futuro do técnico de 51 anos ainda é uma incógnita; recentemente, ele foi cotado como novo treinador do Bayer Leverkusen. No entanto, o clube parece ter optado por Andoni Iraola, que conquistou grandes sucessos na Premier League com o AFC Bournemouth e está em busca de um novo desafio.