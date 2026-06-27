Quando Raphinha volta? Atacante segue tratamento intensivo e mira retorno no mata-mata da Copa

A seleção brasileira terá um desfalque importante para o duelo contra o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo. O atacante Raphinha não viajará com a delegação para Houston, no Texas, onde a equipe entra em campo na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

O jogador permanecerá em Nova Jersey para dar sequência ao tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, com o objetivo de voltar a atuar nas fases decisivas do torneio.

A comissão médica acompanha a recuperação diariamente e trabalha com cautela devido ao histórico recente de lesões do atleta. Enquanto isso, Ancelotti deve manter Rayan entre os titulares pelo lado direito do ataque brasileiro.