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Gabriel Marin

Quando Raphinha volta? Atacante segue tratamento intensivo e mira retorno no mata-mata da Copa

Raphinha
Brasil
Copa do Mundo

Camisa 11 da seleção brasileira não enfrentará o Japão e permanecerá em Nova Jersey para acelerar recuperação de lesão na coxa direita

A seleção brasileira terá um desfalque importante para o duelo contra o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo. O atacante Raphinha não viajará com a delegação para Houston, no Texas, onde a equipe entra em campo na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

O jogador permanecerá em Nova Jersey para dar sequência ao tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, com o objetivo de voltar a atuar nas fases decisivas do torneio.

A comissão médica acompanha a recuperação diariamente e trabalha com cautela devido ao histórico recente de lesões do atleta. Enquanto isso, Ancelotti deve manter Rayan entre os titulares pelo lado direito do ataque brasileiro.

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    Quando Raphinha volta?

    A expectativa da seleção brasileira é contar com Raphinha nas oitavas de final da Copa do Mundo, caso o Brasil confirme a classificação. O atacante realiza um tratamento intensivo, com sessões de fisioterapia em mais de um período ao longo do dia, na tentativa de acelerar sua recuperação.

    No entanto, o retorno dependerá da evolução clínica do jogador. Caso a resposta ao tratamento não seja a esperada, o cenário mais provável é que ele fique à disposição apenas em uma eventual disputa das quartas de final.

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    Recuperação será acompanhada diariamente

    O departamento médico da seleção adota uma postura cautelosa durante o processo de recuperação de Raphinha. A condição física do atacante será reavaliada diariamente antes que qualquer previsão definitiva sobre seu retorno seja estabelecida.

    A preocupação é maior porque o camisa 11 sofreu quatro lesões na mesma região da perna direita ao longo desta temporada. Por isso, a prioridade é evitar uma recuperação apressada que possa aumentar o risco de uma nova contusão.

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    Rayan deve seguir como titular

    Sem Raphinha, a tendência é que Rayan permaneça como titular pelo lado direito do ataque brasileiro diante do Japão. O jovem atacante deve ganhar mais uma oportunidade para substituir o jogador do Barcelona em um confronto decisivo na busca pela classificação às oitavas de final.

    A delegação brasileira embarca para Houston na tarde deste sábado (27). Já no domingo, o elenco realiza o último treinamento antes da partida contra os japoneses, enquanto Raphinha seguirá em Nova Jersey focado exclusivamente na recuperação física.

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