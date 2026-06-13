Quando o mundo prendeu a respiração... Como o “Maradona da Arábia Saudita” quase conquistou o título de “gol do século”?

Na história da Copa do Mundo, há gols que se tornam meros números nos registros do torneio, e outros que perduram por décadas porque mudaram a forma como o mundo via seus autores.
Enquanto o argentino Diego Maradona mantém seu gol lendário contra a Inglaterra em 1986 em um lugar especial na memória dos torcedores, houve outro gol que surgiu apenas oito anos depois, deixando o mundo boquiaberto diante de um jogador saudita vindo da Ásia.
Esse jogador era Saeed Al-Owairan, e aquele gol foi contra a Bélgica durante a Copa do Mundo de 1994, o gol que rendeu a seu autor o título de “Maradona dos árabes” e quase roubou a cena de uma das jogadas mais famosas da história do futebol.