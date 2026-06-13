Quando o mundo prendeu a respiração... Como o “Maradona da Arábia Saudita” quase conquistou o título de “gol do século”?

A seleção saudita chegou à Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos para sua primeira participação na história do torneio, em meio a expectativas modestas da maioria dos torcedores.

A seleção saudita perdeu sua primeira partida para a Holanda por 1 a 2, antes de se ver obrigada a conquistar um resultado positivo contra a Bélgica para manter suas esperanças de classificação.

Naquele momento, ninguém esperava que o quinto minuto da partida testemunhasse um dos maiores momentos da Copa do Mundo.

No quinto minuto do confronto entre a Arábia Saudita e a Bélgica, em 29 de junho de 1994, Saeed Al-Owairan recebeu a bola no meio-campo de sua seleção.

Nada indicava que o que aconteceria a seguir ficaria gravado na memória do futebol por décadas.

Al-Owairan recebeu a bola perto do círculo central e partiu em alta velocidade, ultrapassando os jogadores belgas um a um, antes de abrir caminho em direção à área, em meio a tentativas desesperadas de pará-lo.

Durante uma jogada excepcional que se estendeu por mais de 70 metros, o astro saudita se livrou de vários defensores e, em seguida, colocou a bola com tranquilidade no fundo da rede belga, em uma jogada que parecia ter saído de uma compilação dos melhores gols do futebol.