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Quando o mundo prendeu a respiração... Como o “Maradona da Arábia Saudita” quase conquistou o título de “gol do século”?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Copa do Mundo
M. Pochettino
Bélgica F
Bélgica
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Uruguai
EUA
Argentina
Bélgica

Um momento histórico inesquecível na Copa do Mundo

Na história da Copa do Mundo, há gols que se tornam meros números nos registros do torneio, e outros que perduram por décadas porque mudaram a forma como o mundo via seus autores.

Enquanto o argentino Diego Maradona mantém seu gol lendário contra a Inglaterra em 1986 em um lugar especial na memória dos torcedores, houve outro gol que surgiu apenas oito anos depois, deixando o mundo boquiaberto diante de um jogador saudita vindo da Ásia.

Esse jogador era Saeed Al-Owairan, e aquele gol foi contra a Bélgica durante a Copa do Mundo de 1994, o gol que rendeu a seu autor o título de “Maradona dos árabes” e quase roubou a cena de uma das jogadas mais famosas da história do futebol.

  • FBL-US-WC1994-SAUDI ARABIA-BELGIUMAFP

    Gol histórico

    A seleção saudita chegou à Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos para sua primeira participação na história do torneio, em meio a expectativas modestas da maioria dos torcedores.

    A seleção saudita perdeu sua primeira partida para a Holanda por 1 a 2, antes de se ver obrigada a conquistar um resultado positivo contra a Bélgica para manter suas esperanças de classificação.

    Naquele momento, ninguém esperava que o quinto minuto da partida testemunhasse um dos maiores momentos da Copa do Mundo.

    No quinto minuto do confronto entre a Arábia Saudita e a Bélgica, em 29 de junho de 1994, Saeed Al-Owairan recebeu a bola no meio-campo de sua seleção.

    Nada indicava que o que aconteceria a seguir ficaria gravado na memória do futebol por décadas.

    Al-Owairan recebeu a bola perto do círculo central e partiu em alta velocidade, ultrapassando os jogadores belgas um a um, antes de abrir caminho em direção à área, em meio a tentativas desesperadas de pará-lo.

    Durante uma jogada excepcional que se estendeu por mais de 70 metros, o astro saudita se livrou de vários defensores e, em seguida, colocou a bola com tranquilidade no fundo da rede belga, em uma jogada que parecia ter saído de uma compilação dos melhores gols do futebol.

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  • Quando o mundo parou para assistir

    O gol não foi importante apenas para os sauditas, mas tornou-se assunto na imprensa mundial logo no dia seguinte.

    Os jornais europeus e americanos dedicaram amplo espaço para falar sobre o atacante saudita, então desconhecido para muitos, enquanto rapidamente surgiram comparações com o lendário gol de Maradona contra a Inglaterra.

    A semelhança era tão evidente que surpreendeu os espectadores: uma arrancada longa do meio de campo, dribles consecutivos, uma habilidade impressionante de manter a posse de bola sob pressão e, por fim, um toque final que concluiu a jogada com sucesso.

    Foi assim que surgiu o apelido de “Maradona dos árabes”, um título que permaneceu associado a Saeed Al-Owairan até os dias de hoje.



  • WC94-SAUDI ARABIA-BELGIUMAFP

    Mais do que apenas um objetivo

    O verdadeiro valor do gol não foi apenas estético, pois, graças a essa jogada, a seleção saudita conquistou uma vitória histórica sobre a Bélgica por 1 a 0, mantendo vivas suas esperanças de classificação para a segunda fase.

    Na partida seguinte, a Seleção Verde venceu o Marrocos por 2 a 1, somando seis pontos e liderando o grupo, à frente da Holanda, da Bélgica e do Marrocos.

    Com isso, a seleção saudita se tornou a primeira seleção árabe asiática a liderar um grupo na Copa do Mundo, além de ter alcançado a melhor conquista de sua história ao chegar às oitavas de final, feito que ainda não se repetiu até hoje.

  • Belgian defender Philippe Albert (4) tries to blocAFP

    Concorrência direta com Maradona

    Com o passar dos anos, o gol de Al-Owairan não desapareceu da memória mundial. E quando a Federação Internacional de Futebol (FIFA) lançou, em 2002, uma votação para escolher o gol mais bonito da história da Copa do Mundo, o gol de Saeed Al-Owairan estava entre os principais candidatos.

    Leia também... Mais do que apenas um campeonato... A Copa do Mundo de 2026 traça o futuro da seleção saudita

    E embora o gol de Maradona contra a Inglaterra tenha conquistado a liderança com grande vantagem, o gol do astro saudita permaneceu na lista de elite, sempre mencionado quando se fala dos gols mais bonitos do torneio.

    Além disso, ele foi escolhido por várias instituições esportivas internacionais como um dos melhores gols individuais já vistos nas finais da Copa do Mundo.

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