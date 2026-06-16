Quando Neymar volta? Seleção faz nova avaliação do atacante antes de duelo contra o Haiti

A expectativa em torno do retorno de Neymar à seleção brasileira segue alta, mas a tendência é que o atacante continue fora de combate no compromisso diante do Haiti. A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti trabalha com cautela e não pretende acelerar o processo de recuperação do camisa 10, que se recupera de uma lesão de grau dois na panturrilha.

Nos bastidores da CBF, o entendimento é de que não há necessidade de assumir riscos neste momento da competição. A prioridade é garantir que o jogador esteja totalmente recuperado antes de voltar a atuar, evitando qualquer possibilidade de agravamento da lesão.

Na última segunda-feira (15), Neymar passou por uma nova avaliação médica, considerada fundamental para definir os próximos passos do tratamento e projetar uma possível data para o retorno aos gramados.