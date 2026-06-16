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Gabriel Marin

Quando Neymar volta? Seleção faz nova avaliação do atacante antes de duelo contra o Haiti

Neymar
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Comissão técnica de Carlo Ancelotti mantém cautela com recuperação do camisa 10 e evita acelerar retorno antes da plena recuperação da lesão na panturrilha

A expectativa em torno do retorno de Neymar à seleção brasileira segue alta, mas a tendência é que o atacante continue fora de combate no compromisso diante do Haiti. A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti trabalha com cautela e não pretende acelerar o processo de recuperação do camisa 10, que se recupera de uma lesão de grau dois na panturrilha.

Nos bastidores da CBF, o entendimento é de que não há necessidade de assumir riscos neste momento da competição. A prioridade é garantir que o jogador esteja totalmente recuperado antes de voltar a atuar, evitando qualquer possibilidade de agravamento da lesão.

Na última segunda-feira (15), Neymar passou por uma nova avaliação médica, considerada fundamental para definir os próximos passos do tratamento e projetar uma possível data para o retorno aos gramados.

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    Comissão técnica evita riscos e mantém planejamento conservador

    A estratégia adotada pela seleção é clara: preservar Neymar até que ele reúna condições físicas ideais para voltar a jogar. Segundo fontes ligadas à CBF, a comissão técnica entende que uma utilização precoce do atacante poderia representar um risco desnecessário para a sequência da temporada e também para os objetivos da equipe na Copa do Mundo.

    A preocupação é evitar qualquer exposição negativa decorrente de um eventual retorno antecipado. Por isso, Ancelotti e sua equipe mantêm um planejamento conservador, respeitando todas as etapas do cronograma de recuperação.

    A reapresentação médica de segunda-feira aconteceu uma semana após o último boletim divulgado pela CBF. Na ocasião, a entidade informou que Neymar apresentava evolução clínica satisfatória, mas ainda seguia um protocolo específico de recuperação.

    A expectativa do departamento médico é que a nova análise confirme condições para que o atacante inicie a transição física com bola. Essa fase é considerada um dos passos mais importantes antes da reintegração aos treinamentos coletivos, já que permite recuperar ritmo de jogo e confiança física.

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    Neymar segue integrado ao grupo e prazo dentro da previsão inicial

    Desde a chegada da delegação brasileira aos Estados Unidos, Neymar tem acompanhado de perto a rotina da equipe no CT Columbia Park. O atacante participa de atividades em períodos alternados e mantém contato constante com a comissão técnica e os companheiros.

    Apesar da presença frequente nos treinamentos, o camisa 10 ainda não participou dos trabalhos coletivos comandados por Carlo Ancelotti. A ausência nessas atividades reforça a avaliação de que o jogador ainda não atingiu o estágio necessário para retornar às partidas oficiais.

    A recuperação de Neymar continua dentro do cronograma estabelecido pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Em entrevista concedida na Granja Comary, no dia 18 de maio, o profissional havia estimado um período entre duas e três semanas para a recuperação da lesão muscular.

    Até o momento, a evolução apresentada pelo jogador está alinhada com essa projeção, sem registros de intercorrências ou retrocessos no tratamento.

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    Liderança fora de campo contra o Haiti

    Mesmo sem condições de atuar diante do Haiti, Neymar deve marcar presença no compromisso da seleção. A expectativa é que o atacante acompanhe a partida do banco de reservas, exercendo um papel importante de liderança junto ao elenco, igualmente contra o Marrocos.

    Internamente, a comissão técnica valoriza a influência do camisa 10 sobre os demais jogadores, especialmente em momentos decisivos da competição. Sua presença próxima ao grupo é vista como um fator positivo para a manutenção do ambiente e da confiança da equipe.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Próximos dias serão decisivos para definir retorno

    A nova avaliação médica e a possível liberação para atividades com bola podem representar um avanço significativo no processo de recuperação de Neymar. Ainda assim, a palavra de ordem na seleção segue sendo cautela.

    Os próximos dias serão determinantes para saber se o atacante terá condições de ficar à disposição de Carlo Ancelotti na sequência da Copa do Mundo. Até que haja uma liberação completa do departamento médico, o retorno do camisa 10 continuará sendo tratado com máxima prudência pela comissão técnica brasileira.

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