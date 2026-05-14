Até quando vai o contrato de Ancelotti com a seleção brasileira? Qual a multa em caso de demissão após a Copa do Mundo?

O novo vínculo de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira terá duração de mais quatro anos e será válido até o encerramento da Copa do Mundo 2030.

Na prática, o treinador comandará o Brasil em dois ciclos consecutivos de Mundial: o torneio de 2026 e também a competição de 2030, que será disputada em Portugal, Espanha e Marrocos, além de partidas comemorativas na Argentina, Uruguai e Paraguai pelo centenário da Copa do Mundo.

Desde sua chegada ao Brasil, Ancelotti sempre demonstrou entusiasmo com o projeto esportivo da CBF. Em declaração divulgada pela entidade, o treinador destacou o vínculo criado com o futebol brasileiro e celebrou a continuidade do trabalho.

"Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho".

O acordo para renovação já vinha sendo construído desde o fim do ano passado. Segundo bastidores da CBF, as conversas começaram em outubro e avançaram de maneira considerada "natural e consensual".