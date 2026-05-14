Até quando vai o contrato de Ancelotti com a seleção brasileira? Qual a multa em caso de demissão após a Copa do Mundo?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta quinta-feira (14) a renovação de contrato de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2030. A extensão do vínculo encerra qualquer especulação sobre o futuro do treinador italiano após o Mundial de 2026 e reforça o plano da entidade de manter um projeto de longo prazo no comando da Amarelinha.
Anunciado como técnico da seleção em maio de 2025, Ancelotti rapidamente conquistou respaldo dentro da CBF, apoio do elenco e identificação com a torcida brasileira. Em apenas um ano de trabalho, o italiano se tornou peça central da reestruturação esportiva da equipe nacional e agora terá mais um ciclo completo para tentar recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.
A renovação acontece justamente às vésperas da convocação final para a Copa do Mundo 2026, marcada para a próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília).