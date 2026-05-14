Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-KOR-BRAAFP
Gabriel Marin

Até quando vai o contrato de Ancelotti com a seleção brasileira? Qual a multa em caso de demissão após a Copa do Mundo?

C. Ancelotti
Brasil
Copa do Mundo

CBF renova vínculo com Carlo Ancelotti até 2030 e blinda projeto da seleção brasileira independentemente do resultado no Mundial de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta quinta-feira (14) a renovação de contrato de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2030. A extensão do vínculo encerra qualquer especulação sobre o futuro do treinador italiano após o Mundial de 2026 e reforça o plano da entidade de manter um projeto de longo prazo no comando da Amarelinha.

Anunciado como técnico da seleção em maio de 2025, Ancelotti rapidamente conquistou respaldo dentro da CBF, apoio do elenco e identificação com a torcida brasileira. Em apenas um ano de trabalho, o italiano se tornou peça central da reestruturação esportiva da equipe nacional e agora terá mais um ciclo completo para tentar recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.

A renovação acontece justamente às vésperas da convocação final para a Copa do Mundo 2026, marcada para a próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília).

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    Contrato de Ancelotti vai até a Copa do Mundo 2030

    O novo vínculo de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira terá duração de mais quatro anos e será válido até o encerramento da Copa do Mundo 2030.

    Na prática, o treinador comandará o Brasil em dois ciclos consecutivos de Mundial: o torneio de 2026 e também a competição de 2030, que será disputada em Portugal, Espanha e Marrocos, além de partidas comemorativas na Argentina, Uruguai e Paraguai pelo centenário da Copa do Mundo.

    Desde sua chegada ao Brasil, Ancelotti sempre demonstrou entusiasmo com o projeto esportivo da CBF. Em declaração divulgada pela entidade, o treinador destacou o vínculo criado com o futebol brasileiro e celebrou a continuidade do trabalho.

    "Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho".

    O acordo para renovação já vinha sendo construído desde o fim do ano passado. Segundo bastidores da CBF, as conversas começaram em outubro e avançaram de maneira considerada "natural e consensual".

    Os mais diversos esportes e resenhasInscreva-se!
    • Publicidade
  • Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Quanto Ancelotti recebe na seleção brasileira?

    Carlo Ancelotti segue como o técnico de seleção mais bem pago do futebol mundial. O novo contrato manteve as bases salariais anteriores, com vencimentos em torno de 10 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 63,4 milhões na cotação atual).

    O vínculo também prevê bônus milionários por metas esportivas. O principal deles é uma bonificação de 5 milhões de euros caso o Brasil conquiste o hexacampeonato mundial em 2026.

    Além do aspecto financeiro, outro ponto importante para a permanência do treinador foi a dinâmica de trabalho construída junto à CBF. Pessoas próximas ao italiano afirmam que Ancelotti ficou satisfeito com a liberdade para dividir o tempo entre o Rio de Janeiro e o Canadá, onde parte da família reside atualmente.

    Internamente, dirigentes entendem que o técnico recolocou a seleção "nos trilhos" após anos de instabilidade e elevou novamente a confiança da torcida na disputa da Copa do Mundo.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Existe multa em caso de saída após a Copa do Mundo?

    Sim. O novo contrato prevê uma multa rescisória caso Carlo Ancelotti decida deixar a seleção brasileira antes do fim do vínculo em 2030.

    Segundo informações ligadas às negociações, o treinador teria de pagar cerca de 1 milhão de euros à CBF em caso de saída antecipada. A cláusula foi incluída justamente para reforçar a estabilidade do projeto esportivo montado pela entidade.

    Por outro lado, não há informações oficiais sobre uma eventual multa em caso de demissão por parte da CBF após a Copa do Mundo 2026. A avaliação interna da entidade, no entanto, é de que a renovação antecipada serve como demonstração clara de confiança no trabalho do treinador independentemente do desempenho no Mundial.

    A estratégia da CBF foi justamente blindar o planejamento da seleção e evitar mudanças bruscas de comando motivadas exclusivamente pelo resultado da Copa.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Números de Ancelotti pela seleção brasileira

    Desde que assumiu o comando da seleção em maio de 2025, Carlo Ancelotti dirigiu o Brasil em dez partidas oficiais e amistosas. Neste período, a Amarelinha conquistou cinco vitórias, dois empates e sofreu três derrotas. O time marcou 18 gols e sofreu apenas oito.

    Além dos resultados, a comissão técnica recebeu elogios pela reorganização tática da equipe, pela retomada da competitividade e pela aproximação maior com os jogadores.

    O presidente da CBF, Samir Xaud, classificou a renovação como "um dia histórico" para o futebol brasileiro e afirmou que o acordo representa mais um passo na modernização da entidade: "Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial".