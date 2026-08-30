AFP
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'Qualquer coisa pode acontecer' - Diego Simeone deixa porta aberta para uma saída dramática de Julian Alvarez em meio ao forte interesse de Arsenal e Barcelona
Simeone aborda incerteza sobre Alvarez
Simeone finalmente admitiu que o Atlético pode enfrentar uma crise no fim da janela em relação ao futuro de Alvarez. O internacional argentino foi uma ausência notável da lista de relacionados no momento em que o Atleti garantiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla no sábado, resultado que o levou à liderança da tabela de La Liga. Apesar do resultado positivo em campo, a narrativa em torno do clube segue dominada pelo futuro de seu atacante de maior destaque, que segundo relatos está pressionando por uma saída da capital espanhola.
Falando à Movistar+ após a vitória sobre o Sevilla, Simeone foi franco sobre a natureza dinâmica do mercado de transferências. "Não estou dizendo isso agora por causa de Julian, mas sempre digo que algo sempre pode acontecer. Todo ano eu digo isso", explicou o técnico do Atleti. "É futebol e algo sempre pode acontecer, mas não estou dizendo isso por nenhum motivo especial."
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Arsenal e Barcelona em alerta máximo
A disputa por Alvarez está se intensificando à medida que o relógio avança rumo ao prazo final de terça-feira. O Barcelona há muito tempo é apontado como interessado no ex-jogador do Manchester City, mas as restrições financeiras no Camp Nou complicaram qualquer possível acordo. Isso abriu a porta para o interesse da Premier League, com o Arsenal em conversas por Alvarez enquanto Mikel Arteta busca acrescentar poder de fogo de nível mundial ao seu setor ofensivo. O Arsenal estaria monitorando a situação de perto, especialmente depois de Alvarez ter perdido sessões de treino antes da partida do fim de semana.
A relação de Alvarez com os torcedores do clube azedou recentemente. O atacante foi vaiado de forma audível por setores da torcida da casa após um empate decepcionante contra o Villarreal, e sua ausência posterior dos treinos apenas alimentou as especulações de que seu tempo em Madri está chegando ao fim.
Baena assume protagonismo na ausência do atacante
Enquanto a saga de Alvarez continua em segundo plano, Alex Baena surgiu como o novo talismã do time de Simeone. O jogador da seleção espanhola, recém-saído de uma campanha bem-sucedida na Copa do Mundo, na qual foi titular em sete dos oito jogos, deu um show contra o Sevilla. Baena marcou duas vezes e foi a faísca criativa que o Atleti às vezes não teve nas últimas temporadas. Sua atuação foi um lembrete de que a vida pode seguir sem Alvarez, embora Simeone sem dúvida prefira manter os dois talentos à sua disposição para a próxima campanha da Champions League.
"Ele estava desequilibrante. No ano passado, começou em um nível muito bom e nós podíamos colocá-lo em qualquer lugar, e ele sempre respondia", disse Simeone. "A confiança, a segurança, a alegria e o aspecto emocional da Copa do Mundo foram muito bons para ele, e hoje eu disse a ele que isso serviria para potencializar tudo o que ele é. Ele é um jogador que faz a diferença e nós o vemos nesse nível. Ele mostrou isso hoje, e vamos exigir esse nível dele."
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Dias cruciais pela frente para o Atlético de Madrid
As próximas 48 horas serão decisivas para a temporada do Atlético. O clube vai enfrentar o Athletic Club em seu próximo compromisso por La Liga antes de uma estreia de peso na Champions League contra o Liverpool, em 9 de setembro. Se Alvarez fará parte dessa trajetória continua sendo a pergunta de vários milhões de euros. Segundo relatos, o Atlético estabeleceu um prazo final para o atacante esclarecer suas intenções e quer uma resposta definitiva até o fim do dia de hoje, para evitar uma corrida desesperada por um substituto no próprio último dia da janela.
Caso Alvarez saia, isso representaria um golpe significativo para a profundidade ofensiva do Atleti, sobretudo por causa de seu histórico de gols na última temporada. No entanto, a ascensão de Baena e a boa fase contínua de Ademola Lookman, que também marcou contra o Sevilla, oferecem alguma garantia.
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