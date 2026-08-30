Simeone finalmente admitiu que o Atlético pode enfrentar uma crise no fim da janela em relação ao futuro de Alvarez. O internacional argentino foi uma ausência notável da lista de relacionados no momento em que o Atleti garantiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla no sábado, resultado que o levou à liderança da tabela de La Liga. Apesar do resultado positivo em campo, a narrativa em torno do clube segue dominada pelo futuro de seu atacante de maior destaque, que segundo relatos está pressionando por uma saída da capital espanhola.

Falando à Movistar+ após a vitória sobre o Sevilla, Simeone foi franco sobre a natureza dinâmica do mercado de transferências. "Não estou dizendo isso agora por causa de Julian, mas sempre digo que algo sempre pode acontecer. Todo ano eu digo isso", explicou o técnico do Atleti. "É futebol e algo sempre pode acontecer, mas não estou dizendo isso por nenhum motivo especial."