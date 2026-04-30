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Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Qual a previsão de retorno de Arrascaeta ao Flamengo? Ele vai perder a Copa do Mundo?

G. De Arrascaeta
Flamengo
Uruguai
Copa do Mundo

Meia preocupa para sequência da temporada após fratura em jogo da Libertadores e vira dúvida para a Copa do Mundo

O empate por 1 a 1 com o Estudiantes, pela terceira rodada da Libertadores, deixou um gosto amargo para o Flamengo, e não apenas pelo resultado.

Arrascaeta pediu substituição após sentir fortes dores no ombro direito, consequência de uma falta sofrida.

O camisa 10 sofreu uma fratura na clavícula ainda no primeiro tempo e virou preocupação imediata tanto para o Rubro-Negro quanto para a seleção uruguaia, a poucas semanas da Copa do Mundo.

Ele foi encaminhado a um hospital próximo ao estádio Jorge Luis Hirschi, realizou exames e retornou ao local apenas para seguir com a delegação. Após avaliação, o clube optou pela realização de cirurgia.

A lesão interrompe um dos melhores momentos físicos recentes de Arrascaeta, que vinha sendo peça central no sistema ofensivo, mesmo atuando no limite por conta das ausências no setor.

Agora, sem seu principal articulador, o técnico Leonardo Jardim terá que reorganizar o time em um momento decisivo da temporada.

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    Cirurgia e prazo de retorno

    Arrascaeta será submetido a cirurgia nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, para correção da fratura na clavícula direita.

    O uruguaio retornou ao Brasil com a delegação após os exames iniciais realizados na Argentina.

    Internamente, o Flamengo trabalha com um prazo de aproximadamente 45 dias para o retorno do jogador aos gramados, embora a recuperação dependa da resposta individual ao procedimento.

    O calendário joga contra. A seleção do Uruguai estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita, o que coloca o meia em uma corrida contra o tempo.

    Casos recentes servem como referência: em 2025, o meia Montoro, do Botafogo, levou 41 dias para retornar após fratura semelhante durante o Mundial Sub-20.

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    Copa em risco

    A lesão de Arrascaeta rapidamente ganhou destaque no Uruguai, onde a preocupação com a presença do camisa 10 no Mundial já é evidente.

    Veículos locais repercutiram o caso com tom de alerta. O portal Montevideo.com.uy estampou a situação como uma corrida “contra o relógio”, enquanto o Ovación, do jornal El País, foi direto ao destacar o impacto da lesão a semanas da Copa.

    A contagem regressiva é clara: menos de 50 dias para o início do torneio e um dos principais nomes da equipe sob risco.

    A Copa do Mundo começa em 11 de junho, e Arrascaeta era presença praticamente garantida na lista final de Marcelo Bielsa.

    Agora, tudo depende da recuperação pós-cirúrgica e da evolução clínica nas próximas semanas, fatores que vão definir se o meia conseguirá estar apto para disputar o maior torneio do futebol mundial.

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