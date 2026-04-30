Qual a previsão de retorno de Arrascaeta ao Flamengo? Ele vai perder a Copa do Mundo?

O empate por 1 a 1 com o Estudiantes, pela terceira rodada da Libertadores, deixou um gosto amargo para o Flamengo, e não apenas pelo resultado.

Arrascaeta pediu substituição após sentir fortes dores no ombro direito, consequência de uma falta sofrida.

O camisa 10 sofreu uma fratura na clavícula ainda no primeiro tempo e virou preocupação imediata tanto para o Rubro-Negro quanto para a seleção uruguaia, a poucas semanas da Copa do Mundo.

Ele foi encaminhado a um hospital próximo ao estádio Jorge Luis Hirschi, realizou exames e retornou ao local apenas para seguir com a delegação. Após avaliação, o clube optou pela realização de cirurgia.

A lesão interrompe um dos melhores momentos físicos recentes de Arrascaeta, que vinha sendo peça central no sistema ofensivo, mesmo atuando no limite por conta das ausências no setor.

Agora, sem seu principal articulador, o técnico Leonardo Jardim terá que reorganizar o time em um momento decisivo da temporada.