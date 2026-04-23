Qual é a gravidade da lesão de Lamine Yamal? O Barça anuncia que ele está fora da temporada e dá um prognóstico para a Copa do Mundo

O jogador de 18 anos se manifestou nas redes sociais na quinta-feira. “Essa lesão me tirou de campo justamente no momento em que eu mais gostaria de estar em campo. Dói imensamente”, escreveu Yamal: “Dói não poder lutar ao lado dos meus companheiros, não poder ajudar quando a equipe precisa de mim.” Ele agora vai apoiar e torcer pela equipe da linha lateral: “Isso não é o fim, mas apenas uma pausa. Voltarei mais forte e motivado do que nunca.”

O técnico Hansi Flick já havia expressado seu pesar após a vitória do Barcelona por 1 a 0 (1 a 0) sobre o Celta de Vigo. “Não é fácil. Precisamos poupá-lo. É uma pena para nós”, disse Flick. Yamal havia marcado o gol da vitória na quarta-feira à noite, aos 40 minutos, em um pênalti. Em seguida, ele imediatamente segurou a coxa e teve que sair de campo. Já na primeira metade da temporada, ele havia lutado contra uma lesão na virilha.



