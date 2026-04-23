Uma sorte na infelicidade para Lamine Yamal: o craque do ataque do FC Barcelona provavelmente poderá jogar pela Espanha, atual campeã europeia, na Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, apesar da lesão na coxa.
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Qual é a gravidade da lesão de Lamine Yamal? O Barça anuncia que ele está fora da temporada e dá um prognóstico para a Copa do Mundo
A lesão de Yamal será tratada de forma "conservadora", informou o clube na quinta-feira: "Lamine Yamal ficará fora do restante da temporada e deverá estar disponível novamente para a Copa do Mundo."
Trata-se de uma lesão no músculo da coxa da perna esquerda. O jornal espanhol Mundo Deportivo já havia noticiado o caso, e exames realizados na quinta-feira confirmaram a lesão. A Copa do Mundo começa em 11 de junho; se a recuperação ocorrer sem complicações, Yamal poderá estar em forma bem a tempo.
- AFP
Yamal se machuca após converter um pênalti
O jogador de 18 anos se manifestou nas redes sociais na quinta-feira. “Essa lesão me tirou de campo justamente no momento em que eu mais gostaria de estar em campo. Dói imensamente”, escreveu Yamal: “Dói não poder lutar ao lado dos meus companheiros, não poder ajudar quando a equipe precisa de mim.” Ele agora vai apoiar e torcer pela equipe da linha lateral: “Isso não é o fim, mas apenas uma pausa. Voltarei mais forte e motivado do que nunca.”
O técnico Hansi Flick já havia expressado seu pesar após a vitória do Barcelona por 1 a 0 (1 a 0) sobre o Celta de Vigo. “Não é fácil. Precisamos poupá-lo. É uma pena para nós”, disse Flick. Yamal havia marcado o gol da vitória na quarta-feira à noite, aos 40 minutos, em um pênalti. Em seguida, ele imediatamente segurou a coxa e teve que sair de campo. Já na primeira metade da temporada, ele havia lutado contra uma lesão na virilha.